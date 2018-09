Jugadores de los Raiders se alivian por el ‘shock’ del cambio de Khalil Mack

El mariscal de campo de los Oakland Raiders, Derek Carr (4), celebra con el alero defensivo, Khalil Mack (52), durante la segunda mitad de un partido de fútbol de la NFL contra los Buffalo Bills en Oakland, California, el domingo 4 de diciembre de 2016. Los Raiders ganaron 38 a 24 . (AP Photo / D. Ross Cameron)

El recién adquirido jugador de los Chicago Bears, Khalil Mack, quien muestra su camiseta después de hablar con los medios durante una conferencia de prensa el domingo 2 de septiembre de 2018 en Halas Hall en Lake Forest, Illinois. (Tim Boyle / Chicago Sun-Times vía AP)

ALAMEDA, Calif. – Para el lunes por la mañana, el shock se había desvanecido.

Los Raiders practicaron como lo han hecho durante la offseason: sin Khalil Mack. Solo que esta vez, los jugadores y los entrenadores sabían que no había posibilidades de que mañana o al día siguiente fuera diferente. El alero defensivo All-Pro fue cambiado el sábado a los Chicago Bears, se ha ido.

Dentro de la organización Bears, a unas mil 800 millas de distancia, las expectativas para 2018 se han elevado.

Dentro de la organización Raiders, hay una negativa desafiante para permitir que bajen.

“¿Fue un poco impactante? ¿Estaban un poco atontados en los vestidores?”, preguntó el alero cerrado Lee Smith el lunes. “Sí, por supuesto que sí. Estaríamos mintiendo si dijéramos que no lo estamos, pero, ¿nos hace sentir como si estuviéramos varados en una isla de repente y no pudiéramos ganar partidos de fútbol? ¡Absolutamente no!”

En cierto sentido, ningún vestidor de la NFL estaba mejor equipado que los Raiders para manejar el intercambio de una superestrella nueve días antes de la apertura de la temporada. Ninguna lista en la liga es más antigua. La mayoría de este equipo, 29 de 53 jugadores, no se unió a la organización antes de 2018; Mack no fue un ex compañero de equipo para la mayoría y no ha estado cerca en meses.

Entonces, el grupo procesó el comercio exitoso tan bien como podría esperarse.

Esto comienza con Derek Carr.

El mariscal de campo siguió directamente a Mack en la liga. Mack fue la selección de primera ronda de los Raiders en 2014, Carr entró en la segunda, un día y 30 selecciones los separaron. Una vez que se convirtieron en compañeros de equipo, los dos cerraron cualquier brecha preexistente.

“Planeamos los próximos 10 a 15 años de nuestra vida sentados en los mismos casilleros”, afirmó Carr.

Intentaron cambiar la cultura dentro de una organización que llevaba una racha de 11 temporadas consecutivas no ganadoras. Querían regresar a los Raiders a ser una franquicia que atraía a veteranos en la agencia libre. Carr, quien a menudo llama a Mack su “hermano”, cree que ellos y el resto de su clase de reclutamiento lograron esos objetivos. Un Super Bowl fue su último.

Si Carr puede avanzar, el resto de los vestidores puede seguirlo. Él y los otros 52, en su mayor parte, han entrenado juntos desde abril, mientras que Mack comenzó su participación para una extensión de contrato.

“Obviamente, cuando lo cambiaron, fue un golpe en el estómago porque es tu amigo”, declaró Carr. “Pero todo el trabajo que hemos realizado y todo el tiempo, las repeticiones que han recibido los muchachos, te sientas allí y piensas: ‘Bueno, hemos puesto el trabajo, vámonos ya, es hora de jugar’; mi expectativa nunca cambia, no me importa si estoy allí afuera con mis dos hijos, de 5 y 2 años, jugando al receptor. Espero que seamos excelentes, espero que sepan qué hacer, espero que lo hagamos”.

“Afortunadamente, tenemos un grupo y un equipo realmente talentosos, no solo de jugadores sino también de entrenadores, va a ser bueno”.

Financieramente, los Raiders concluyeron que ellos y Mack no estaban en forma.

Carr sabía antes de firmar su extensión de contrato por cinco años y $125 millones en 2017 que Mack estaba programado para negociaciones este año. En consecuencia, la estructura del acuerdo de Carr fue diseñada para facilitar a Mack un día firmando el tipo de acuerdo de seis términos que aseguró en Chicago.

Pero el mercado para un corredor de élite se expandió enormemente. En 2016, Von Miller de los Denver Broncos firmó un contrato histórico por valor de 19.1 mdd anuales. El viernes pasado, el tackle defensivo de los Rams de Los Ángeles, Aaron Donald, elevó el listón a 22.5 mdd por año con $50 millones garantizados en la firma. Mack vale 23.5 mdd en promedio con 60 mdd garantizados en la firma.

Los Rams y los Bears ambos inician a un mariscal de campo todavía en su contrato de novato.

Desde el principio, Carr y Mack buscaron un futuro en la NFL juntos. Su oportunidad vino a expensas de su coexistencia.

“Creo que es evidente que todos en este vestidor tienen una gran cantidad de respeto por Khalil”, dijo Smith. “Obviamente, todos deseamos que el No. 52 todavía esté usando plateado y negro y no azul y naranja o lo que sea que se pongan allí. Pero esto es fútbol profesional, ¡hombre!, si has estado en este negocio el tiempo suficiente, entiendes que hay una gran cantidad de decisiones importantes que se hacen arriba que, aquí en este vestidor, no están bajo nuestro control…”.

“He jugado contra todos ellos. Mack y Von son los dos mejores, tuvimos a uno de ellos, y ahora no y eso apesta. Pero al final del día, es fútbol profesional. Lo conseguimos, y vamos a seguir moliendo, vamos a ganar muchos partidos de fútbol, puedo prometerte eso”.

