Los Golden Knights quedan eliminados

abril 28, 2022 - 9:37 am

El centro de los Blackhawks de Chicago, Tyler Johnson, a la derecha, anota contra el portero de los Vegas Golden Knights, Logan Thompson, en la tanda de penaltis de un partido de hockey de la NHL en Chicago, el miércoles 27 de abril de 2022. Los Blackhawks ganaron 4-3. (AP Photo/Nam Y. Huh)

El portero de los Blackhawks de Chicago, Kevin Lankinen, a la derecha, realiza una atajada contra el ala derecha de los Vegas Golden Knights, Mark Stone, en una tanda de penaltis de un partido de hockey de la NHL en Chicago, el miércoles 27 de abril de 2022. Los Blackhawks ganan por 4-3. (AP Photo/Nam Y. Huh)

El ala derecha de los Chicago Blackhawks, Taylor Raddysh, controla el puck contra el defensa de los Vegas Golden Knights, Zach Whitecloud, izquierda, y el centro Nicolas Roy durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Chicago, el miércoles 27 de abril de 2022. (AP Photo/Nam Y. Huh)

El portero de los Blackhawks de Chicago, Kevin Lankinen, en el centro, ataja un disparo contra el centro de los Vegas Golden Knights, William Karlsson, a la izquierda, y el centro Jack Eichel durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Chicago, el miércoles 27 de abril de 2022. (AP Photo/Nam Y. Huh)

El centro de los Vegas Golden Knights, Michael Amadio (22), celebra con sus compañeros de equipo tras anotar un gol contra los Chicago Blackhawks durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Chicago, el miércoles 27 de abril de 2022. (AP Photo/Nam Y. Huh)

El centro de los Chicago Blackhawks, Philipp Kurashev, a la derecha, controla el puck contra el defensa de los Vegas Golden Knights, Brayden McNabb, a la izquierda, y el defensa Alex Pietrangelo durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en Chicago, el miércoles 27 de abril de 2022. (AP Photo/Nam Y. Huh)

El ala derecha de los Chicago Blackhawks, Patrick Kane, a la izquierda, controla el puck contra el defensa de los Vegas Golden Knights, Alex Pietrangelo (7), y el ala derecha Evgenii Dadonov, durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en Chicago, el miércoles 27 de abril de 2022. (AP Photo/Nam Y. Huh)

El portero de los Vegas Golden Knights, Logan Thompson, mira el marcador durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Chicago Blackhawks en Chicago, el miércoles 27 de abril de 2022. (AP Photo/Nam Y. Huh)

El centro de los Chicago Blackhawks, Henrik Borgstrom, a la derecha, controla el puck ante el defensa de los Vegas Golden Knights, Brayden McNabb, durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en Chicago, el miércoles 27 de abril de 2022. (AP Photo/Nam Y. Huh)

El ala izquierda de los Vegas Golden Knights, Max Pacioretty, a la izquierda, celebra con el ala derecha Mark Stone tras anotar un gol durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Chicago Blackhawks en Chicago, el miércoles 27 de abril de 2022. (AP Photo/Nam Y. Huh)

CHICAGO – Los Golden Knights, al final, fueron los que tenían que vencerse a sí mismos.

Su destino en los playoffs no se redujo a un partido en Dallas. No se trató de la ayuda que recibieron o no recibieron. Los Knights fueron eliminados cuando el intento de tiro de revés del ala derecha Michael Amadio se topó con la almohadilla derecha del portero Kevin Lankinen el miércoles en United Center, enviándolos a una derrota por 4-3 contra los Blackhawks.

El punto perdido los deja fuera de la postemporada por primera vez en los cinco años de historia de la franquicia. Aunque el tiro de Amadio hubiera entrado y los Knights se recuperaran para ganar, Dallas ya tenía asegurado el último asiento de los playoffs de la Conferencia Oeste tras perder por 4-3 en tiempo extra contra Arizona.

La decepción deja al equipo en busca de respuestas antes de lo que podría ser una temporada baja llena de acontecimientos. Los Knights eran los favoritos de la pretemporada para la Stanley Cup junto con Colorado. Uno de los equipos encabeza la clasificación de la Conferencia Oeste. El otro no jugará más allá del viernes, por lo que el miércoles podría tener ramificaciones para los Knights en los próximos años.

