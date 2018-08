La postemporada se aleja

Diana Taurasi, jugadora de Mercury, tiene 14 años en la liga y mantiene un promedio de puntos que asciende a 20.3 por partido, a Las Vegas Aces les anotó 27 puntos. Miércoles 1 de julio de 2018 en el Centro de Eventos del Mandalay Bay. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La entrenadora de Phoenix Mercury, Sandy Brondello –de azul- observa a la jugadora A’ja Wilson (22), sin entender dónde quedó la otra parte del short, o de las mallas. Miércoles 1 de julio de 2018 en el Centro de Eventos del Mandalay Bay. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El entrenador de Las Vegas Aces, Bill Laimbeer reconoció la superioridad del equipo visitante. Miércoles 1 de julio de 2018 en el Centro de Eventos del Mandalay Bay. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El juego en ocasiones se torna ríspido y de mucho roce físico. En la foto, Kelsey Plum es derribada en una jugada ofensiva. Miércoles 1 de julio de 2018 en el Centro de Eventos del Mandalay Bay. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Big D, junto a CJ Simpson amenizan los partidos en casa de Las Vegas Aces, mantienen una interesante comunicación con el público. Miércoles 1 de julio de 2018 en el Centro de Eventos del Mandalay Bay. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La mascota de Las Vegas Aces convive con los aficionados en cada partido. Miércoles 1 de julio de 2018 en el Centro de Eventos del Mandalay Bay. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Las jugadoras del equipo local nunca pudieron remontar una desventaja que Phoenix impuso desde el inicio del encuentro. Miércoles 1 de julio de 2018 en el Centro de Eventos del Mandalay Bay. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Las jugadoras del equipo local nunca pudieron remontar una desventaja que Phoenix impuso desde el inicio del encuentro. Miércoles 1 de julio de 2018 en el Centro de Eventos del Mandalay Bay. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Las jugadoras del equipo local nunca pudieron remontar una desventaja que Phoenix impuso desde el inicio del encuentro. Miércoles 1 de julio de 2018 en el Centro de Eventos del Mandalay Bay. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

A medida que la temporada 2018 llega a su fase final, los equipos están tratando de agenciarse un lugar en los playoffs, y Las Vegas (12-14) está con la mira puesta en un lugar en la postemporada, en su primera incursión como escuadra representativa de la Capital Mundial del Entretenimiento.

Los ocho mejores equipos de la WNBA, independientemente de la conferencia, avanzan a los playoffs y Las Vegas está en el noveno lugar. El equipo tiene muchas posibilidades de avanzar. Pero, primero deben ganar y convencer.

Realizarán nueve juegos en 19 días, en un intento desesperado por clasificar. El primero frente a Phoenix Mercury que, con un record de 15 juegos ganados y 12 perdidos, es un “hueso duro de roer”.

Las jugadoras del equipo local nunca pudieron remontar una desventaja que Phoenix impuso desde el inicio del encuentro, una diferencia que llegó a ser de 11 puntos, lo cual no mermó el ímpetu de Las Vegas Aces, que hicieron todo lo posible para imponer sus condiciones en la duela.

Una de las jugadoras clave en la vitoria de Phoenix fue la veterana Diana Taurasi que, con 14 años en la liga, mantiene un promedio de puntos que asciende a 20.3 por partido, un record que mantiene desde el 2013. En el partido del miércoles 1 de julio de 2018, en el Mandalay Bay, anotó 37 puntos, que sumados a los de sus compañeras Brittney Griner (casaca número 8) y DeWanna Bonner (con el 24 en los dorsales) totalizaron 82 puntos.

Con esta derrota las ilusiones de avanzar a la postemporada se diluyen como agua entre las manos. Phoenix Mercury encestó 11 de 26 intentos bajo el aro y, en opinión del entrenador local, esa fue la diferencia.

“Estaba tratando de encontrar las palabras adecuadas para hablar con las jugadoras, pero no pude encontrar las correctas. No estoy decepcionado, pero frustrado tal vez. Pensé que era un partido que jugamos con intensidad. Podríamos haber ganado. No jugamos muy bien en todos los ámbitos. A’ja Wilson jugó en plan estelar, pero en general, me echaré una buena parte de la culpa por la derrota”, comentó en rueda de prensa posterior al partido el entrenador Bill Laimbeer, agregando con tristeza que “nuestras jugadoras tienen que aprender lo que significa el juego. Este fue un gran juego. Necesitábamos obtener una victoria en casa para prepararnos en el camino. Démosle crédito a Phoenix. Jugaron bien con sus tres estrellas en la duela. Bonner, Griner y Taurasi las llevaron por un largo camino. Simplemente no pudimos superar la barrera y no pudimos conseguir detenerlas. Lo que nos lastimó -en la segunda mitad- fueron demasiados tiros de castigo. Eso realmente nos perjudicó y nuestro ímpetu cesó allí mismo, eso aunado al extraordinario juego de Taurasi hizo que perdiéramos la brújula. Espero que la derrota sea una experiencia y nos deje una enseñanza”.

La estrella de Aces, A’ja Wilson expresó al final del encuentro que “después de la derrota pasas la página. Nos dirigimos a un viaje por carretera y realmente necesitamos esos juegos, así que tenemos que darnos cuenta de quiénes somos y no cambiar nada. Debido a que estamos haciendo este impulso para llegar a los playoffs, realmente no podemos salir de nuestro estilo, tenemos que seguir presionando”.

Por otro lado, Kayla McBride, que recién se incorporó luego del Juego de las Estrellas, donde participó en un torneo de anotadoras de tres puntos, es decir, fuera del área, reconoció que “no estuve jugando como lo requerían las circunstancias del equipo y mis compañeras, dejé el liderazgo y permití que Diana Taurasi realizara su juego. Creo que DeWanna Bonner fue clave para ellas, anotando 20 puntos esta noche”.

La jugadora agregó que, “en realidad, no importa cuántos disparos hagas o pases, pero tienes que seguir siendo tú misma y eso es lo que el entrenador espera de mí, pero hoy no lo hice”, manifestó McBride sobre su pobre rendimiento en la cancha.