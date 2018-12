Latinos se imponen en peleas preliminares de UFC 231

Diego Ferreira, derecha, pelea contra Kyle Nelson durante la cartelera preliminar de UFC 231 en Toronto, Canadá, el sábado 8 de diciembre de 2018. Foto Nathan Denette / The Canadian Press via AP.

Toronto, Ontario, Canadá.- La cartelera preliminar de UFC 231 –Fight Pass- presentó ocho emocionantes peleas, tres de ellas con la participación de deportistas latinos que buscaban obtener el triunfo ante las miles de personas reunidas en el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá.

En la primera batalla de la noche, el austriaco Aleksandar Rakic se impuso por nocaut al estadounidense Devin Clark. Una pelea en la que desde el primer instante Rakic mostró superioridad sobre su adversario para finalmente derribarlo y una vez sobre la lona propinarle una serie de golpes hasta que el referí determinó parar la pelea.

-Ferreira vs Nelson

En el segundo combate, el peleador brasileiro Diego Ferreira obtuvo el triunfo ante Kyle Nelson. Esta pelea fue un poco extraña para Nelson, ya que en el primer asalto derribó a su rival pero decidió dar tiempo para que se repusiera; situación de la que podría arrepentirse después, debido a que en la segunda ronda Ferreira sí aprovechó su momento para ganarle por nocaut técnico.

“Esta fue una experiencia interesante. Cambiamos de oponentes, como, tres veces, así que tuvimos que mantenernos alerta y encontrar una manera de implementar mi plan. (Nelson) es un tipo duro y vino preparado, así que me atrapó con un golpe al cuerpo y tuvo una buena primera ronda, pero sabía que mi preparación entraría en juego a medida que avanzaba la pelea y eso fue lo que hice”, dijo Ferreira después de su victoria.

Ferreira sabe que debe seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora para poder subir posiciones en el ranking y pronto ser parte de una cartelera principal. “Por suerte, terminamos el trabajo rápidamente esta noche, así que no tendré que esperar mucho para dar la vuelta. ¡Quiero que los casamenteros sepan que estoy aquí y listo para pelear en cualquier momento y en cualquier lugar!”, expresó emocionado.

-Lima vs Laprise

Se podría decir que la tercera pelea fue rápida, apenas en el primer asalto Dhiego Lima dio otro triunfo a los aficionados sudamericanos al vencer por nocaut al canadiense Chad Laprise. Bastó solamente un certero golpe al rostro de Laprise para que este cayera a la lona y el referí decidiera finalizar la batalla.

“Pensé que la pelea fue exactamente como la planeé. Mis entrenadores me dijeron que solo creyera en mis manos y creyera en el poder que tienen, por lo que es hermoso. Mucha gente duda de mí, pero solo recordar las dificultades que tuve al salir y hacer algo así es un sentimiento increíble. Quiero demostrar que he crecido como peleador y no soy el mismo”, sentenció el brasileiro Lima tras su triunfo.

-López vs Kantona

Otro latino incluido en la cartelera preliminar fue Matthew López, quien se enfrentó a tres asaltos ante el canadiense Brad Katona. Esta pelea fue sumamente pareja y emocionante en la tercera ronda, la cual terminó con Katona aplicando una llave sobre López, sin embargo el tiempo terminó y el resultado se fue a decisión. Finalmente los jueces determinaron darle un justo triunfo al canadiense ante la alegría del público.

-Burns vs Aubin-Mercier

El brasileiro Gilbert Burns también tenía una tarea complicada, ya que en su respectivo combate –FS1 Preliminar- enfrentó a otro canadiense, Olivier Aubin-Mercier, quien sin duda tenía la mayoría del apoyo desde las gradas por ser local.

Desde el primer asalto Burns mostró cierta superioridad sobre su adversario, no obstante el canadiense sabía cómo resistir a los embates e intentaba atacar, aunque sin mucha precisión al momento de golpear.

Tras el término de los tres asaltos que la pelea tuvo como duración, los jueces fueron los responsables de decidir unánimemente que el triunfo era para Gilbert Bruns, otro triunfo para los latinos pese a los abucheos de algunos aficionados.