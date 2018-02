Leyenda china del fotoperiodismo aspira estar en el mundial de Rusia

La leyenda china del fotoperiodismo deportivo se llama Hong Nanli y tiene 79 años. En entrevista con Sputnik esta veterana de la cámara habla sobre sus más de 40 años de experiencia como fotógrafa, de cómo algo que no le gustaba se convirtió en su vida y de cómo aprendió de sus colegas extranjeros cuando no tenía ningún tipo de formación.

[Foto Cortesía]

Acabó la educación secundaria y no llegó a pisar la universidad, así que se considera a sí misma autodidacta. A sus casi 80 años, esta china confiesa que aprendió en la calle observando cómo trabajaba el resto de fotógrafos y que, incluso ahora, mira sus trabajos en Internet.

“La primera vez que me enviaron a cubrir un partido de golf, no entendía ni siquiera dónde ponerme a hacer fotos. Comencé a copiar lo que hacían los fotógrafos extranjeros”, dice Nanli.

Revela a Sputnik que ni siquiera escogió por voluntad propia la profesión de fotógrafa. Acabó siéndolo por el sistema de asignación laboral de la China de aquel entonces, en la que a quienes recién salían de la escuela secundaria se les empleaba en función de las necesidades del Estado.

“Tenía entonces 40 años. Acababas trabajando allí donde te enviaban. En aquel entonces trabajaba para la Comisión Deportiva Municipal de Shanghái y me asignaron a un grupo de fotógrafos. Tres días después de que se tomara la decisión trasladaron mi escritorio a otra oficina, y me encontré trabajando en otra profesión”.

Una profesión dura, asegura, y a la que llegó con 40 años. “A esa edad, muchos ya han cosechado éxito en la vida, pero yo llegué siendo una novata”, reconoce a Sputnik, y añade que no le gustaba al principio.

“Soy muy bajita, así que me topaba con muchas dificultades”, dice. “No estaba cómoda”. Aun así, esta leyenda del fotoperiodismo se las apañó para sobrevivir en un mundo que no estaba hecho a su medida. “Por eso sigo haciendo fotos hasta hoy”, añade.

Cree que la fotografía es la capacidad de saber el peso de la sabiduría y del conocimiento. Opina que, incluso cuando uno logra superar las dificultades, no siempre obtiene los resultados que espera inmediatamente, pero “si nunca te esfuerzas”, entonces seguro que “nunca conseguirás nada”.

“Al principio no me gustaba mi trabajo, pero cuando le empecé a poner dedicación comencé a pasármelo bien. Las cosas empezaron a salirme bien y me dí cuenta de que era capaz de hacer buenas fotos. Por eso cada vez me empezó a gustar más. Sobre todo cuando conseguía fotos que a nadie más les salían”, explica a Sputnik.

Hong se hizo en la década de los 90 con el primer premio del concurso de fotografía Popular Photography de Estados Unidos, en aquel entonces de gran prestigio y reputación mundial. “Había hecho una foto a la danza tradicional japonesa del dragón”, señala.

Pero también sufrió, “todo se tenía que escribir en inglés: la descripción de las fotos, las características técnicas con las que se habían hecho… Yo no podía escribir nada de eso”, dice. Así que le ayudó el entonces vicepresidente de la Asociación de Fotógrafos de Shanghái.

“Al cabo de un mes recibí una carta que decía que había ganado el primer premio. Me convertí en el segundo ciudadano chino en ganar el concurso”.

Asegura que le gustaría estar presente en el Mundial de fútbol 2018 que se celebrará en Rusia. “Ahora que todavía puedo hacer fotos, me gustaría estar en el Mundial y animar a las selecciones junto con los jóvenes”, dice.

Cree que por su objetivo han pasado “casi todas las estrellas del deporte” de la época que le ha tocado vivir. Y quiere que siga siendo así.

“No quiero dejar la cámara después de todo el tiempo que ha pasado conmigo. Con los años que tengo, todavía hago fotos. En 2018 cumplo 80 y hace tiempo me juré a mí misma que trabajaría hasta esa edad. Creo que eso fue hace dos o tres años”.

Dice que cada vez que cubre una competición siente que vuelve a ser joven y a estar llena de vida.