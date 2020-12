La magia de Mariota no pudo romper la maldición de la defensa de los Raiders

Resulta que no hubo suficiente magia en el brazo derecho y las piernas de Marcus Mariota para salvar a los Raiders de otro desmayo de última hora.

El mariscal de campo provisional de los Raiders, Marcus Mariota, no pudo llevar a su equipo a la victoria el jueves por la noche, cayendo 30 a 27 ante los Chargers. Cassie Soto y Sam Gordon de Vegas Nation explican lo que salió mal para el equipo de la Ciudad del Pecado. (Cassie Soto/Las Vegas Review-Journal)

diciembre 18, 2020 - 10:04 am

El corredor de los Raiders, Theo Riddick (35), el receptor Zay Jones (12), el mariscal de campo Marcus Mariota (8), y el tight end Darren Waller (83), expresan su derrota después de que Mariota lanzara un pase incompleto en el último cuarto durante un partido de fútbol de la NFL el jueves, 17 de diciembre de 2020 en el Estadio Allegiant de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El defensa de los Chargers de Los Ángeles, Jaylen Watkins (20), rompe un pase destinado al receptor de los Raiders, Nelson Agholor (15), en el último cuarto durante un partido de fútbol de la NFL el jueves, 17 de diciembre de 2020 en el Estadio Allegiant de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El receptor de los Raiders Siaosi Mariner (9) salta sobre el linebacker de Los Ángeles, Kenneth Murray (56), y el linebacker Nick Vigil (59) en la zona de anotación en el último cuarto durante un partido de fútbol de la NFL el jueves, 17 de diciembre de 2020 en el Estadio Allegiant de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El extremo defensivo de los Raiders, Maxx Crosby (98), y el tackle defensivo, Kendal Vickers (91), saltan para intentar bloquear una patada del pateador de los Chargers de Los Ángeles, Mike Badgley (4), en el último cuarto durante un partido de fútbol de la NFL el jueves, 17 de diciembre de 2020 en el Estadio Allegiant de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El mariscal de campo de los Raiders, Derek Carr, levanta las manos en señal de frustración en el último cuarto durante un partido de fútbol de la NFL el jueves, 17 de diciembre de 2020 en el Estadio Allegiant de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El receptor de los Chargers de Los Ángeles, Jalen Guyton (15), es tacleado por el cornerback de los Raiders, Keisean Nixon (22), en el tiempo extra durante un partido de fútbol de la NFL el jueves, 17 de diciembre de 2020 en el Estadio Allegiant de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El mariscal de campo de los Chargers de Los Ángeles, Justin Herbert (10), anota un touchdown para derrotar a los Raiders en el tiempo extra durante un partido de fútbol de la NFL el jueves, 17 de diciembre de 2020 en el Estadio Allegiant de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El mariscal de campo de los Chargers de Los Ángeles, Justin Herbert (10), se tambalea al ser golpeado por el linebacker de los Raiders, Nick Kwiatkoski (44), mientras el linebacker medio, Raekwon McMillan (54) y Dallin Leavitt (32), buscan recuperar el balón en el tiempo extra durante un partido de fútbol de la NFL el jueves, 17 de diciembre de 2020 en el Estadio Allegiant de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El mariscal de campo de los Chargers de Los Ángeles, Justin Herbert (10), llega a la zona de anotación para anotar el touchdown ganador del juego en el tiempo extra durante un partido de fútbol de la NFL el jueves, 17 de diciembre de 2020 en el Estadio Allegiant de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El free safety de los Raiders, Erik Harris (25), sale del campo después de perder contra los Chargers de Los Ángeles en el tiempo extra durante un partido de fútbol de la NFL el jueves, 17 de diciembre de 2020 en el Estadio Allegiant de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Resulta que no hubo suficiente magia en el brazo derecho y las piernas de Marcus Mariota para salvar a los Raiders de otro desmayo de última hora.

No es que el ex ganador del Trofeo Heisman y segundo elegido en el draft de 2015 no lo intentara, saliendo del banquillo para inyectar vida y espíritu a un equipo de Raiders que necesita desesperadamente esas cosas.

Pero no hay mucho que se pueda hacer cuando la defensa de los Raiders no puede detener a nadie de manera consistente, y mucho menos a un sensacional joven quarterback como el novato de los Chargers, Justin Herbert, que parecía hacer una gran jugada cada vez que su equipo lo necesitaba en una victoria por 30 a 27 en tiempo extra el jueves por la noche en Allegiant Stadium.

