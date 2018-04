Leonardo Cuéllar prevé cambios benéficos para Liga MX Femenil

[Cortesía]

El timonel del América, Leonardo Cuéllar, prevé cambios benéficos para la Liga MX Femenil a partir del próximo torneo, aunque cada uno de los dirigentes deberá hacer un análisis al término del Clausura 2018 para llegar a una decisión.

“En la última junta hubo puntos importantes en la mesa que se iban analizar entre directivas, en clubes, que toman decisiones. Hay ansiedad de ver esos ajustes. Sí los va a ver y serán positivos para la Liga, para las niñas, para la competitividad”, comentó.

Abundó que los volverán a citar para dar sus opiniones y confirmar lo que pudiera ser el nuevo formato de competencia a partir de la próxima temporada, “ver la participación de jugadoras menores, el número de mayores y se hará una evaluación precisa y correcta”.

Con su experiencia en el balompié femenil, subrayó que desea cosas sólidas para ser en un futuro una de las mejores Ligas del mundo.Uno de los ajustes en la Liga MX

Femenil podría ser el formato de competición en el que ya no existan los grupos y se haga una Liguilla entre los ochos primeros lugares, pero entiende que hacer el calendario es una tarea complicada, además de que se quiere recuperar el torneo de Copa.

“No es tan fácil, debes lidiar con espacios de competencia, no se quiere abandonar un torneo de Copa que fue interesante y productivo, se debe ver el calendario de eventos en los estadios, es complicado más de lo que gente se imagina”, señaló ante los medios de comunicación.

También se espera que otro de los puntos a resolver será el tipo de negociaciones que pudieran existir entre equipos por las jugadoras, que pueda haber intercambios o traspasos, mientras que la situación del salario es cosa de cada club.

Todas las modificaciones que puedan surgir para la siguiente temporada van en beneficio de la selección mexicana, que a nivel mayor cuenta con pocas jugadoras que militan en la Liga MX, no así en sub 15, sub 17 y sub 20, donde ya hay avance.

Cuéllar consideró que existe una buena generación de futbolistas para el “Tri” mayor, que dirige Roberto Medina: “es una generación curtida que ha jugado diferentes Mundiales, algunas de ellas categoría sub 17, varios sub 20, algunas tienen un par de mundiales mayores”.