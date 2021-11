Los Golden Knights terminan su breve viaje por carretera con una victoria sobre los Predators

noviembre 25, 2021 - 8:45 am

El ala de los Vegas Golden Knights, Jonas Rondbjerg (46), es felicitado tras anotar un gol contra los Nashville Predators durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El portero de los Nashville Predators, Juuse Saros (74), bloquea un disparo del centro de los Vegas Golden Knights, Chandler Stephenson (20), durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL, el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El centro de los Nashville Predators, Yakov Trenin (13), intenta inmovilizar al defensa de los Vegas Golden Knights, Nicolas Hague (14), contra las tablas durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL, el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El defensa de los Nashville Predators Roman Josi (59) empuja al centro de los Vegas Golden Knights Nicolas Roy (10) lejos del portero Juuse Saros (74) durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El centro de los Vegas Golden Knights, Mattias Janmark (26), alcanza el puck frente al defensa de los Nashville Predators, Matt Benning (5), durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL, el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El ala derecha de los Vegas Golden Knights, Keegan Kolesar (55), mueve el puck frente al defensor de los Nashville Predators, Alexandre Carrier (45), durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL, el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El ala derecha de los Vegas Golden Knights, Reilly Smith (19), juega contra los Nashville Predators durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El defensa de los Vegas Golden Knights Brayden McNabb (3) juega contra los Nashville Predators durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El defensa de los Vegas Golden Knights Nicolas Hague (14) juega contra los Nashville Predators durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tenn. (AP Photo/Mark Zaleski)

El defensa de los Vegas Golden Knights Ben Hutton (17) juega contra los Nashville Predators durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El defensa de los Vegas Golden Knights Brayden McNabb (3) juega contra los Nashville Predators durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El centro de los Vegas Golden Knights Chandler Stephenson (20) juega contra los Nashville Predators durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El centro de los Vegas Golden Knights Mattias Janmark (26) juega contra los Nashville Predators durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El centro de los Vegas Golden Knights Mattias Janmark (26) juega contra los Nashville Predators durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El ala izquierda de los Vegas Golden Knights, Max Pacioretty (67), juega contra los Nashville Predators durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El defensa de los Vegas Golden Knights Alex Pietrangelo (7) celebra con el ala derecha Mark Stone (61) después del gol de Pietrangelo contra los Nashville Predators durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tenn. (AP Photo/Mark Zaleski)

El ala izquierda de los Nashville Predators, Filip Forsberg (9), anota un gol contra el portero de los Vegas Golden Knights, Robin Lehner (90), durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL, el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. Los Golden Knights ganaron 5-2. (AP Photo/Mark Zaleski)

El ala derecha de los Vegas Golden Knights, Mark Stone (61), observa su disparo para un gol a puerta vacía mientras el ala izquierda de los Nashville Predators, Filip Forsberg (9), se defiende durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El defensa de los Vegas Golden Knights Alex Pietrangelo, a la izquierda, es empujado hacia las tablas por el centro de los Nashville Predators Nick Cousins (21) durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tenn. (AP Photo/Mark Zaleski)

El centro de los Vegas Golden Knights, Chandler Stephenson (20), pasa el puck ante el centro de los Nashville Predators, Ryan Johansen (92), durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL, el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El defensa de los Nashville Predators, Mattias Ekholm (14), y el ala de los Vegas Golden Knights, Jonas Rondbjerg (46), buscan el puck durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL, el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El ala izquierda de los Nashville Predators, Filip Forsberg (9), intenta tomar el control del puck mientras el ala derecha de los Vegas Golden Knights, Evgenii Dadonov (63), se acerca durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL, el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El portero de los Vegas Golden Knights, Robin Lehner (90), guantea un disparo de los Nashville Predators durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

El centro de los Nashville Predators, Yakov Trenin (13), lanza el puck ante el centro de los Vegas Golden Knights, Adam Brooks (24), durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL, el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/Mark Zaleski)

La importancia de estar en un puesto de playoffs en Thanksgiving depende de a qué miembro de los Golden Knights le preguntes.

El defensa Alex Pietrangelo estuvo en un equipo en St. Louis que ocupaba el último lugar en enero y luego ganó la Stanley Cup. Para él, no es una señal importante en la temporada.

El entrenador Pete DeBoer sabe que desde 2005-06, el 75 por ciento de los equipos que estaban en un puesto de playoffs en Thanksgiving llegaron a la postemporada.

Los Knights se despertaron el jueves como uno de esos equipos en el cuarto de hora de la temporada, saltando al tercer puesto de la División Pacífico tras una victoria de 5-2 sobre el anfitrión Nashville el miércoles por la noche.

Chandler Stephenson y Mark Stone acabaron cada uno con un gol y una asistencia para los Knights, que ganaron por onceava vez en los últimos 15 partidos.

