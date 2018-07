Las Vegas se convierte en el lugar de moda para los deportes profesionales

No miren ahora, pero el destino de despedidas de solteros favorito del mundo se está convirtiendo en una opción legítima para los eventos más importantes del mundo.

Los fanáticos de los Golden Knights celebran un gol de Alex Tuch, no fotografiado, durante el segundo período del Juego 5 de una serie de playoffs de segunda ronda contra los San José Sharks en la T-Mobile Arena en Las Vegas el viernes 4 de mayo de 2018. (Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Recuerden la final de la Stanley Cup y recuerden cómo la ciudad se vio superada por la fiebre del hockey de una manera que solo los más optimistas de los puckheads podrían haber predicho.

Es innegable que la escena deportiva en Las Vegas ha sufrido un cambio tectónico en un tiempo sorprendentemente corto. Hace dos años no había Vegas Golden Knights, no Las Vegas Lights FC, no Las Vegas Aces y ninguna promesa de los Raiders.

Pero la historia de los deportes de Las Vegas es más larga de lo que uno podría imaginar.

Las Vegas Stars trajeron deportes profesionales al valle en 1983 cuando su equipo de béisbol comenzó a jugar. Ese equipo todavía existe, justo debajo del apodo de los 51s y se mudará a una nueva instalación el próximo año. El Las Vegas Thunder patinaba alrededor del Thomas & Mack Center en 1993. Los Outlaws de Las Vegas dieron su primer golpe en 2001.

“Esta es una especie de ciudad deportiva subestimada”, dijo Marc Ratner, vicepresidente de asuntos regulatorios de la UFC. “El atractivo de Las Vegas es muy importante”.

Ratner ha usado muchos sombreros sobre una carrera de atletismo en Las Vegas que se ha extendido por partes de siete décadas. Recuerda un evento anterior que centró la atención en la ciudad.

Era 1993, en un ring de boxeo erigido afuera del Caesars Palace. Evander Holyfield venció a Riddick Bowe por decisión mayoritaria. Pero Ratner recuerda el zumbido de la multitud, y los ojos de la multitud apuntaban hacia arriba. El Fan Man, James Miller, estrelló un paracaídas en el costado del ring, causando pandemónium y ganando la pelea denominada como el “Evento del Año” por la revista The Ring.

“Ese es un momento que siempre se quedará conmigo”, afirmó Ratner. “Nunca ha habido un estadio más icónico, creo, en el mundo, que una pelea fuera del Caesars Palace. Realmente un lugar especial”.

Y Ratner estaba allí.

“Es un lugar mágico”, afirmó Ratner. “Y para los deportes, es perfecto, ¿dicen que somos la capital del entretenimiento del mundo? Seremos la capital deportiva del mundo antes de que todo esté hecho”.

Hablamos con otras seis figuras deportivas actuales o anteriores de Las Vegas sobre sus momentos deportivos favoritos en la Ciudad del Pecado:

Brett Lashbrook





Propietario de Las Vegas Lights FC

Vivió en Las Vegas desde: 2015

¿Qué es lo que hace a una gran ciudad deportiva?

“Creo una y otra vez, aquellos equipos que reciben el mayor apoyo de sus comunidades, que a su vez los hacen más exitosos, que son los que se ejecutan y operan como activos cívicos. Sobre el papel, los Green Bay Packers nunca debieron haber tenido éxito, he estado en Green Bay y Dios bendiga a la gente de ahí, pero nadie cuestionaría que Green Bay es una de las ciudades deportivas más grandes de todos los tiempos”.

¿Qué ha frenado a Las Vegas?

“Para mí, Las Vegas siempre ha sido una ciudad de grandes ligas, y por una variedad de razones, probablemente la principal de ellas es esta completa hipocresía de sombras deportivas profesionales alrededor del juego y los deportes, sin duda ha sofocado nuestro crecimiento”.

¿Qué puede hacer que Las Vegas sea genial?

“De muchas maneras, es una hoja de papel en blanco. Tener un activo de 2.2 millones de personas y una historia de deportes tan breve y superficial nos brinda la oportunidad de construir algo realmente genial juntos. Sigo escuchando a Las Vegas como la capital del entretenimiento del mundo. Realmente creo que estamos en camino de ser la capital mundial de los deportes y el entretenimiento”.

