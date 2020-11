Isaiah Johnson asegura la victoria de los Raiders días después de la muerte de su amigo

El cornerback de los Raiders de Las Vegas, Isaiah Johnson (31), recibe un abrazo del quarterback de los Raiders de Las Vegas, Derek Carr (4), y de Johnathan Abram (24), después de que Johnson interceptara un pase en la última jugada del partido para vencer a los Chargers de Los Ángeles. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El cornerback de los Raiders de Las Vegas, Isaiah Johnson (31), rompe un intento de pase en la zona de anotación del receptor de los Chargers de Los Ángeles, Mike Williams (81), en el cuarto trimestre durante un partido de fútbol americano de la NFL el domingo, 8 de noviembre de 2020, en el Estadio SoFi, en Inglewood, California. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

INGLEWOOD, California — El humor de Isaiah Johnson pasó de jubiloso a sombrío cuando se tomó un momento el domingo por la tarde para reflexionar sobre una semana emocional.

Días después de que uno de sus amigos íntimos y antiguos compañeros de equipo muriera en un tiroteo en Houston, Johnson se convirtió en un personaje destacado y realizó dos jugadas para salvar el partido en la victoria por 31-26 contra los Chargers de Los Ángeles en el estadio SoFi.

Johnson interceptó los pases de Mike Williams y Donald Parham Jr. en los últimos segundos cuando los Raiders ganaron por tercera vez en cuatro juegos para mejorar a 5-3.

El esfuerzo se produjo después de que Johnson se enteró de que Ka’Darian Smith, su amigo íntimo y antiguo compañero de equipo de la Universidad de Houston, fue asesinado el miércoles en un tiroteo dentro de su apartamento.

“No se lo conté a un montón de gente porque sabía que todavía teníamos que prepararnos e intentar ganar un partido, y no quería ser una distracción”, mencionó Johnson. “Sentí que esa jugada, ese juego, no era para hacerlo sobre mí en absoluto, pero siento que ese momento fue para él, sólo porque sé que estaría conmigo en una situación como esa”.

Las grandes jugadas han sido escasas para Johnson, un elegido en la cuarta ronda de 2019 que ha pasado mucho más tiempo en el equipo de exploradores preparando el ataque de los Raiders que contribuyendo defensivamente.

Johnson, que tiene un tamaño y una longitud de 6.2 pies y 210 libras, ha jugado 14 jugadas defensivas en los últimos seis partidos, incluyendo ninguna la semana pasada en Cleveland, ya que ha asumido un papel más especial en los días de partido.

Ese no fue el caso el domingo, ya que un secundario ya corto de personal perdió al cornerback titular Trayvon Mullen durante el partido. La jugada le costó a Johnson puntos, dijo el entrenador Jon Gruden.

“Siento que lo bautizaron hoy en la NFL”, señaló Gruden. “Mullen sale, (Damon Arnette) está en la línea de banda, Keisean Nixon se lastimó la ingle. Necesitábamos a alguien que diera un paso adelante. Gracias a Dios por Isaiah Johnson y su longitud”.

A seis segundos del final, Johnson interceptó el balón del Williams de seis pies y cuatro pulgadas en la esquina de la zona de anotación. Pensó que había sellado la victoria.

“Cuando Mike Williams vino a alinearse contra mí en el segundo down, yo dije, ‘OK, ya me ganó en un fade una vez, así que pensaría que intentarían ir a él otra vez’”, dijo Johnson. “Inicialmente, creo que pudo haber atrapado el balón, pero sentí que luchar hasta el suelo marcaría la diferencia. Sentí que el balón se había recuperado, y sabía que estaba bien. Pero sentí que era la última jugada del juego, no sabía que quedaría un segundo”.

Lo hubo, y esta vez Johnson se aisló contra el Parham de 6 pies y 8 pulgadas.

“Sabía que tenía que hacer esta jugada”, dijo Johnson… “Hice todo lo que pude para hacer la jugada para el equipo. Es tan alto que no pude poner mis manos en el balón cuando la atrapó inicialmente, pero al bajar supe que si podía sacarla podríamos ganar el juego”.

Los Raiders no se aseguraron la victoria durante varios minutos. Los oficiales decidieron que la jugada era un touchdown, pero la llamada fue anulada después de una larga revisión.

“Lo sentí salir”, dijo Johnson. “Le saqué el balón de las manos. No sabía si lo revisarían o no porque no sabía si podíamos lanzar una bandera de desafío o no”.

Una vez que comenzó el proceso de revisión, que sólo puede ser iniciado por los funcionarios en los dos últimos minutos, Johnson insiste en que sabía el resultado. Sólo tuvo que esperar el anuncio para celebrarlo, un estallido que se sintió aún más especial después de una semana emotiva.

Corrió por el campo con el brazo levantado hacia el cielo, y luego se arrodilló en un reflejo. El mariscal de campo Derek Carr dijo que fue un momento especial para todo el equipo.

“Como equipo, lo rodeamos con nuestros brazos, y creo que esa es la historia”, señaló Carr. “La semana que pasó personalmente y luego ser el jugador que noqueó el balón al final para nosotros, espero que alguien le dé mucho crédito por lo que pasó esta semana y lo que fue capaz de hacer”.

El tamaño y las manos de Johnson le ayudaron a hacer las jugadas clave, pero su comprensión de lo que los Chargers trataban de hacer le puso en la posición correcta.

Sabía que los Chargers iban a hacer dos jugadas, como mucho, desde la línea de cuatro yardas a seis segundos del final, y sabía que sería el objetivo por su falta de experiencia.

“Sabiendo que no he tenido la oportunidad de poner tantas fotos en la película y que no me han visto realmente, entonces tienes a Mike Williams y luego su más grande línea final apretada sobre mí, absolutamente sabía en la zona roja que eso era lo que venía”, dijo Johnson.