Irene Aldana busca un triunfo para México en UFC 264

Irene Aldana atiende a los medios de comunicación acreditados en el "Día de Medios" previo al evento UFC 264. Miércoles 7 de julio de 2021 en UFC Apex, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Stephen Thompson atiende a los medios de comunicación acreditados en el "Día de Medios" previo al evento UFC 264. Miércoles 7 de julio de 2021 en UFC Apex, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Gilbert Burns atiende a los medios de comunicación acreditados en el "Día de Medios" previo al evento UFC 264. Miércoles 7 de julio de 2021 en UFC Apex, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Tai Tuivasa atiende a los medios de comunicación acreditados en el "Día de Medios" previo al evento UFC 264. Miércoles 7 de julio de 2021 en UFC Apex, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Sean O’Malley atiende a los medios de comunicación acreditados en el "Día de Medios" previo al evento UFC 264. Miércoles 7 de julio de 2021 en UFC Apex, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Niko Price atiende a los medios de comunicación acreditados en el "Día de Medios" previo al evento UFC 264. Miércoles 7 de julio de 2021 en UFC Apex, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Carlos Condit atiende a los medios de comunicación acreditados en el "Día de Medios" previo al evento UFC 264. Miércoles 7 de julio de 2021 en UFC Apex, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La espera terminó y finalmente un evento masivo de artes marciales mixtas regresa a Las Vegas este sábado 10 de julio, cuando la Ultimate Fighting Championship (UFC) presente una atractiva cartelera principal que incluye la participación de la mexicana Irene Aldana, quien enfrentará la rusa Yana Kunitskaya en un duelo de peso gallo femenil.

“Estoy muy contenta de pelear en Las Vegas, me encanta, siempre me ha ido bien cuando peleo aquí. Me siento muy cómoda y feliz, creo que eso me ayuda a tener un mejor desempeño en el octágono”, comentó Aldana ante los medios de comunicación acreditados reunidos en el “Día de Medios” realizado el miércoles 7 de julio.

El evento UFC 264 se llevará a cabo en T-Mobile Arena y se espera que los aficionados llenen la totalidad del inmueble para volver a disfrutar de la acción en vivo. La cartelera presentará a reconocidos peleadores como Conor McGregor, Dustin Poirier, Gilbert Burns, Stephen Thompson, Tai Tuivasa, entre otros.

La tarea para Aldana no será sencilla, enfrenta a una peleadora como Kunitskaya que actualmente se ubica en el quinto puesto de la división de peso gallo femenil. Por su parte, la mexicana es la cuarta mejor clasificada y aseguró sentirse motivada por los recientes logros que sus connacionales han obtenido en peleas de artes marciales mixtas y boxeo.

“Me motiva mucho el sentir que tengo que seguir dando ese ejemplo, esa posición en la que se está poniendo a México. Creo que ahora sigo yo en demostrar y traer esa bandera mexicana al octágono más importante del mundo. Estoy muy orgullosa de mi gente y de mi bandera, creo que es parte de nuestro trabajo el llevar a México a un siguiente nivel en este deporte, hacerlo crecer”, aseveró Aldana.

Le mexicana se dio el tiempo para hablar un poco sobre su más reciente participación en octubre de 2020, cuando perdió ante Holly Holm por decisión unánime en lo que fue la pelea principal del evento UFC Fight Night, el cual se realizó en Emiratos Árabes Unidos.

“Siempre habrá altas y bajas, en la vida no todo va a ser color de rosa, no todo se va a presentar a tu favor. Creo que fue la derrota más fuerte que he vivido, fue una pelea muy importante, la cual ya me iba a llevar por el cinturón y que todo el mundo estaba viendo. Perdí de una manera muy fea, delante de muchas personas, a veces pasar ese tipo de situaciones es un poco difícil, pero eso te enseña a poder sobrevivir este tipo de adversidades, no solo en el deporte sino en la vida en general”, aseveró Aldana.

En el “Día de Medios”, también participaron peleadores como Gilbert Burns, Carlos Condit, Niko Price, Sean O’Malley, Max Griffin, entre otros.