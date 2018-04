Las ventas de mercancías de los Caballeros se muestran doradas, superando al resto de la NHL

Sergio Ramírez compra en la tienda oficial del equipo Vegas Golden Knights en City National Arena el lunes 9 de abril de 2018 en Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

La mercancía de Vegas Golden Knights se ve en el centro de distribución del minorista en línea Fanatics en North Las Vegas. (Fanáticos)

Tiendas Diana Victor en la tienda oficial del equipo Vegas Golden Knights en City National Arena el lunes 9 de abril de 2018 en Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Cuando los Golden Knights revelaron el uniforme del equipo el año pasado, recibieron críticas mixtas.

“Eso. Es. Horrible “, escribió The Washington Post, resumiendo las reacciones en línea.

Pero el equipo de Las Vegas demostró ser fenomenal en el hielo, publicando uno de los mejores récords en la NHL, y sus ventas de mercancías han encabezado la lista.

El club de expansión, que ahora comienza la primera ronda de los playoffs de la Stanley Cup contra Los Angeles Kings, lidera la liga esta temporada en ventas de mercancías a través de la red minorista en línea Fanatics, que incluye los sitios web oficiales de compras de la NHL y los Golden Knights.

El portavoz de los Fanatics, Brandon Williams, se negó a dar comparaciones con otros equipos o los ingresos por ventas totales de los Caballeros. Pero afirmó que las ventas de mercancías de los Caballeros aumentaron un 80 por ciento en las últimas dos semanas en comparación con las dos semanas anteriores, y que Fanatics ha vendido equipos de los Caballeros a compradores en casi 90 países desde el comienzo de la temporada.

“Es muy seguro suponer que nunca hemos visto este tipo de respuesta a un equipo de expansión”, destacó Jack Boyle, copresidente de ventas minoristas de Fanatics en Norteamérica.

Rellenando los Mostradores

Siempre hay una emoción temprana para una nueva franquicia deportiva, señaló Boyle, pero lo que “agrava el poder” de las ventas de Golden Knights es el rendimiento en el hielo del equipo.

Los clubes de expansión de NHL pueden estar entre los peores de la liga. Pero los Caballeros establecieron un récord de victorias en el primer año y capturaron el título de la División del Pacífico.

Sus ventas de mercancía se han “acelerado definitivamente” durante toda la temporada, afirmó Boyle. Entre los artículos principales: la camiseta #29 del portero Marc-Andre Fleury es la más vendida en el equipo y está en el top 5 general de la NHL.

En Miracle Mile Shops en El Strip, los turistas y lugareños compran equipos de los Caballeros, anunció Wendy Albert, directora senior de marketing del centro comercial. Ella comentó que una tienda Lids tiene que reabastecer sus mercaderías de los Caballeros “cada pocos días”.

El jefe de mercadotecnia de los Knights, Brian Killingsworth, quien anteriormente trabajó para la NFL y los equipos de Grandes Ligas, informó el miércoles que nunca ha visto un mercado detrás de un equipo como este.

Los residentes del sur de Nevada “tenían hambre de un importante equipo deportivo profesional”, pero el éxito en el hielo de los Caballeros ha tenido “un gran efecto” en la venta de jerseys, camisetas, gorras y otros productos.

Comentó que en la Arena T-Mobile, incluso los fanáticos de los equipos visitantes se están alineando para comprar el equipo de los Caballeros. Y cuando los Caballeros vendieron recientemente carteles de edición limitada – 702 estaban disponibles a $70.20 cada uno – en su pista de práctica, la Arena City National, “tuvimos líneas alrededor del edificio durante unas buenas ocho horas seguidas. Nunca había visto ese tipo de fiebre antes”.

Las puertas se abrieron a las 10 a.m., pero Killingsworth dijo que seis personas se presentaron a las 3 a.m., y 20 estaban allí desde las 6 a.m.

Todo esto para un equipo que, debido a su nombre y colores, se vio envuelto en una disputa sobre marcas comerciales con el ejército de EE.UU., y cuyo logotipo inicialmente no recibió críticas favorables universales.

‘Malo, Malo Equipo’

Cuando el equipo anunció su nombre en otoño de 2016, The Guardian informó que su logotipo de casco de estilo medieval se estaba comparando, entre otras cosas, con villanos de películas y Pokémon. “No es el mejor logo de la liga, pero servirá”, escribió la publicación.

(The Hockey News, mientras tanto, describió que el logotipo era “fantástico”).

The Washington Post, en su reseña sobre el uniforme en junio pasado, publicó que el consenso aparente de que era horrible se basó en la reacción en Twitter, donde los usuarios lo criticaron.

El sitio de noticias deportivas Deadspin notificó que el uniforme “no estaba tan mal” y añadió que era “tan poco llamativo” que parecía sacado directamente de un videojuego.

Al día siguiente, después de que los Caballeros llenaran su lista de candidatos para el draft de expansión, Deadspin también escribió que el club era “un equipo malo, malo” que “no va a tener más de una docena de victorias reglamentarias”.

Para el final de la temporada, los Caballeros tenían el quinto mejor registro en la NHL.

Contacte a Eli Segall al esegall@reviewjournal.com o al 702-383-0342. Siga a @eli_segall en Twitter.