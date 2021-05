Los Golden Knights pueden obtener el título de división si vencen a los Avalanche

mayo 10, 2021 - 9:34 am

El portero de los Vegas Golden Knights, Marc-André Fleury (29), defiende un disparo del alero izquierda de los St. Louis Blues, David Perron (57), durante el primer periodo de un partido de la NHL en T-Mobile Arena Las Vegas el sábado, 8 de mayo de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El portero de los Golden Knights, Robin Lehner (90), bloquea un disparo del alero izquierdo de los St. Louis Blues, Kyle Clifford (13), durante el tercer periodo de un partido de la NHL en T-Mobile Arena el viernes, 7 de mayo de 2021 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Todo se reduce a un partido para los Golden Knights.

OK, eso puede sonar algo dramático, ya que casi todo parece posible en esta temporada regular afectada por la pandemia.

Pero después de despachar a los St. Louis Blues en una serie de dos partidos, los Knights pueden cerrar el título de la División Oeste el lunes contra el segundo clasificado, Colorado, en T-Mobile Arena.

“Ahora mismo, ese es el partido más importante del año”, comentó el entrenador Pete DeBoer.

Los Knights (39-13-2, 80 puntos) aventajan a los Avalanche en cuatro puntos y conseguirán su tercera corona de división en cuatro temporadas con una victoria en la final de la temporada regular en casa.

Los Avalanche (36-13-4) tienen un partido menos y aún pueden conseguir el título de la división con victorias en sus tres últimos partidos, siempre que los Knights no superen los 82 puntos.

El Presidents’ Trophy también está en juego para los Knights, que aventajan a Carolina (36-11-8, 80 puntos) por el porcentaje de puntos para el mejor registro general en la NHL y el hielo en casa durante la postemporada. Una victoria les daría el premio y convertiría a los Knights en el único equipo que ha alcanzado las 40 victorias.

“Para ambas partes es importante”, señaló el defensa Alex Pietrangelo. “No solo la clasificación, sino que es otra buena vara de medir para cada uno de cara a la primera ronda de los playoffs. Ambos equipos están tratando de construir su juego. Es importante que juguemos un buen partido y que ganemos confianza de cara al final de la semana”.

El elefante en la habitación es quién estará en la portería para los Knights, y la elección de DeBoer podría indicar quién comienza el Juego 1 de la primera ronda de los playoffs.

Marc-André Fleury jugó los siete partidos contra Colorado, con un balance de 4-3 y un promedio de goles en contra de 2.14, un porcentaje de atajadas de 0.932 y dos shutouts. Lleva una racha personal de ocho partidos ganados y no ha permitido más de dos goles en ninguna de esas salidas, incluyendo la victoria del sábado por 4-1 sobre los Blues.

Sin embargo, es el turno de Robin Lehner en la rotación, y está saliendo de su segunda salida consecutiva inestable. Lehner permitió un gol en el segundo periodo el viernes y un puñado de jugosos rebotes antes de asentarse en el tercer periodo y tiempo extra para aumentar su récord a 13-3-2.

La única vez que DeBoer dejó de rotar a los porteros desde que Lehner regresó de una conmoción cerebral el 19 de marzo fue la serie de dos partidos en Colorado el 25 y 27 de marzo cuando Fleury inició en ambos juegos.

El máximo goleador, Max Pacioretty, se ha perdido los últimos cuatro partidos de los Knights por una lesión no revelada, y su estado no está claro. Lo mismo ocurre con el alero Ryan Reaves, que participó en el patinaje matutino del viernes pero no fue autorizado médicamente para jugar, y con el delantero Tomas Nosek.

El centro estrella de Colorado, Nathan MacKinnon (lesión en parte inferior del cuerpo), se perdió su segundo partido consecutivo el sábado y se espera que omita el siguiente.

Los Knights llevan una racha de siete victorias en casa, una menos que la mejor de la franquicia establecida durante la temporada inaugural, y pueden igualar a Pittsburgh en el mejor registro en casa de la liga (22-4-2).

“Si nos fijamos en la situación en la que estábamos hace cuatro semanas, no creo que mucha gente hubiera predicho que podríamos haber cazado a Colorado, y seguro que no controlaríamos nuestro propio destino a falta de dos partidos”, dijo DeBoer. “Los chicos se esforzaron durante el último mes, y jugamos un montón de buen hockey, mucho de ello en la carretera. He estado muy orgulloso del esfuerzo”.