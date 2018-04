Jessie Vargas; El orgullo de Las Vegas

Jessie Vargas es una persona respetuosa, humilde y trata de mantener una conducta ejemplar, sobre todo porque sabe de su influencia con la niñez nevadense. Peleará el sábado 21 de abril, en Nueva York. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

De imponerse a Adrien “El Problema” Broner, Jessie Vargas buscará una oportunidad para enfrentar a Keith Thurman y unificar la división. Habló con El Tiempo en la ceremonia de pesaje previo a la pelea Lara vs Hurd, el viernes 6 de abril en el Hard Rock hotel y casino. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

“El incidente por el cual Connor Macgregor fue citado en Corte es una muestra que, al llegar a cierto nivel de popularidad en tu carrera, debes mantener muy bien equilibrado tu comportamiento. De cierta forma, hay niños y adolescentes que quieren emular tu persona, quieren ser como tú, te conviertes en su ídolo, te admiran, entonces es muy importante ser responsable y mantener un comportamiento ejemplar”, así se expresó el campeón mundial Jessie Vargas, durante una charla con El Tiempo, previa a su pelea que sostendrá ante Adrien Broner el sábado 21 de abril en la cartelera estelar de la serie Premier Boxing Champions, en esta ocasión desde Brooklyn, Nueva York.

Vargas entró como reemplazo de Omar Figueroa para enfrentar al púgil apodado “El Problema”, y aparece como favorito debido a los reveses que ha tenido Broner, a quien muchos consideraban el sucesor de Mayweather Junior.

Jessie Vargas es considerado como hijo predilecto de la afición nevadense, egresado de la preparatoria Palo Verde, en Summerlin, cuenta con una base de seguidores que le dan su apoyo cada que vez que sube al ring. “A ellos les agradezco su apoyo, este 21 de abril no los voy a defraudar, será una gran noche de boxeo, donde saldremos victoriosos con el favor de Dios. Estamos enfocados en eso, estamos entrenando fuerte y me siento mejor que nunca, van a ver la mejor versión de Jessie”, destacó sobre su enfrentamiento con Broner.

En su más reciente pelea, ante Aarón Herrera, Vargas mostró gran experiencia, superó en todos los rubros a su rival, sin embargo, nunca rebasó los límites del deporte, que aunque es violento en esencia, también permite mostrar la compasión ante el rival. “La gente muchas veces quiere ver sangre, aunque arriba del cuadrilátero debes hacer lo posible por ganar”, afirmó.

Me siento una persona joven, pero bien experimentado, he peleado contra grandes boxeadores, como Manny Pacquiao, Josesito López y Timothy Bradley, y he entrenado bajo la batuta de grandes estrategas. He aprendido mucho arriba y afuera del ring, todo eso me ha hecho ser un mejor peleador, destacó.

El éxito de Jessie Vargas viene acompañado de la dedicación que su familia tiene respecto a su carrera, su papá es una guía permanente, el cariño de su mamá y su hermana son a prueba de balas. “Mi familia tiene un significado muy especial, los quiero mucho y trato de hacer las cosas bien para que se sientan orgullosos de mí”, aseveró.

Les prometo una pelea sensacional, en esta ocasión me tocó ir a Nueva York, así es este deporte, pero también estoy contento de poder estar en otros escenarios, no me afecta salir como favorito y quiero demostrarle a la afición neoyorquina que en Las Vegas, Nevada, también hay buenos peleadores, terminó diciendo Jessie Vargas.