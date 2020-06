La estrella de la UFC, McGregor, anuncia su retiro — de nuevo

La superestrella de la UFC, Conor McGregor, ha vuelto a anunciar su retiro de MMA.

“Hey a todos, he decidido retirarme de la lucha”, el hombre de 31 años publicó en Twitter justo después de la conclusión del evento UFC 250 el sábado por la noche. “¡Gracias a todos por los increíbles recuerdos! ¡Qué viaje ha sido!”

McGregor publicó una foto de él y su madre después de una de sus victorias en Las Vegas.

“Escoge la casa de tus sueños Mags, te quiero”, escribió. “Lo que desees es tuyo”.

McGregor ha anunciado su retiro varias veces en los medios sociales sólo para luchar de nuevo.

Su última pelea fue un knockout de 40 segundos de Donald “Cowboy” Cerrone en enero en T-Mobile Arena.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020