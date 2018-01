Las Vegas Lights FC revela a sus primeros jugadores

Los primeros jugadores de Las Vegas Lights FC fueron presentados en compañía de sus familias. 8 de enero del 2018 en la oficina de LV Lights FC. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

De izquierda a derecha, Matt Thomas, Julián Portugal, Marco César Jaime Jr., Sebastián Hernández y Adolfo Guzmán, los primeros jugadores de Las Vegas Lights FC. 8 de enero del 2018 en la oficina de LV Lights FC. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Cumplen perfectamente, hay que recuperar la pelota lo más pronto posible para podernos divertir”: José Luis Sánchez Solá, D.T de Las Vegas Lights FC. 8 de enero del 2018 en la oficina de LV Lights FC. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Muy orgulloso, había 700 jugadores, sabía que iba a estar difícil pero tenía la meta de seguir adelante y trabajar duro, a ‘Chelís’ le gustó como jugué y aquí estoy”, fueron las primeras palabras que Adolfo Guzmán brindó a un medio de comunicación, El Tiempo, como jugador de futbol profesional. Él junto a otros cuatro elementos originarios del Sur de Nevada, fueron presentados como los primeros jugadores de Las Vegas Lights FC.

“Juego en la lateral, soy muy ofensivo, me atrevo en las jugadas y siempre estoy buscando el gol o doy pases. Ya empezamos la pretemporada, vamos poco a poco, sé que va a ser difícil pero voy a entrenar duro y dedicarme cada día para ganar un puesto titular”, dijo Guzmán.

Con 21 años de edad, Adolfo se desempeña como mediocampista es nacido en Las Vegas y formó parte del equipo de fútbol escolar de Southeast Career and Technical Academy, aseguró que su principal inspiración es su familia.

“Voy a hacer mi juego, no voy a tener miedo, nunca voy a estar indispuesto. A la afición los espero en cada uno de los partidos de Las Vegas Lights”, añadió Guzmán.

Sebastián Hernández, mediocampista de 24 años; Marco César Jaime Jr., defensa de 22 años; Julián Portugal, mediocampista de 25 años; y Matt Thomas, mediocampista de 22 años, junto a Adolfo Guzmán, fueron los primeros jugadores locales presentados oficialmente con el nuevo equipo de la ‘Ciudad de las Luces’.

En entrevista con El Tiempo el entrenador de Las Vegas Lights FC, José Luis Sánchez Solá ‘El Chelís’, expresó sentirse satisfecho con la contratación de estos jugadores y del resto de elementos que integrarán la plantilla para competir en la USL, liga que es el equivalente a la segunda división del fútbol profesional en Estados Unidos.

“Para tener la pelota se necesita gente con una mentalidad muy férrea, eso si no lo puedo entrenar, o la tienes o no la tienes, después yo les enseño qué hacer con la pelota. Cumplen perfectamente, hay que recuperar la pelota lo más pronto posible para podernos divertir, si no tenemos la pelota no nos vamos a divertir”, comentó ‘El Chelís’.

El entrenador mexicano considera que el haber tenido más tiempo de pretemporada que el resto de los equipos de la liga puede ser un factor a favor, además de tener la oportunidad de ir forjando las bases deportivas de Las Vegas Lights FC.

Recientemente se han manejado los nombres de Marcelo Alatorre y Joel Huqui, jugadores con experiencia en la Liga MX, como posibles refuerzos del equipo nevadense, rumores que aclaró Sánchez Solá.

“Marcelo ya está entrenando, ya está aquí, ya está contratado. Joel no, ya se me acabaron los espacios para extranjeros y solamente esperar a Tejeda que ascendió con Lobos BUAP (Liga MX), fue muy importante para lo que hace el señor Puente (entrenador de Lobos BUAP)”, acotó ‘El Chelís’.

El estratega de Las Vegas adelantó a El Tiempo que los mexicanos Juan Carlos García, Juan Calderón y Ricardo Ferriño, portero exjugador de Venados de Mérida y Murciélagos (Liga de Ascenso MX), serán parte de los jugadores extranjeros que formarán parte de la plantilla para la siguiente temporada.

“Ahora ya es trabajo y responsabilidad mía, aparte de todo esto es con mucho apoyo de la directiva, están haciendo un gran esfuerzo para mantener lo que yo necesito en una pretemporada”, aseveró Sánchez Solá y finalizó la entrevista enviando un mensaje a los aficionados.

“El equipo es para ustedes, cualquier cosa que hagamos o cualquier idea que pueda yo tener es pensando en la gente, para que ellos se diviertan dos horas”, concluyó.