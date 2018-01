“Juntos seremos una gran fortaleza”: Joel Huiqui

enero 30, 2018 - 9:00 am

Los jugadores de LV Lights FC en una charla técnica con el entrenador José Luis Sánchez Solá. 27 de enero de 2018 en campo de soccer de UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Joel Huiqui llega para aportar su experiencia al nuevo equipo de Las Vegas. 27 de enero de 2018 en campo de soccer de UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Marcelo Alatorre durante un entrenamiento con LV Lights FC. 29 de enero del 2018 en campo Kellogs. Foto L.E. Baskow / Las Vegas Lights FC.

Gerardo Lugo regresa al medio campo tras anotar un gol de tiro libre en un interescuadras contra UNLV. 27 de enero de 2018 en campo de soccer de UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Recientemente Las Vegas Lights FC anunció la incorporación de tres jugadores experimentados provenientes de la Liga MX, dos de ellos ya saben también lo que es jugar en la Liga Ascenso MX, situación que es benéfica para el nuevo equipo de la USL al contar con jugadores que tendrían experiencia en primera y segunda división de Estados Unidos y México.

Gerardo Lugo, Joel Huiqui y Marcelo Alatorre son de las nuevas caras que presenta LV Lights FC para esta pretemporada previa a su campaña inaugural. Los tres futbolistas hablaron en exclusiva con El Tiempo.

Marcelo Alatorre es un lateral derecho que ha militado en importantes equipos de la Liga MX como Pumas, Estudiantes Tecos y Veracruz, además de Venados de Mérida y Leones Negros del Ascenso MX.

“Contento de tener una oportunidad de seguir en esta profesión que es lo que más me gusta y que mejor que con muchos compañeros con los que ya había compartido terreno como compañeros y contrarios. Vengo a un país que no es el mío, es la primera vez que me toca salir. Contento y con toda la ilusión de hacer cosas importantes con Las Vegas Lights”, dijo Alatorre.

Marcelo ‘Chelo’ Alatorre ha tenido participación en los primeros interescuadras que ha tenido el equipo, es de los jugadores más adaptados ya que conoce el estilo de juego de su entrenador y por haber llegado a Las Vegas hace ya algunas semanas.

“Sabemos la importancia de tener jugadores de carácter y que estén experimentados, se conjuga con mucho joven que ha hecho bien las cosas en lo que va de la pretemporada, es unirse lo más rápido posible y veo a un buen equipo, estamos bien encabezados con ‘Chelís’”, comentó ‘Chelo’.

Con una amplia experiencia en el fútbol mexicano con los equipos de Cruz Azul, Puebla, Monarcas Morelia, Santos, Tigres y Querétaro, Edgar Gerardo Lugo llega a Las Vegas con la intención de convertirse en un baluarte para el equipo, tal como lo hizo con Morelia para escalar a la Selección de México y con Tigres al coronarse campeón.

“Un reto, un nuevo proyecto dentro de mi carrera, con ilusión de quedarme en el equipo y hacer bien las cosas, darme a conocer en Estados Unidos y hacer una trayectoria aquí”, mencionó Lugo.

Al preguntarle sobre cómo ‘arropar’ a los jugadores jóvenes, Gerardo respondió que la clave será la comunicación y la cooperación mutua para transmitirles su experiencia. También envió un mensaje a los seguidores de LV Lights FC.

“Decirles que es muy importante el apoyo de ellos, el equipo va a tratar de divertirlos, de hacerlos sentir esa pasión por el fútbol, que la gente poco a poco se vaya metiendo con el equipo y que lo disfruten porque al final es para a ellos, para que la ciudad tenga un equipo de fútbol al cual apoyar”, agregó Lugo.

Recordado por llegar a ser capitán de la Selección de México en una Copa Oro gracias a sus destacadas actuaciones con Monarcas Morelia, equipo con el que logró títulos de Copa MX, Súper Copa MX, Súperliga Norteamericana y un subcampeonato de Liga MX, Joel Huiqui llega a Las Vegas para aportar su experiencia dentro y fuera de la cancha.

“Ya conocía Las Vegas pero en otra forma, de turista, ahora me toca estar en la parte laboral con esta nueva oportunidad. Estoy contento de estar aquí, es una ciudad que conozco poco, estoy conociendo nuevas áreas y nueva gente, esperemos que todo salga bien en esta etapa de pretemporada.

Lo principal es que el equipo encuentre el cuadro ideal para enfrentar los primero retos que tenemos, el 10, 17 y 24 de febrero, son tres partidos de pretemporada importantes contra equipos de la MLS, son complicados. Necesitamos esta física y futbolísticamente bien, casi para arrancar la temporada”, acotó Huiqui.

El también exjugador de Cruz Azul, Pachuca, Cafetaleros y Potros UAEM, reconoció que la USL es una liga que ha crecido y que es importante que tenga jugadores interesantes como Didier Drogba y Omar Bravo (ambos de Phoenix), entre otros.

Tenemos posibilidades de competir, somos un equipo que se está armando de poco a poco… La liga es competitiva, hay jugadores interesantes, hay equipos que han invertido bien en sus plantillas y eso lo hace crecer, finalmente uno viene a mostrar lo que ha hecho y que ayudemos a que esta liga crezca.

Cada vez se está viendo que los jugadores tienen una carrera más longeva, son jugadores que se cuidan y físicamente están bien, eso ayuda a que la liga tenga esa competencia interna para que podamos crecer todos… Agradezco a la gente que está interesada en mis servicios. Invito a toda la gente latina, mexicana y local a que nos apoyen el 10, 17 y 24 de febrero, son partidos de preparación y creo que juntos seremos una gran fortaleza”, sentenció Huiqui.