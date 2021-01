Hank Aaron, el antiguo rey de los jonrones del béisbol, muere a los 86

El bateador diestro de los Atlanta Braves, Hank Aaron (44), sale del círculo de bateo en el partido contra los Cincinnati Reds en el Riverfront Stadium en Cincinnati, Ohio, en esta foto de archivo del 4 de abril de 1974. Durante el partido, Aaron empató el récord de jonrones de todos los tiempos con 714. (AP Photo) ** ADVANCE FOR WEEKEND EDITIONS, JULY 14-JULY 16 ** FILE ** Atlanta Braves' right-handed slugger Hank Aaron (44) walks out from the batting circle in game against the Cincinnati Reds at Riverfront Stadium in Cincinnati, Ohio, in this April 4, 1974 file photo. During the game Aaron tied the all-time career home run record at 714. (AP Photo)