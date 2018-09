Leon Hall de los Raiders se recupera después de ser hospitalizado el domingo en Denver

El alero defensivo de los Oakland Raiders, Leon Hall, durante la práctica de fútbol americano de la NFL el 8 de agosto de 2018 en Napa, California. Tanto los Oakland Raiders como los Detroit Lions realizaron una práctica conjunta antes de su próximo partido de pretemporada el viernes. (AP Photo / Eric Risberg)

El receptor abierto de Los Ángeles Rams, Cooper Kupp (18), se aferra al balón luego de una atrapada mientras el defensa de los Oakland Raiders, Leon Hall (29), observa durante la primera mitad de su juego de la NFL en Oakland, California, el lunes 10 de septiembre. 2018. Heidi Fang Las Vegas Review-Journal @HeidiFang

ALAMEDA, Calif. – Leon Hall tiene una habilidad especial para diagnosticar y explicar conceptos complejos de fútbol. El veterano de la NFL en su 12º año, tiene una gran comprensión de los apalancamientos, coberturas, combinaciones de rutas y varias técnicas que están en el centro de su posición.

Lo que sucedió el domingo es más difícil de explicar.

“¿Cómo lo hacemos?”, explicó Hall el jueves. “No puedo describirlo. Es un poco aterrador”.

El esquinero de los Raiders no viajó a Oakland con el equipo tras su juego del domingo contra los Broncos. Fue hospitalizado durante la noche en Denver para una evaluación después de un episodio relacionado con su rasgo drepanocítico. Pueden surgir problemas a gran altitud, donde la atmósfera contiene menos oxígeno que a nivel del mar.

Broncos Stadium en Mile High se encuentra a una elevación de 5 mil 280 pies.

Hall recibió líquidos por vía intravenosa y se sometió a pruebas adicionales en Denver antes de regresar a Oakland el lunes por la noche. Ha practicado a lo largo de esta semana y se espera que juegue el domingo contra los Miami Dolphins.

“Me siento mejor ahora, así que eso es todo lo que realmente me preocupa”, indicó Hall. “Me alegro de haberlo superado, y con suerte, no se convertirá en ningún tipo de problema en el futuro”.

Hall había jugado en Denver dos veces antes con los Cincinnati Bengals, en 2011 y 2015.

“El rasgo de la célula falciforme llegó a mí”, indicó Hall. “Y, por lo general, puedo manejarlo bastante bien, he jugado así un par de veces, y he tenido el mismo problema, más o menos pero no tan extremo. Ese tipo surgió de la nada para mí. … Respirar es difícil, el pecho duele, te sientes muy fatigado; ‘pesado’ sería una buena palabra para describirlo también. No es una buena sensación, especialmente cuando intentas jugar a la defensiva y cubrir a las personas; no es genial”.

El rasgo de células falciformes implica un gen anormal para la hemoglobina, una proteína que transporta oxígeno en los glóbulos rojos.

Según la Universidad de San Francisco Health, el esfuerzo físico extremo a gran altura puede hacer que alguien que lo posee sea más propenso al “infarto esplénico”. Su sitio web caracteriza la enfermedad como “muerte tisular en el bazo causada por falta de oxígeno en este órgano vital”. . … El infarto esplénico causa dolor repentino ya veces severo en el lado izquierdo del tórax y el abdomen”.

Hall, un esquinero nuevo, superó su situación.

Jugó 55 de 66 jugadas defensivas en la derrota 20 a 19, incluidas las 10 jugadas de una decisiva en el último cuarto. Las circunstancias de Hall proporcionan contexto no solo para su tarde sino, desde un punto de vista más amplio, la mayor agresividad exhibida por los defensores de los Raiders durante un final decepcionante.

El agotamiento físico era obvio.

A 92 grados para el saque inicial, el domingo marcó el juego más cálido en casa en la historia de la franquicia de los Broncos. Los efectos del calor y la altitud se vieron exacerbados en la segunda mitad, ya que las cuatro unidades ofensivas de Denver abarcaron jugadas de dos dígitos. En la serie final, que culminó en un gol de campo con seis segundos restantes, los defensores de los Raiders: Bruce Irvin y Arden Key no subraron una vez; se les asignó prisa en las 10 jugadas. Entre algunos chasquidos, se quedaron de pie con los cuerpos encorvados, las manos en las rodillas, luchando por recuperar el aliento.

En un momento dado, el alero defensivo Frostee Rucker, yacía en el campo después de una jugada. El equipo de oficiantes no detuvo el juego, por lo que Rucker se apresuró a regresar a la línea de scrimmage.

Y luego estaba Hall, quien corrió y se lanzó hacia una entrada de campo abierto en una recepción de 26 yardas que estableció el gol de campo. Su misma presencia en el campo fue una hazaña.

Hall, de 33 años, se unió a los Raiders en marzo por un contrato de un año. Rápidamente demostró ser una adición valiosa, ganando no solo un puesto en la lista y el papel, sino que sirvió como mentor para los compañeros de equipo más jóvenes. Antes de la temporada, fue votado como uno de los seis capitanes de equipo.