Aficionados a los deportes de Las Vegas:

“Durante tantos años han anhelado, lo supieran o no, han anhelado y aplaudido a un equipo de Las Vegas, para Las Vegas, por Las Vegas, hay algo especial en apoyar a tu ciudad, en la que vives y amas y de la que te sientas orgullosa de, con una camiseta para representar y enfrentarte a LAs del mundo”.

La memoria favorita en Las Vegas:

“Son los viejos días del baloncesto de los Rebels con Jerry Tarkanian corriendo. Para ver lo que hicieron a finales de los 80, principios de los 90, y la gente de todo el país todavía habla de esos equipos”.

Don Logan





Gerente General de los 51s de Las Vegas

Vivió en Las Vegas desde: 1984

Sobre los fans de los deportes de Las Vegas: “Siempre he sentido que esta es una gran ciudad deportiva. Y la razón por la cual es una gran ciudad deportiva es porque puedes apostar por todo. Nadie quiere hablar de eso, el béisbol fue probablemente el peor de todos, pero yo un día estaba en el Wolfgang Puck’s para almorzar y unos tipos estaban hablando de la Copa del Mundo y en quién iban a apostarle…Estados Unidos ni siquiera está en la Copa del Mundo, así que no creo que el interés esté ahí, pero aquí hay interés porque puedes apostar”.

Cómo ha cambiado Las Vegas: “Siempre he sentido que desde la perspectiva de las grandes ligas, el primero en tener las mejores posibilidades de éxito a largo plazo ha sido la NHL, rompió el esquema y ahora nos tienen a nosotros, tenemos a los Lights, tenemos a los Caballeros, tenemos la WNBA, tenemos a los Raiders. De repente, hay muchas opciones de deportes para las personas.

La memoria deportiva preferida en Las Vegas: “Creo que fue en mi segundo o tercer año aquí, Devon White anotando desde la primera base con una pelota que cargó hasta la brecha de la valla, y pensé: ‘Wow, nunca he visto a un hombre correr así’, eso se ha quedado en mi cabeza hasta el día de hoy”.

Desiree Reed-Francois





Director de Atletismo de la UNLV

Vivió en Las Vegas desde: 2017

Lo que le interesa de su nuevo hogar: Las Vegas es una ciudad dinámica y de clase mundial. Lo interesante es que existe este espíritu de competencia, pero también de servicio al cliente. Lo que realmente he visto es este maravilloso espíritu de probar que los deportes realmente pueden ser un gran factor de unión.

Las Vegas como una ciudad deportiva: “Tenemos todos los ingredientes necesarios, desde la UFC y lo que han hecho, hasta tener equipos deportivos universitarios, tener equipos profesionales exitosos. Puedes unir todo eso y hacer magia con ello”.

Otros equipos que ayudan a la UNLV: “Queremos estar cerca de otras personas que siempre luchan por la grandeza, así que ver la carrera histórica de los Golden Knights, eso beneficia a la UNLV porque la gente habla de Las Vegas en todo el país y en todo el mundo. Hay un poder y una belleza en todo eso”.

La memoria deportiva favorita de Las Vegas: “Cuando estaba en el juego de baloncesto de la Universidad de Arizona (contra la UNLV), era la primera vez que estaba en Thomas & Mack donde podía sentir lo especial que era el baloncesto “Rebel UNLV Runnin’”, es y podría ser. Pintó una imagen del futuro del atletismo de la UNLV, y cómo realmente puede encender y unir a una comunidad”.

Karen Weitz





Entrenadora de baloncesto de mujeres en Centennial High School

Vivió en Las Vegas desde: 1988

¿Cómo los Golden Knights han energizado a Las Vegas?

“Creo que la emoción en esta ciudad es grandiosa. Verá camisas de los Caballeros en eventos de lujo. Estaba en un entorno tipo funeral, la gente tenía puestas las camisas de los Caballeros porque era el día del juego. Estaba en una obra de teatro, tenían puestas las camisas de los Caballeros porque era el día del juego. Y es aceptable porque son los Caballeros”.

Los nuevos equipos deportivos en Las Vegas: “Cuando las personas piensan en Las Vegas, solo piensan en el Strip y olvidan que en realidad hay escuelas, niños y personas que tienen carreras aquí. Solo creo que nos ha dado un propósito. Lo amo.”

