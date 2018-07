Liga de Verano de la NBA de Las Vegas evidencía el renacimiento de los Phoenix Suns

El centro De Phoenix Suns, Deandre Ayton (22), atrapa un rebote sobre el guardia de Orlando Magic, Jay Wright (3), en el tercer trimestre durante la Liga de verano de la NBA el lunes 9 de julio de 2018 en el Thomas & Mack Center en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Tal vez nada ejemplifica la emoción recién descubierta por los Phoenix Suns que las multitudes en una ciudad a 300 millas de distancia.

Jerseys morados y naranjas llenaron el Centro Thomas & Mack para los primeros días de la Liga de Verano de la NBA en Las Vegas el fin de semana pasado, eclipsando incluso a los inesperadamente escandalosos fieles de los Lakers.

No es difícil ver por qué. Deandre Ayton es el nuevo juguete brillante, la primera selección del draft del mes pasado y la manzana en los ojos de Arizona. Devin Booker hizo sentir su presencia la noche del sábado menos de una hora antes mediante la firma de una extensión máxima de contrato.

Mikal Bridges ha impresionado desde el principio, Josh Jackson hizo olas con un bloque en auge en el pick No.2 con Marvin Bagley III, y la lista sigue y sigue. Hay un murmullo en todo el equipo por primera vez desde que se contaron las posesiones en siete segundos o menos.

“La gente ama el baloncesto y siempre lo hará, y es una de las franquicias más exitosas en los últimos 50 años, tal vez 20”, afirmó el entrenador de primer año, Igor Kokoskov, antes de comentar sobre las grandes multitudes en Las Vegas. “Me alegra que estén aquí porque es familia. Tenemos días buenos, días malos, pero nos mantenemos unidos. Están aquí y realmente lo apreciamos”.

El Thomas & Mack Center no fue más ruidoso en el primer fin de semana de lo que era cuando los Suns y los Kings se encontraron a las 4:30 p.m. el sábado. Fue anunciado como No.1 vs. No.2 – Ayton vs. Bagley – y ninguno eligió decepcionado. Bagley anotó 15 puntos y tuvo siete rebotes, mientras que el hombre más grande de los Suns lo elevó uno solo: 21 puntos, 12 rebotes y una gran base de fanáticos.

“Creo que finalmente está empezando a darse cuenta de que nadie puede protegerlo”, dijo Jackson sobre Ayton.

Son palabras como esas que pueden encender una base. No está de más que Ayton esté tan cerca del talento local como lo ha sido alguna vez por una excelente selección. Después de crecer en las Bahamas, se mudó a los Estados Unidos para la escuela secundaria, y llegó a Hillcrest Prep en Phoenix para sus años junior y senior. Jugó como universitario en la Universidad de Arizona, y se convirtió en el primer pick No.1 en la historia de la liga en ser seleccionado por un equipo en el mismo estado en el que jugaba en bachillerato y la universidad.

También ayudó a borrar la angustia de algunos fanáticos de hace casi 50 años cuando el equipo perdió el lanzamiento de moneda de 1969 contra los Milwaukee Bucks por la primera selección, que resultó ser Kareem Abdul-Jabbar.

“Esa multitud, los fanáticos de Arizona, me dieron la espalda, lo sé”, dijo Ayton. “Quieren que actúe”.

Los Suns han sido de alguna manera una ocurrencia tardía de la NBA durante casi una década. No han llegado a los playoffs desde 2010, y tienen un récord de 68-178 en las últimas tres temporadas. Solo una vez desde 2011 el equipo obtuvo un mejor resultado que el tercio inferior de los equipos de la NBA en promedio de asistencia.

Luego los Suns ganaron la lotería de draft, seleccionaron a Ayton y Bridges, firmaron a Trevor Ariza, y así entonces Booker firmó una extensión. El Thomas & Mack Center ha servido como un proxy Talking Stick Resort Arena para los fanáticos de los Suns que no han estado preparados para apoyar a su equipo desde que Steve Nash y Amar’e Stoudemire patrullaran el centro de Phoenix.

Y en un mundo perfecto, tal vez este grupo pueda algún día hacer lo que Nash y la compañía nunca podrían hacer.

“Arizona no está lejos y en mi opinión tenemos algunos de los mejores fanáticos. Han estado con nosotros contra viento y marea”, destacó Jackson. “Afortunadamente se quedan y ven que ganamos un campeonato”.

