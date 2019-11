La “Salvada del Siglo” de Marc-Andre Fleury invade las redes sociales

El portero de los Golden Knights de Las Vegas, Marc-Andre Fleury (29), hace una parada de zambullida en el tercer tiempo durante su partido de hockey de la NHL contra los Toronto Maple Leafs el martes, 19 de noviembre de 2019, en T-Mobile Arena, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Marc-Andre Fleury ha realizado 21 mil 145 paradas en una carrera que probablemente terminará con su incorporación al Salón de la Fama del Hockey.

Puede que nunca haga otra igual como la que hizo el martes por la noche contra los Toronto Maple Leafs en T-Mobile Arena.

Marc-Andre Fleury turned aside 31 shots, including this highlight-reel save, to become the seventh goaltender in NHL history to win 450 games. #NHLStats https://t.co/0HEsCof6iU pic.twitter.com/aRuiwpCrMO — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 20, 2019

A falta de menos de cuatro minutos para el final, los Knights ganaron por 3 a 2, y el alero derecho de los Maple Leafs, Ilya Mikheyev, remató al poste con un disparo. El tiro rebotó al centro Nic Petan, quien lanzó un tiro de revés con la red casi vacía para lo que parecía iba a ser su primer gol de la temporada.

Pero Fleury tuvo otras ideas: El jugador de 34 años, partiendo de la parte superior de su pliegue, se zambulló hacia atrás y atrapó el disco en el aire con su guante al minuto 3:43. La espectacular parada mantuvo a los Knights por delante, y ganaron por 4 a 2 para su segunda victoria consecutiva.

Did you see that Fleury save?

Is that save of the year material? — Golden Edge (@HockeyinVegas) November 20, 2019

“Simplemente lo disfruté”, expresó Fleury. “Solté una pequeña risita, me alegré de que no entrara. Como portero, esos son las bloqueos que te hacen sentir (como un patinador cuando anota un gol). Por ese tipo de salvadas es por lo que amo jugar, son divertidas de hacer”.

La parada provocó especulaciones inmediatas sobre la posición que ocupó en todo momento en la carrera de Fleury. Su agente, Allan Walsh, lo apodó “la salvada del siglo” en Twitter.

THE SAVE OF THE CENTURY!! https://t.co/GErkGBMq5x — Allan Walsh (@walsha) November 20, 2019

Pero Fleury respondió que no fue su mejor bloqueo. Mantiene que su mejor resultado fue el que hizo con el defensa de los Red Wings de Detroit, Nicklas Lidstrom, al sellar el séptimo partido de la final de la Copa Stanley de 2009.

Fleury se zambulló a su derecha para bloquear el tiro del jugador perteneciente al Salón de la Fama a falta de 1.5 segundos y ganar la primera de sus tres Copas Stanley.

“Cuando se gana una Copa después de una salvada, no hay nada mejor que eso”, destacó Fleury.

Aún así, la parada del martes merece un lugar prominente en la carrera de Fleury. Solo pregúntales a los jugadores con los que compartió el hielo.

“No sé qué tipo de rebote hizo ese puck, no estoy seguro de si salió del tablero o del árbitro, o si simplemente fue expulsado, pero fue increíble”, describió el defensa Shea Theodore.

Tomas Nosek añadió: “Dije, ‘¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Otra salvada de Flower de nuevo! Estuvo increíble esta noche, salvó nuestros traseros otra vez”.

El novato Cody Glass mencionó que no supo qué decir después. Es seguro asumir que el joven de 20 años nunca había visto una parada como esa.

Sorry, I still think this diving Fleury save was better than the one he made tonight. #VegasBorn https://t.co/CS03SQigiV — David Schoen 📰🗞🏒 (@DavidSchoenLVRJ) November 20, 2019

“Fue increíble”, dijo Glass. “Nos cuida en todos los partidos”.

Los Maple Leafs, aunque decepcionados con el resultado, también admiraron la obra. El portero Frederik Andersen dijo: “Me superaron”. El alero izquierdo Zach Hyman dijo que fue una “gran parada”, y el entrenador Mike Babcock también quedó impresionado.

“Pensé que la red estaba vacía”, comentó Babcock. “Fleury hizo una gran parada”.

No es la primera vez que Fleury engaña a su oponente con su habilidad para recuperar terreno, pero es posible que nunca vuelva a sorprender tanto a un equipo. Sorprendió a todo el mundo del hockey el martes y ganó su partido número 450.

“Es bastante increíble cuando hace paradas así”, concluyó el entrenador de los Knights, Gerard Gallant. “Es acrobático y nunca se rinde con el puck”.