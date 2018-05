Las Vegas Aces debutó en casa con derrota

Después de un difícil inicio de temporada de la WNBA, Las Vegas Aces se presentó ante su afición el domingo 27 de mayo en el Mandalay Bay Events Center. El nuevo equipo de baloncesto femenil de la ‘ciudad de las luces’ enfrentó a su similar de Seattle Storm en un partido emocionante que terminó con triunfo de 105-98 a favor de las visitantes.

Inició el primer cuarto y apenas a los 3 minutos de juego A’ja Wilson (22) ya había logrado 5 puntos para Las Vegas Aces, producto de dos anotaciones de 2 puntos y una de tiro penalti. En términos generales, fue un juego productivo para Wilson al liderar a su equipo con 27 puntos de los 98 totales.

Por parte de Seattle Storm, Breana Stewart (30) contribuyó al triunfo de su equipo con 23 puntos y 9 rebotes, mientras que Jewell Loyd (24) destacó con 20 puntos y 9 asistencias. Sami Whitcomb (33) tuvo una buena participación durante los minutos que estuvo sobre la cancha, defendiendo adecuadamente e iniciando ataques de su conjunto, además de alentar a sus compañeras en todo momento mientras se encontraba en el banco de suplentes.

El primer cuarto terminó con marcador de 29-19 a favor de las visitantes, quienes una vez que lograron tomar ventaja pudieron manejar el resultado a su beneficio, ya que el segundo cuarto concluyó con puntaje de 53-35 y el tercer tiempo con 79-68. Aces se mantuvo abajo en el marcador prácticamente todo el partido.

Comment of @_ajawilson22, after the defeat of @LVAces. pic.twitter.com/b1vlIYyNOT

— Anthony Avellaneda (@ThonyAvellaneda) May 28, 2018