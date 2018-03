La presencia de Freddy Adu con los Lights sigue siendo un misterio

Una forma de pensar es que el ex futbolista prodigio aterrizó en Las Vegas y aún cree que existe una sombra de supremacía dentro de aquellos que una vez fueron los pies mágicos.

marzo 26, 2018 - 11:17 am

Las Vegas Lights FC: Freddy Adu (19) corre con la pelota contra D.C. United durante la segunda mitad del partido de exhibición de fútbol en Cashman Field en Las Vegas, el sábado 24 de febrero de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Freddy Adu (19) de Las Vegas Lights FC reacciona después de perder un tiro en el arco contra DC United durante la segunda mitad del partido de exhibición de fútbol en Cashman Field en Las Vegas, el sábado 24 de febrero de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review- Diario @Erik_Verduzco

Freddy Adu (19) de Las Vegas Lights FC reacciona después de perder un tiro en el arco contra DC United durante la segunda mitad del partido de exhibición de fútbol en Cashman Field en Las Vegas, el sábado 24 de febrero de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review- Diario @Erik_Verduzco

Alex Mendoza (14) de Las Vegas Lights FC celebra su gol contra Reno 1868 FC en la primera mitad del juego United Soccer League en Cashman Field en Las Vegas, el sábado 24 de marzo de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

¿Hay realmente esperanza y redención en cada historia?

¿Siempre hay algo de luz al final de cada túnel oscuro?

Tengo la sensación de que Freddy Adu no está aquí, un mediocampista ofensivo que casi se ha sentado en el banquillo hasta ahora para un club de fútbol de segunda división, para descubrir un final feliz en su conocida y errática travesía.

Supongo que todavía cree que todavía existe un poco de supremacía en aquellos pies que alguna vez fueron mágicos, que aunque la mayoría piensa que se derrumbó poderosamente bajo el peso de expectativas injustas, imagina que la historia posiblemente no termine de una manera tan poco notable.

Que él puede volver a alcanzar alturas mucho más altas en un campo.

Adu fue uno de los cinco que no se vistió para Las Vegas Lights el sábado por la noche en un partido inaugural de United Soccer League en Cashman Field, un empate 1 a 1 contra el Reno 1868 FC antes de una reunión anunciada de 9 mil 19 y Cash the Soccer Rocker.

Quien, dado que maneja en la parte posterior de una motocicleta realmente genial y puede bailar, ya posee una ventaja local decisiva sobre Chance.

La versión corta de una historia muy larga: la Major League Soccer en 2004 necesitaba algo de tracción, ya que dos equipos de Florida se retiraron unos años antes. La liga no estaba totalmente al borde del colapso, pero estaba tomando agua en serio.

Tenía hambre de una nueva cara al mercado, alguien con una historia interesante para desfilar frente a los medios nacionales.

Así que presentó a Adu, el prodigio del fútbol nacido en Ghana que, según informes, tenía 14 años y llevaba la ridícula e injusta designación de algunos como “el próximo Pelé”, se convirtió en el atleta más joven en firmar un contrato profesional en los Estados Unidos cuando fue elaborado por DC United.

Tal vez era, como muchos supusieron, 4 o 5 años mayor que lo anunciado y otros simplemente lo atraparon con el tiempo.

Tal vez realmente era tan joven y, sin embargo, la fama y el dinero deterioraron lentamente su deseo a través de los años de volverse verdaderamente grandioso.

Sus altibajos eran épicos, su caída tan poderosa y célebre como su ascenso.

Y él está aquí ahora, en la lista a los 28 años de edad y jugando para hasta 13 equipos en ocho países, dueño de 17 partidos con el equipo nacional de EE. UU.

Adu todavía tiene que hablar con los medios desde su llegada, una decisión impulsada por su agente y, sin embargo, una que es sensata en su razonamiento.

El pensamiento: Adu no está aquí para ser un simple peón de publicidad.

Lo entiendo. Adu ha respondido las preguntas sobre el fracaso y sus fallas durante años y sabe que la narración más se relaciona con su nombre.

Es, en algunos niveles, una historia tan triste como interesante.

El lado de Las Vegas: Jura que esto no es un truco, que a Adu no se le prometió nada, ni un segundo de tiempo de juego, ni un favor.

Vino en una prueba, estaba fuera de forma y esencialmente cortado, pero se mantuvo en el campo de entrenamiento y mostró al director técnico José Luis Sánchez Solá – Chelís en traje marrón el sábado – lo suficiente para ser firmado recientemente por el resto de la temporada .

Entonces, la pregunta es: si él es, incluso a un ritmo reducido, uno de los jugadores mejor pagados en el equipo simplemente por su nombre, y él no está aquí para vender boletos, y no es necesario para ganar juegos, y todavía está tan fuera de forma que no puede hacer una lista de juego de 18, ¿por qué está aquí?

“A pesar de los elogios, a pesar del currículum, Freddy tuvo que ganarse su lugar”, señaló el propietario de Lights: Brett Lashbrook. “Chelís es inflexible en que cada lugar es ocupado por alguien que está completamente comprometido y puede ayudar a este equipo a ganar un campeonato para la ciudad. No nos habría pedido que firmes a alguien que él no creía podría ser parte de eso”.

Alguna vez se pensó que serían los mejores años de la carrera de Adu, una época en la que existía entre los mejores jugadores nacionales y quizás del mundo, pero entre el prodigio y el cumplimiento de todas esas pesadas expectativas, su vida y juego se volvieron más rápidos que aquellos pies mágicos hicieron defensores.

Aún así, muchos recuerdan …

“Cuando tenía 13 años, tenía una tarjeta de jugador de Freddy Adu”, mencionó el defensor de Lights: Zak Drake. “Fue la inspiración lo que me hizo pensar que algún día podría ser un profesional. Terminar jugando con él ha sido increíble. Desde el primer día, se ha adaptado a nosotros, trabajando y moliendo. No hemos visto ningún ego. Se trata de apoyarnos y motivarnos para ser mejores jugadores”.

¿Es esto para redención?

¿Todavía hay luz al final de un túnel muy oscuro para Freddy Adu?

¿Por qué él está aquí?

Tal vez es así de simple: imagina que la historia no puede terminar de una manera nada especial.