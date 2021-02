Juego de transición lleva a los Golden Knights a vencer a los Kings

Los Golden Knights barrieron a Los Ángeles Kings en un set de dos partidos durante el fin de semana porque su rival simplemente no pudo seguir el ritmo.

Los Knights explotaron la joven línea azul de los Kings (con tres jugadores de 23 años o menos) una y otra vez en la transición durante su victoria por 4-3 el domingo en T-Mobile Arena. Tres de los goles del equipo se dieron gracias a una asistencia primaria en la zona neutral.

“Nuestra velocidad de equipo es probablemente una de nuestras mayores fortalezas”, comentó el alero derecho Reilly Smith, quien anotó uno de esos goles. “Cuando nuestros Ds son capaces de mantener espacios reducidos y son capaces de girar los pucks rápidamente, esos chicos realmente pueden hacer que los equipos paguen”.

El juego de transición de los Knights es tan eficaz porque muchos jugadores pueden contribuir a él.

Los defensores Shea Theodore y Alec Martínez recibieron una asistencia cada uno el domingo al hacer un buen primer pase a un delantero para iniciar la jugada. Los aleros Jonathan Marchessault y Mark Stone tuvieron cada uno excelentes segundos pases que encontraron a sus compañeros de línea sin retrasarlos. Smith y el centro, Chandler Stephenson, marcaron un gol cada uno cuando se pusieron detrás de la defensa y dispararon tiros de muñeca que batieron al portero de Los Ángeles, Calvin Petersen.

Los Kings no tuvieron la profundidad defensiva para contener a todos esos jugadores. Incluso los delanteros de cuarta línea de los Knights, Ryan Reaves y William Carrier, tuvieron intentos de disparos fuera de los límites.

Esto obligó a Petersen a ser la última línea de defensa con demasiada frecuencia para que Los Ángeles pudiera forzar una división.

“Una de nuestras grandes ventajas como equipo es que tenemos un buen tamaño y también tenemos mucha velocidad”, dijo Stephenson, que alcanzó 22 mph en su gol del primer tiempo, según la transmisión de AT&T Sportsnet. “Creo que eso nos ayuda a interceptar a los equipos y nos permite tener más control del puck”.

Lehner se libra de un disparo

El portero de los Knights, Robin Lehner, pareció ser picado por un disparo alto a principios del segundo periodo que le golpeó en el hombro izquierdo. Lehner, que se sometió a una operación de hombro fuera de temporada, no fue atendido en el hielo por el personal médico del equipo y permaneció en el partido.

