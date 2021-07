Termina el tiempo de Marc-André Fleury como Golden Knight de Las Vegas

El portero de los Golden Knights, Marc-André Fleury (29), es presentado antes del inicio de un partido de hockey de la NHL contra los Minnesota Wild el martes 17 de diciembre de 2019, en T-Mobile Arena, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El portero de los Golden Knights, Marc-André Fleury, calienta antes del inicio del quinto partido de la primera ronda de la serie de playoffs de la NHL contra Minnesota Wild en T-Mobile Arena de Las Vegas el lunes 24 de mayo de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los Golden Knights traspasaron el martes al portero Marc-André Fleury a los Blackhawks de Chicago, rompiendo los lazos con el ganador del Trofeo Vezina 2021 de forma dramática.

El intercambio pone fin a la carrera de cuatro años de Fleury como la cara de la franquicia. Fleury ayudó al club de expansión a llegar a la final de la Copa Stanley en su primera temporada, y el tres veces campeón fue un líder respetado en los vestidores.

“Sé que para mucha gente este es un día que definitivamente está lleno de tristeza”, dijo el gerente general de los Knights, Kelly McCrimmon. “Ciertamente comparto todas esas mismas emociones que ustedes, y sin embargo siento que soy responsable de tratar de hacer todo lo que pueda para poner el mejor equipo en el hielo”.

“Eso es lo que estoy haciendo junto con el resto de personas de nuestras operaciones de hockey. Trabajamos duro para tomar buenas decisiones y darles un equipo del que se sientan orgullosos”.

El agente del portero, Allan Walsh, tuiteó a las 9:05 a.m. del martes que aún no había tenido noticias del equipo a pesar de que TSN informó inicialmente la noticia a las 8:28 a.m.

Walsh declaró que Fleury “se tomará un tiempo para discutir su situación con su familia y evaluar seriamente su futuro en el hockey en este momento”.

While Marc-Andre Fleury still hasn’t heard from anybody with the Vegas Golden Knights, he has apparently been traded to Chicago. Marc-Andre will be taking time to discuss his situation with his family and seriously evaluate his hockey future at this time. — Allan Walsh (@walsha) July 27, 2021

Los Knights adquirieron al delantero de la liga menor Mikael Hakkarainen en el intercambio. El equipo tuiteó “Esta organización, esta ciudad y esta base de fans estarán siempre agradecidos con Marc-André Fleury por el impacto que ha tenido dentro y fuera del hielo en solo cuatro años. Deseamos a Marc-André y a su familia lo mejor en este nuevo capítulo de sus vidas”.

This organization, this city and this fanbase will forever be grateful to Marc-Andre Fleury for the impact he’s made on and off the ice in just four years. We wish Marc-Andre and his family the best in this new chapter of their lives. #VegasBorn 🌸 pic.twitter.com/tiXn3d3wm0 — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) July 27, 2021

El director general de Chicago, Stan Bowman, comentó en un comunicado: “La oportunidad de adquirir un portero ganador del Vezina es rara y no se puede dejar pasar”.

Fleury, de 36 años, orquestó una temporada de recuperación después de perder el puesto de titular ante Robin Lehner durante los playoffs en 2020 y estuvo en el bloque de comercio durante la temporada baja.

Terminó empatado en el tercer puesto de la NHL con 26 victorias y consiguió los mejores resultados de su carrera en promedio de goles en contra (1.98) y porcentaje de atajadas (.928). Sus seis shutouts también lo ubicaron tercero de la liga.

Junto con Lehner, Fleury ganó el Trofeo Jennings por permitir el menor número de goles en la NHL, convirtiendo a Fleury en el primer portero de la historia en ganar su primer premio individual en su 17ª temporada o más tarde.

En la postemporada, Fleury guió a los Knights hasta las semifinales de la Stanley Cup y tuvo una GAA de 2.04 y un porcentaje de atajadas de 0.918 en 16 partidos. Sin embargo, cometió un costoso error al final del tercer partido de la serie contra Montreal que condujo al gol del empate y detuvo 22 de 25 disparos en la derrota del quinto partido.

“Era el jugador más popular que he visto en los deportes. Era el rostro de la franquicia”, dijo McCrimmon. “Cuando piensas en cómo comenzó todo, la primera temporada de cuento, la pasión que siente por el juego como compañero de equipo y como jugador conectado para la base de fans, quiero reconocer sus grandes logros, agradecerle por su tiempo aquí. Ha tenido un impacto tremendo en nuestra organización y en nuestra ciudad “.

Fleury tiene una temporada restante con un golpe de tope salarial de siete millones de dólares en el contrato que firmó el 13 de julio de 2018. Dijo después de la temporada que esperaba terminar su carrera con los Knights.

Fleury fue 117-60-14 en 192 apariciones con los Knights y registró un promedio de goles en contra de 2.41 y un porcentaje de atajadas de .917.

Este es un reportaje en desarrollo.