La más grande fue haber encontrado a Jalen Guyton en un pase de 53 yardas en el tiempo extra para colocar a los Chargers en la línea de dos yardas de los Raiders. Los Raiders, que hicieron un gol de campo al final de su tiempo extra, no pudieron conseguir un balón de Herbert que llegó a la zona de anotación tres jugadas más tarde. Por regla general, el balón volvió al lugar original en la línea de la yarda uno. Herbert se hizo cargo desde allí para el marcador ganador.

“Es una pena que no hayamos podido encontrar la forma de ganar ese partido al final”, comentó el entrenador de los Raiders, Jon Gruden. “Fue mi culpa”.

La derrota deja a los Raiders (7-7) con apenas una chispa de esperanza para llegar a los playoffs. Cualquier camino hacia la postemporada requiere que ganen sus dos últimos partidos y que todos los que estén delante pierdan los tres últimos.

Dado que a mediados de noviembre iban 6-3 con un camino claro hacia los playoffs, es inexplicable donde se encuentran. Aún así, la caída libre de 1-4 en la que se encuentran desde esa marca en el agua recuerda a la caída que sufrieron el año pasado, perdiendo cinco de sus últimos seis partidos para desperdiciar un posible puesto en la postemporada.

“Apesta”, es como lo describió Darren Waller.

También arruinó la noche mágica que se estaba desarrollando para Mariota, que vino por un Derek Carr lesionado y prácticamente le dio una victoria a los Raiders.

Si no fuera por la porosa defensa de los Raiders (que cedió 314 yardas de paso y dos touchdowns a Herbert mientras dejaba constantemente a sus receptores bien abiertos) Mariota pudo haber sido el héroe.

Pero los problemas defensivos de toda la temporada volvieron a levantar su fea cabeza, como tantas veces este año, mientras que le costó el trabajo al coordinador defensivo Paul Guenther.

La elevación de Rod Marinelli a coordinador defensivo interino esta semana claramente no tuvo el efecto deseado. Cualquier cambio que hiciera o cualquier jugada que marcara, no alteró la espiral descendente de la defensa. No ayudó que les faltaran cuatro titulares.

Los Raiders forzaron sólo dos puntos de los Chargers. Permitieron que Los Ángeles convirtiera siete de 12 third downs y cedieron 406 yardas en total. Si no fuera por los problemas de pateo de gol de campo de la temporada de los Chargers (5-9), el juego probablemente nunca hubiera llegado a tiempo extra.

Dicho esto, sin Mariota quién sabe qué dirección habría tomado el juego. “Sólo muestra el tipo de carácter futbolístico que tiene”, mencionó Gruden.

Dijo Mariota: “Desafortunadamente nos quedamos un poco cortos”.

Carr dejó el partido al final del primer cuarto con una lesión en la ingle tratando de salir con una carrera de tres abajo desde la línea de dos yardas de los Chargers. Los Raiders terminaron con un gol de campo en el camino pero perdieron a su mariscal de campo por el resto del partido.

Llegó Mariota, a quien los Raiders contrataron durante la temporada baja para empujar a Carr y proporcionarle un apoyo de calidad. Una lesión pectoral frenó a Mariota en el campo de entrenamiento y lo dejó en la reserva de lesionados durante las primeras cinco semanas de la temporada.

El contratiempo fue perjudicial en varios niveles y lo dejó tan atrás en el sistema de Gruden que no se activó en la lista de jugadores de los Raiders hasta la 13ª semana de la temporada.

Entre la lesión y el hecho de no participar durante las primeras 13 semanas, puso en duda la sabiduría de los Raiders de darle a Mariota un contrato de dos años y 17.6 millones de dólares que le garantizaban 7.5 millones de dólares este año.

Dentro del edificio de los Raiders, sin embargo, Mariota y su día de pago fueron vistos como una importante póliza de seguro. Si nunca tendrían que aprovecharla, eso estaba bien. Por otro lado, era agradable tenerlo cerca en caso de emergencia.

Eso fue exactamente lo que pasó cuando Carr subió cojeando.

Vino Mariota para intentar salvar el día, y quizás incluso la temporada de los Raiders. Con las esperanzas del equipo en los playoffs en juego, todo lo que Mariota hizo fue completar 17 de 28 pases para 216 yardas, un touchdown, una carrera para 88 yardas y un touchdown en nueve acarreos.

Guió a los Raiders en tres anotaciones y el gol de campo para tomar la delantera de 27 a 24 en el tiempo extra.

“A la hora de la verdad, es parte de tu trabajo estar preparado”, indicó Mariota.

Gruden agregó: “Esto pone un signo de exclamación en el porqué lo contratamos. Ojalá hubiéramos podido ganar el partido por él”.

No es que Mariota fuera perfecto. De hecho, la intercepción que lanzó justo después de la advertencia de dos minutos mató un potencial juego ganador.

“Eso depende de mí”, dijo Mariota. “Fallé el lanzamiento”.