“Creo que mucha gente dudaba de nosotros con las lesiones que teníamos”, dijo Stone. “Pero nuestra defensa ha sido clave y cuando lo necesitamos estamos recibiendo grandes contribuciones de nuestra portería”.

Los Knights se recuperaron de la derrota del lunes en St. Louis con un gran esfuerzo defensivo por parte del portero Robin Lehner (26 atajadas).

Jonas Rondbjerg le quitó el puck al ganador del Trofeo Norris 2020, Roman Josi, y anotó en el segundo periodo, y Adam Brooks añadió su primer gol con los Knights a mediados del segundo para una ventaja de 3-0.

Pietrangelo terminó una carrera de hombres impares en el tercer periodo para un gol que puso a los Knights por delante con un 4-1.

Filip Forsberg anotó dos goles para Nashville en su regreso tras perderse los últimos nueve partidos.

“Jugamos un partido honesto, bueno y trabajador en la carretera”, dijo DeBoer. “Lo que me gusta es nuestra resistencia, la forma en que manejamos la adversidad a través de los primeros 20 juegos, no solo para sobrevivir a ella, sino que la gente que hemos puesto allí ha encontrado una manera de tener básicamente entrada a un lugar de playoffs a través de 20 juegos”.

Aquí hay tres puntos de interés en el juego.

1. Dos delanteros regresan

El ala izquierda Max Pacioretty regresó a la alineación de los Knights después de perderse los últimos 17 partidos con una fractura en la parte inferior del cuerpo, y el extremo William Carrier hizo su primera aparición desde el 9 de noviembre después de ser liberado del protocolo COVID-19.

“No es ningún secreto que desde que fui traspasado aquí he estado básicamente unido a él por la cadera, así que es agradable tenerlo de vuelta”, dijo Stone sobre Pacioretty. “Él y Will añaden mucha profundidad a la alineación”.

Pacioretty tuvo una asistencia y tres tiros a puerta en sus 17:13 minutos de tiempo en el hielo. Fue demasiado desinteresado en una carrera del segundo periodo y dejó pasar una oportunidad de tiro.

Carrier registró 9:44 minutos de acción y tuvo una puntuación de más uno.

“También fue agradable ser capaz de tener algunos jugadores veteranos de la NHL salpicado a través de la profundidad de nuestra alineación en lugar de solo los más jóvenes o chicos sin experiencia”, dijo DeBoer.

El delantero Brett Howden no estuvo disponible debido al protocolo COVID de la NHL, según el equipo. Se dictaminó un contacto cercano, pero podría ser autorizado a tiempo para volver para el partido del sábado contra Edmonton.

2. El desafío valió la pena

Forsberg pudo haber anotado un triplete (hat trick) para los Predators, pero se lo impidió una interferencia del portero en el segundo periodo.

Eso es solo una parte de lo que ocurrió.

“Fue una situación bastante loca”, dijo Lehner. “Nunca había visto nada parecido”.

El defensor Zach Whitecloud fue penalizado por un cross-check a los 14:02 minutos, pero el reloj no se puso en marcha una vez que se reanudó el juego.

“Creo que lo teníamos a 38 segundos antes de que pusieran en marcha el reloj mientras se llevó a cabo la jugada”, dijo DeBoer.

Después de que el gol de Forsberg al minuto 16:03 pareciera recortar la ventaja de los Knights a 3-1, los oficiales revisaron la jugada pero determinaron que no podían hacer nada a pesar de que los Knights tenían que matar el tiempo extra en el penalti.

En su lugar, DeBoer impugnó que el delantero de los Predators Thomas Novak interfirió con Lehner y el gol fue anulado.

“Cuando regresaron y dijeron que básicamente no podían hacer nada al respecto, que no podían poner a cero el reloj ni hacer nada al respecto, fue entonces cuando hicimos el desafío del portero”, dijo DeBoer. “Eso estaba en nuestro bolsillo trasero si no podían y fue un buen desafío. Nuestros muchachos lo hicieron bien “.

3. Stone se abre paso

Sí, fue un gol a portería vacía. No, eso no le importó a Stone, que todavía no había anotado en siete partidos antes del miércoles.

“Es bastante obvio que he estado un poco frustrado”, dijo el capitán. “Descargué mi rabia, desgraciadamente, demasiado en los últimos partidos. Tuve que relajarme y volver a jugar”.

Stone tuvo una oportunidad en una escapada parcial en el segundo periodo, pero no pudo vencer al portero de los Predators, Juuse Saros.

A finales del tercer cuarto, Stone golpeó el puck en el aire y, tras recibir un pase de vuelta de Pacioretty, envió un esfuerzo profundo desde la línea roja a la red con 1:52 minutos restantes.

“Volví a golpear al portero en el pecho cuatro veces”, dijo Stone. “Solo me faltó un poco de sincronización en el disparo, pero ver que ese entró me tranquilizó un poco”.