Obtener boletos de temporada con Las Vegas Aces: “Al principio era un poco escéptica. Yo pensaba: ‘wow, ¿cómo va a funcionar esto?’ Pero son divertidos, los juegos son realmente muy divertidos. He disfrutado viéndolos”.

La memoria deportiva favorita en Las Vegas: “Estuve aquí cuando la UNLV ganó el campeonato nacional. Fue loco. La gente estaba tocando sus claxon en el Strip. Había gente enloqueciendo allá abajo. Era el mejor lugar para estar. … Era casi como un equipo de deportes profesionales en ese momento. Es lo único con lo que puedo compararlo, cuando gana un equipo de deportes profesionales, todos salen y se van de fiesta”.

Larry Brown





Comisionado del Condado de Clark, lanzador en las estrellas originales de Las Vegas

Vivió en Las Vegas desde: 1983

Las Vegas como una ciudad en crecimiento: “Crecí en el área de Boston, y he estado en muchas ciudades deportivas en todo el país, pero nada se compara con Las Vegas. No solo como industria del juego, sino ahora como destino deportivo, la comunidad, todo es único en Las Vegas”.

¿Qué es lo que hace a una ciudad deportiva?

“Desde la comunidad más pequeña hasta el mercado más grande, un fan de los deportes siempre quiere más. Quieren el béisbol, quieren fútbol, quieren basquetbol, quieren soccer, quieren ser parte de él porque es parte de nuestra naturaleza, especialmente en Estados Unidos, la demanda de deporte es que la juegues, la mires, tuiteés, lo apuestes, el deporte es solo una parte de cada comunidad”.

Sobre Las Vegas convertida en una ciudad deportiva: “Desde el punto de vista del juego, ya sea en los eventos de boxeo o en la UFC, siempre tuvo ese componente, pero en los deportes profesionales más tradicionales, había que tener esa visión, esa persona que estaba dispuesta a tomar un riesgo en Las Vegas”.

Recuerdo deportivo favorito de Las Vegas: “El que no olvidaré es ir a Cashman Field para la noche de apertura en 1983. Era una casa con entradas agotadas en un estadio completamente nuevo. … Eso me demostró que Las Vegas era más que la capital del mundo de los videojuegos, era una tremenda comunidad que moría por los deportes profesionales, tenían hambre de ver que algo llegara a la ciudad y respondieron de la misma manera”.

Tony Sanchez





Entrenador de fútbol de la UNLV

Vivió en Las Vegas desde: 2009

¿Cómo ha impactado Las Vegas el mundo de los deportes a nivel nacional?

“Hemos ganado una Serie Mundial de Pequeñas Ligas, hemos tenido un equipo nacional de fútbol campeón (Bishop Gorman High School), hemos tenido equipos de baloncesto clasificados a nivel nacional, hemos tenido a Findlay Prep aquí. Estamos empezando a ver a muchachos jugando en la NFL, la NBA, las Grandes Ligas y Bryce Harper y todo eso. Es una ciudad en crecimiento en lo que respecta a las franquicias y esa parte, pero también está empezando a ver que los jóvenes de Las Vegas tienen un gran impacto en el panorama profesional”.

Sobre los fans de deportes de Las Vegas: “A veces desearías poder conectarte a la ciudad porque es muy eléctrica. Somos una ciudad de energía, somos una ciudad de vitalidad, y lo ven en nuestros fanáticos. Cuando vas a esos juegos de los Caballeros es increíble y somos una ciudad que ama a los ganadores”.

Sobre los aficionados del fútbol en Las Vegas: “El fútbol es el deporte de Estados Unidos, no hay nada de malo en ello. Es el deporte más popular en los Estados Unidos, de lleno. Y ahora, tener un equipo profesional aquí es un gran negocio. Creo que llevar la NFL a Las Vegas va a ser más grande de lo que cualquiera pueda imaginar”.

Memoria deportiva favorita en Las Vegas: “Recuerdo estar sentado en T-Bones (Chophouse) una vez comiendo un filete con Lorenzo Fertitta, y cada vez que miraba una televisión allí, no había sonido, había solo música en vivo de fondo. Recuerdo que estábamos viendo a la UNLV jugar contra Carolina del Norte y fue uno de los juegos más importantes que la UNLV había tenido en mucho tiempo; se detuvo el intérprete y dijo: ‘¡Enciendan el sonido!’, y todos los que estaban en T-Bones escucharon la última mitad del juego de baloncesto, y estábamos ganando”.