Jovan Mooring de la UNLV cuestionable para el próximo juego contra UNR

febrero 28, 2018 - 11:54 am

Guardia de UNLV Rebels Jovan Mooring (30) conduce a la canasta más allá de Caleb Morris (0) durante un partido de baloncesto en la Arena Thomas & Mack en Las Vegas el miércoles 14 de febrero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review- Diario @csstevensphoto

El guardia de UNLV Rebels Jovan Mooring (30) pasa el balón mientras cae al suelo durante la primera mitad de un partido de baloncesto contra los Bulldogs del Estado de Fresno en el Centro Thomas & Mack en Las Vegas el miércoles 21 de febrero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

UNLV Rebels 'Jovan Mooring (30) se prepara para pasar el balón durante el partido de baloncesto contra los Cowboys de Wyoming en el Centro Thomas and Mack en Las Vegas el sábado 10 de febrero de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @DreaCornejo

El guardia de UNLV Rebels Jovan Mooring (30) maneja la pelota contra la presión del guardia de San Diego State Aztecs Jeremy Hemsley (42) en el Centro Thomas & Mack en Las Vegas, el sábado 27 de enero de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @ Erik_Verduzco

UNLV Rebels guardia Jovan Mooring (30) dispara el balón contra el San Diego State Aztecs guardia Jordan Schakel (20) y el centro Kameron Rooks (45) en el Centro Thomas & Mack en Las Vegas, sábado, 27 de enero de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

El guardia de UNLV Rebels Jovan Mooring (30) sube para superar al guardia de los Spartans de San Jose Jaycee Hillsman (25) durante un partido de baloncesto en el Centro Thomas & Mack en Las Vegas el miércoles 31 de enero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review -Journal @csstevensphoto

Base de UNLV Rebeldes Jovan Mooring (30) contra San Jose State durante un partido de baloncesto en el Centro Thomas & Mack en Las Vegas el miércoles 31 de enero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

UNLV Rebels guarda Jovan Mooring (30) dispara contra CJ Siples guardianes de los Halcones Aéreos (2) durante un partido de baloncesto en la Arena Thomas & Mack en Las Vegas el miércoles 14 de febrero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El guardia de UNLV Rebels Jovan Mooring (30) intenta disparar contra los Halcones de la Fuerza Aérea durante un partido de baloncesto en la Arena Thomas & Mack en Las Vegas el miércoles 14 de febrero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El guardia de UNLV Rebels Jovan Mooring (30) pasa el balón durante la primera mitad de un partido de baloncesto contra los Bulldogs del estado de Fresno en el Centro Thomas & Mack en Las Vegas el miércoles 21 de febrero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @ csstevensphoto

Un guardia de UNLV Rebels Jovan Mooring (30) dispara contra los Bulldogs del Estado de Fresno durante la primera mitad de un partido de baloncesto en el Centro Thomas & Mack en Las Vegas el miércoles 21 de febrero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

UNLV Rebels guardia Jovan Mooring (30) sube a disparar sobre Fresno State Bulldogs guardia Jaron Hopkins (1) durante la primera mitad de un partido de baloncesto en el Centro Thomas & Mack en Las Vegas el miércoles, 21 de febrero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Guardia de UNLV Rebels Jovan Mooring (30) unidades contra el guardia de Fresno State Bulldogs Jaron Hopkins (1) durante la primera mitad de un partido de baloncesto en el Centro Thomas & Mack en Las Vegas el miércoles 21 de febrero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review -Journal @csstevensphoto

El entrenador de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV): Marvin Menzies, caminó hacia donde estaban sentados tres reporteros mientras la práctica estaba a punto de comenzar el martes.

Dio la noticia de que el escolta Jovan Mooring no entrenaría debido a una lesión y que sería una decisión para que retome durante el juego del miércoles cuando los Rebels jueguen el No. 21 contra la UNR a las 8 p.m. en el Centro Thomas & Mack .

Sin embargo, si Mooring ha demostrado algo en sus dos temporadas en la UNLV, es que hará cualquier cosa para ganar, lo que significa que hará cualquier cosa para jugar en la noche mayor contra el rival intraestatal de los Rebeldes.

“Obviamente, (una victoria) sería especial para la ciudad de Las Vegas”, agregó Mooring, quien fue entrevistado antes de que Menzies revelara la lesión y no mencionó que estaba herido. “A partir de ahora, solo estoy pensando en cómo podemos mejorar al entrar al torneo Mountain West? Creo que si hacemos las cosas bien, los resultados se resolverán solos “.

UNLV (19-10, 8-8 Mountain West), que venció al Wolf Pack 86-78 en la primera reunión, tratará de poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Los Rebels son séptimos en la clasificación de la conferencia, un juego detrás de Wyoming, con dos para jugar. UNLV, que finaliza su temporada regular el sábado en el Estado Utah, necesita terminar entre los cinco primeros para despedirse de los cuartos de final del torneo de la próxima semana.

UNR (25-5, 14-2) se ha asegurado el primer puesto y el título de la temporada regular. The Wolf Pack son favoritos de 3 puntos en un juego que será televisado en CBS Sports Network.

Los rebeldes necesitan a Mooring, quien produjo 31 puntos en la reunión del 7 de febrero entre los equipos. Se lesionó un pie o un tobillo al comienzo de la derrota del domingo por 91-90 en Nuevo México y luego recibió una falta dura en los laterales. Menzies no reveló la naturaleza de la lesión.

Mooring, quien promedia 14.3 puntos, es una de las principales razones por las que los Rebeldes han logrado una mejora de ocho victorias respecto a la temporada pasada. Pero quizás solo Brandon McCoy genere más reacciones de los fanáticos de UNLV, no todos favorables.

“Creo que mi estilo de juego me convierte en un blanco fácil”, mencionó Mooring. “Los fanáticos aquí tienen cosas que han visto a lo largo de los años, y creo que hago algunas cosas a las que no están acostumbrados. A veces lo toman por el camino equivocado o les molesta, no lo sé”.

Los fanáticos y los miembros de los medios han criticado a Mooring por tomar golpes que no debería, pero también es un jugador que está más que dispuesto a tomar riesgos con el juego en la línea.

Como entrenador, Menzies prefiere controlar a un jugador que verse obligado a motivarlo.

“Nos llevó en una montaña rusa, y las montañas rusas son divertidas”, declaró Menzies. “Él va a dejar aquí en mi mente a un hombre que me desafió, pero al mismo tiempo me dio mucha alegría y muchos buenos recuerdos. Como ser humano, deja la UNLV, pero no se va de mi familia. Es un niño especial “.

Los fanáticos podrían encontrar la próxima temporada que perderán el amarre más de lo que esperaban. No solo lidera a los Rebeldes con 58 triples, sino que también promedia 3.2 asistencias y es el mejor defensor del equipo.

El amarre es el tipo de jugador dispuesto a intervenir y sacar una carga, luego hacerlo de nuevo en la siguiente posesión.

“Sí, haré lo que sea necesario para ganar un juego”, detalló Mooring. “Lo que sea.”