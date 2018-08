Lady Rebels batallan para mantener a reclutas en casa

agosto 23, 2018 - 11:29 am

Paris Strawther (3), jugadora de las UNLV Rebels como delantera/centro, se impulsa mientras la delantera de las UNR Wolf Pack, Teige Zeller (3), y guardia, Camariah King (24), defienden durante la segunda mitad de un partido de baloncesto en los cuartos de final del torneo Mountain West en el Thomas & Mack Center en Las Vegas el martes 6 de marzo de 2018. La UNR derrotó a la UNLV 77 a 73 en el doble tiempo extra. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Paris Strawther (3), jugadora de las UNLV Rebels como delantera/centro, driblea el balón contra la alera de los Rams del Estado de Colorado: Veronika Mirkovic (15), durante un juego de baloncesto colegial en Cox Pavilion en Las Vegas el sábado 20 de enero de 2019. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Judge Ethridge de Centennial conduce a la canasta contra Hana Hackbush de Reno (3) el jueves, 22 de febrero de 2018 en el Lawlor Events Center en Reno. Centennial venció a Reno High 68 a 30 en las semifinales estatales de Clase 4A. (Damon Seiters / Las Vegas Review-Journal)

Paris Strawther despertó una mañana en 2014 con una realización repentina.

La entonces jugadora de alto cargo en Liberty estaba tratando de decidir entre la UNLV y el estado de San Diego.

“Literalmente me levanté un día y pensé, ‘¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy tratando de irme? Ni siquiera me quiero ir realmente’”, relató Strawther.

Strawther, ahora senior, es una de las tres nativas en la lista de las Lady Rebels, que concluyó la práctica de verano este mes. Junto con la recién llegada Justice Ethridge, será la primera vez desde mediados de la década de 1980 que Lady Rebels tendrá dos locales en su lista que iniciaron sus carreras en la UNLV.

La transferida Bailey Thomas también jugará para Lady Rebels cuando comiencen su temporada en noviembre y el próximo año, Melanie Isbell, de Centennial, una de las mejores seniors en Las Vegas, se unirá al redil.

Como la mayoría de las escuelas, la UNLV intenta reclutar mucho en casa. Pero la lista no siempre ha reflejado eso últimamente, con las niñas optando por irse a otro lado.

“Yo soy todo sobre la ciudad, soy una chica de pueblo, me dedico todo a representar y realmente, sinceramente me decepciona cuando alguien honesta y talentosa se va a jugar para otros en otro lado”, describió la entrenadora Kathy Olivier. “Nos estamos esforzando tanto para mantener a las mejores jugadoras de Las Vegas en la UNLV. Ese es uno de nuestros objetivos; esa es una de las cosas de las que hablamos como personal en el reclutamiento”.

Las Lady Rebels perdieron este mes a Eboni Walker de Centennial, la mejor recluta en Nevada, pero han logrado ganar a jugadoras de alto rango como Ethridge e Isbell en los últimos años.

Ethridge y Strawther dijeron que tenían gente que los alentaba a abandonar la ciudad, pero desviaron ese consejo.

“Mi madre quería que me fuera de casa y simplemente alejarme. Lo pensé, pero amo esta ciudad”, afirmó Ethridge. “No hay ninguna razón por la que realmente quisiera irme, no odio estar aquí, me gusta estar aquí”.

Ethridge mencionó que nunca pensó en jugar con la UNLV cuando era pequeña. Como otras a su alrededor, ella quería irse; ya había rechazado la Costa Este pero estaba decidiendo entre dos escuelas en California y una en Hawái cuando tomó la decisión de quedarse en casa.

Y últimamente se ha dado cuenta de que hay más personas que también miran a la UNLV. Ethridge fue compañera de equipo con Isbell y Walker, quienes tenían a la UNLV en su lista final, en Centennial.

“Mucha más gente está empezando a mirar realmente a la UNLV y considerarlo en sus opciones porque todas pensarían algo así como: ‘Quiero salir de la ciudad e irme de casa y tener una experiencia universitaria’, pero ahora están empezando a ver más como esta sigue siendo una buena escuela”.

El equipo ha estado cerca de la cima de la conferencia en los últimos dos años, lo que también ayuda. Las Lady Rebels han jugado en el WNIT en dos temporadas consecutivas y fueron campeonas de Mountain West la temporada pasada.

“Para nosotras, hemos tenido éxito en los últimos años, y la gente se da cuenta de que esta es una muy buena opción para ellas”, determinó Olivier. “La UNLV es una buena escuela; nuestros académicos han subido de nivel tremendamente. Estamos comenzando una escuela de medicina, baloncesto femenino, hemos aumentado nuestra asistencia. Hay mucho apoyo y mucha exageración alrededor del baloncesto de las Lady Rebels”.

