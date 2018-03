Lady Rebels abren torneo de MW buscando vengar la derrota ante la UNR

Las Lady Rebels fueron derrotadas por 20 puntos hace una semana en la Universidad de Nevada, Reno (UNR.) No lo han olvidado.

Las Lady Rebels fueron derrotadas por 20 puntos hace una semana en la Universidad de Nevada, Reno (UNR).

No lo han olvidado.

¿Como pudireon? Las campeonas de la conferencia no sufrieron una pérdida en Mountain West tan mala en toda la temporada.

Ahora, la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) tendrá su oportunidad de vengarse el martes a las 6 p.m. en el Centro Thomas & Mack en un enfrentamiento de cuartos de final del torneo Mountain West, después de que el Wolf Pack derrotara al Estado de San Diego 95 a 84 en tiempo extra en la primera ronda el lunes. Las Lady Rebels son la segunda cabeza de la serie en el torneo, mientras que UNR está en la posición número 7.

“Definitivamente, Reno juega muy bien y nos pateó el trasero en este último juego, así que estamos listas para la redención contra ellos”, declaró la guardia senior: Brooke Johnson.

El Wolf Pack (15 a 15, 7 a 11 en Mountain West) han jugado duro con la UNLV dos veces esta temporada, casi logrando una gran remontada en Cox Pavilion con un cuarto trimestre de 37 puntos en una derrota a principios de febrero antes de saltar sobre ellos semanas después en Reno.

“Salimos despacio y rezagadas, ellas pudieron tener un poco más de impulso de su lado, y ese impulso nunca se balanceó hacia nuestro lado, así que creo que salieron fuerte desde el principio y ni siquiera les permitió tener ese 10-, con una ventaja de 20 puntos inmediatamente sobre nosotras, creo que (será) la diferencia “, afirmó la guardia juvenil: Nikki Wheatley.

Junior Katie Powell se hizo eco de ese sentimiento, argumentando que Las Lady Rebels tuvieron que salir mucho más duro que la semana pasada.

“Si salimos realmente muy duro como lo hicimos cuando jugamos en casa, entonces estaremos seguras”, comentó la alera / centro.

Para Lady Rebels, no se trata tanto de su oponente como de sí mismos.

“Sabemos que podemos vencer a todos, pero una vez más, tenemos que jugar un buen baloncesto y no podemos vencernos”, dijo la entrenadora Kathy Olivier. “Eso es lo más grande. Tenemos que jugar nuestra defensa tenaz y agresiva y ofensivamente tenemos que mover la pelota. Cuando hacemos esas dos cosas, generalmente somos un equipo bastante difícil de superar”.

Si las Lady Rebels parecen seguras, es porque lo son, y tienen derecho a estarlo. UNLV entra como presa, no como cazador este año después de atar a Boise State como co-campeonas de Mountain West. Las Lady Rebels terminaron la temporada regular 19 a 10, con un récord de 14 a 4 en la conferencia.

Olivier se apresuró a señalar que el torneo de Mountain West fue una “nueva temporada”: todos los equipos comienzan con un borrón y cuenta nueva. Pero según la temporada regular, la figura de Lady Rebels hará un torneo profundo.

“Creo que en los últimos años entramos y dijimos ‘OK, tuvimos una muy buena temporada de conferencias; ahora, hagamos todos estos cambios aquí e ingresemos al torneo. “Pero este año siento que no es como si tuviéramos que hacer cambios importantes”, mencionó Wheatley. “… Tengo tanta confianza en este equipo porque no es nada como ‘OK, reorganicemos completamente todo lo que hemos estado haciendo para ganar este torneo’”.

Las Lady Rebels cuentan con un ataque ofensivo profundo y equilibrado y una defensa agresiva y entran en el torneo después de ganar cinco de sus últimos seis juegos y cortar las redes en Cox Pavilion el viernes después de sellar su parte del título de MW con una victoria sobre el estado de Utah.

Su única derrota en las últimas semanas fue el concurso de ruta en Reno, uno en el que están listos para vengarse en lo que esperan sea una carrera al Big Dance.

“(Delantera junior) Alyssa (Anderson) me dijo el otro día que a lo largo de toda nuestra temporada, perderíamos un juego y luego tendríamos una racha de cinco victorias consecutivas. Entonces, acabamos de perder un juego, así que ahora es nuestra racha de cinco victorias consecutivas en el torneo”, expresó Powell.

Para más de las Rebels: Siga toda nuestra cobertura de la UNLV en línea en reviewjournal.com/Rebels y en @RJRebels en Twitter.

Juegos de Primera Ronda

– No. 8 Fuerza Aérea 68, No. 9 Utah State – Las novatas Kaelin Immel y Emily Conroe anotaron 18 puntos cada una y Dee Bennett agregó 14 mientras los Falcons ganaban el primer juego del torneo, avanzando para jugar como sembrado No. 1 en Boise State el martes.

– No. 7 UNR 95, No 10 San Diego State 84, OT – Senior T Moe aportó 29 puntos para liderar a cinco jugadores en anotación de doble figura, ya que el Wolf Pack logró una victoria sobre Los Aztecas y pasó a los cuartos de final del martes enfrentándose con el rival intraestatal y N ° 2 semilla UNLV. Senior McKynzie Fort lideró el estado de San Diego con 25 puntos.

– No. 6 New Mexico 84, No 10 San Jose State 54 – Junior Jaisa Nunn (19) y los seniors Tesha Buck (18) y Cherise Benyon (14), un producto de Canyon Springs High, combinado por 51 puntos cuando los Lobos derrotaron a los Spartans y avanzaron a una reunión de cuartos de final el martes con el tercer sembrado de Wyoming.

Si vas: – Qué: UNR vs. UNLV, cuartos de final del torneo Mountain West – Cuándo: 6 p.m. martes – Dónde: Centro Thomas & Mack – Entradas: UNLVtickets.com