“Muchas decisiones estarán en este momento fuera del control de los jugadores, pero hay que esperar que cuando un equipo rinde menos de lo que lo hemos hecho este año, todas las apuestas se cancelan”, dijo el ala izquierda Max Pacioretty. “Sabemos que tenemos lo que hace falta en esta sala para ganar. Todavía no hay excusa para la posición en la que estamos ahora”.

Los Knights estaban a un punto de la eliminación tras la derrota del martes en la tanda de penaltis en Dallas. Necesitaban ganar sus dos últimos partidos y que los Stars estuvieran en 0-2-0, pero no llegó a eso.

Jugando por tercera vez en cuatro noches en tres ciudades, los Knights perdieron por 1-0, 2-1 y 3-2 ante Chicago. Se recuperaron en cada ocasión con goles de Amadio, el defensa Alec Martínez y Pacioretty. El centro Chandler Stephenson asistió en los tres goles y empató con el ala izquierda Jonathan Marchessault en el liderazgo anotador del equipo.

Pero los Knights nunca pudieron tomar la delantera. Por tercera vez consecutiva no consiguieron anotar en una tanda de penaltis. Sus tiradores tuvieron 0 de 17 en las derrotas ante San José, Dallas y Chicago. El portero novato Logan Thompson atajó 14 de 17 y perdió las tres veces.

“No sé cómo explicarlo”, dijo el entrenador Pete DeBoer. “Me siento mal por nuestro portero. L.T. hizo un gran trabajo en los tiroteos dándonos una oportunidad”.

Los problemas en los lanzamientos encapsulan la temporada de los Knights. A pesar de sus elevadas expectativas, nada fue fácil.

Las lesiones fueron un problema. Los Knights terminarán con aproximadamente 500 partidos perdidos. Ningún jugador participará en 82 partidos. Pacioretty (38), Martínez (25) y el capitán Mark Stone (36) no llegarán ni a la mitad. El portero Robin Lehner jugó 44 partidos antes de que se anunciara que iba a ser operado del hombro. El suplente Laurent Brossoit salió 21 veces antes de pasar a la reserva de lesionados de larga duración.

“Nunca he visto nada igual”, dijo Stephenson. “Miras a nuestro grupo y te preguntas por qué no estamos dentro. Sé que es una excusa. Es lo que es”.

Los Knights también tuvieron agujeros en su juego. Su portería fue mucho menos consistente que el tándem ganador del Trofeo Jennings de la temporada pasada, formado por Lehner y Marc-André Fleury. El sistema de penalización dio un paso atrás, y el “power play” no logró avanzar.

Solo tres jugadores -Marchessault, Stephenson y el ala derecha Evgenii Dadonov- han anotado al menos 20 goles. Solo cinco, esos tres y los defensas Shea Theodore y Alex Pietrangelo, han alcanzado los 40 puntos.

Incluso cuando los Knights empezaron a estar sanos, no pudieron conseguir los puntos suficientes para ponerse en cabeza de los playoffs. Llevan 2-2-4 en sus últimos ocho partidos. Llevan 15-15-5 desde el fin de semana All-Star en T-Mobile Arena.

“Estoy decepcionado”, dijo DeBoer. “Estoy al frente de la fila de la responsabilidad. Hay muchas expectativas en este equipo. No es algo fácil, y no le sienta bien a nadie ahora mismo”.

El fracaso en la postemporada crea muchas interrogantes para un equipo que viene de dos presentaciones consecutivas en las semifinales de la NHL. La exitosa adquisición del centro Jack Eichel en noviembre significa que los Knights se encontrarán con más de 1.3 millones de dólares por encima del límite salarial de la próxima temporada.

Habrá que hacer movimientos. A los Knights les queda una temporada para cumplir la proclama del propietario Bill Foley de “la Copa en seis”, y terminarán su quinta temporada más lejos que nunca.

“Me va a llevar algún tiempo digerirlo, porque hasta el final nunca perdí la esperanza de pensar que lo íbamos a conseguir”, dijo Pacioretty. “Ese golpe final es difícil de asimilar”.