Las apuestas más fáciles en la historia del Súper Tazón

Un lamento común entre los apostadores de la NFL es que casi todas las apuestas se deciden en el drive final.

Por supuesto, eso no es del todo cierto. Se pueden encontrar unos pocos ganadores fáciles cada semana, a veces incluso en el Super Bowl.

Aquí están las 10 apuestas que fueron las más fáciles de ganar, en total o por separado, en la historia del Super Bowl, basadas en la información histórica proporcionada por VegasInsider.com.

10. Super Bowl III (12 de enero de 1969): New York Jets (+18) 16, Baltimore Colts 7 – La lista comienza con la más famosa derrota en la historia del Super Bowl, ya que Joe Namath cumplió con su garantía de una victoria en Nueva York, con mucha ayuda de su defensa. Los apostadores se llevaron los puntos cubiertos por 27 puntos.

9. Super Bowl IV (11 de enero de 1970): Kansas City Chiefs (+12) 23, Minnesota Vikings 7 – Después de que los Jets allanaran el camino para la AFL el año anterior, los Chiefs solidificaron la reputación de la liga y ayudaron al entrenador Hank Stram a vivir para siempre en los clips de NFL Films con su exhortación a “seguir matriculando el balón en el campo”. Kansas City no ha ganado el Super Bowl desde entonces, una racha que podría terminar el domingo, pero cubrió a los Vikings por 28 puntos.

8. Super Bowl XXVII (31 de enero de 1993): Dallas Cowboys (-6½) 52, Buffalo Bills 17 – Los Cowboys de Jimmy Johnson completaron su toma de posesión de la NFL dándoles a los Bills su tercera derrota consecutiva en el juego por el título. Esta se clasificaría aún más alto si no fuera por la famosa caída del defensa Leon Lett en la línea de anotación. Dallas quedó cubierto por 28½ puntos.

7. Super Bowl XIII (21 de enero de 1979): Más de 37 (Pittsburgh Steelers 35, Cowboys 31) – El juego es famoso en los círculos de Las Vegas por aterrizar en 4 para crear un enorme centro, pero navegó sobre el total, cubriendo por 29.

SUPER BOWL LIV

Whether you’re watching, betting or partying, here’s everything you need to know.