La Volpe resta importancia a logros de Almeyda con Chivas

[Foto Cortesía]

Pese a que el técnico argentino Matías Almeyda ha sido elogiado por su trabajo con el Guadalajara, su compatriota Ricardo La Volpe recordó que el único título importante que logró fue una liga, sin trascender en otros torneos de la Liga MX.

“A mí no me hables de la Copa, háblame de la Liga (MX), ganó un campeonato y luego dos o tres no clasificaron… si en dos años un equipo no clasifica, no es excelencia, es mediocridad”, dijo.

En declaraciones a la cadena deportiva ESPN, el ex-técnico de los clubes Atlas, América y Guadalajara, entre otros, señaló que hubo un momento en que tuvo a Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda, José Juan “Gallito” Vázquez, Isaac Brizuela y Alan Pulido, cinco jugadores de selección. “Una cosa son resultados y otra cantidad de jugadores sacados”.

Según Lavolpe, el mérito de los logros del cuadro rojiblanco es del dueño, Jorge Vergara, y le restó importancia al título en la Liga de Campeones de Concacaf al considerar que fue desde los “once pasos” donde cualquier cosa puede pasar.