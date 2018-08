Kelsey Plum condujo a Aces al triunfo

Aunque aún dependen de los resultados de Dallas Wings para conseguir de último momento un lugar en la postemporada, Las Vegas Aces consiguió un importante triunfo como local al vencer a Indiana Fever con marcador de 92-74, lo que significó un juego prácticamente perfecto para el equipo dirigido por Bill Laimbeer.

Durante la temporada Aces han tenido un desempeño aceptable, sin embargo en muchos partidos los resultados no les han sido favorables. La efectividad en el triunfo sobre Fever se puede confirmar con los 20 puntos anotados por Kelsey Plum (10), quien sin duda fue la jugadora más valiosa del encuentro.

A’ja Wilson (22) marcó 19 puntos para las locales, mientras que Kayla McBride (21) destacó con 18 unidades anotadas. Es importante también resaltar el trabajo de Moriah Jefferson (4) quien brinda dinamismo y velocidad al juego de Aces, en este partido consiguió 11 puntos.

“Sabíamos que era un juego obligatorio (para ganar). Sabíamos que teníamos que venir a jugar e imponer nuestro estilo. Estoy muy orgullosa de todas. Lo hicimos”, dijo Kelsey Plum (10) al término del partido.

Por parte de Indiana Fever, Erica Wheeler (17) fue la jugadora más productiva al conseguir 13 puntos, seguida de Kelsey Mitchell (0) y Tiffany Mitchell (0), ambas con 11 unidades anotadas.

Aces disputaron dos juegos de local en una semana, contra Lynx el resultado y funcionamiento fue adverso, pero ante Fever consiguieron un triunfo que las mantiene con vida en el torneo.

Al respecto, el entrenador Bill Laimbeer expresó que, “pienso que estuvimos comprometidos desde el principio. Tuvimos muchas buenas actuaciones individuales, es agradable ver a Kayla McBride tener un buen juego otra vez. Plum continúa mejorando”.

Las Vegas Aces esperan contar con el apoyo de su afición este miércoles a las 7:00 p.m. cuando reciban a Nueva York en el Mandalay Bay.

