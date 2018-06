Las Vegas Lights FC goleó a Seattle Sounders 2

Joel Huiqui celebra tras anotar el tercer gol del partido. Sábado 16 de junio de 2018 en estadio Cashman. Foto Richard Brian / Las Vegas Review-Journal.

Isidro Sánchez, Samuel Ochoa y Ángel Álvarez hablaron con los medios de comunicación al término del partido. Sábado 16 de junio de 2018 en estadio Cashman. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Las Vegas Lights FC recibieron a su similar de Seattle Sounders 2 el sábado 16 de junio en el estadio Cashman. El equipo de la ‘ciudad de las luces’ debía ‘sacarse la espina’ que le dejó su último partido de visitante, donde fueron goleados 4-0 por Phoenix.

El fútbol siempre da la oportunidad de reivindicar un mal resultado, y eso fue lo que sucedió con el equipo dirigido por Isidro Sánchez, quienes desde el primer minuto salieron a la cancha con actitud ganadora, lo que les sirvió para obtener un triunfo de 4 a 1 sobre Sounders 2.

Samuel Ochoa (9) anotó dos goles, al minuto 16 y 34 –respectivamente-, tras aprovechar dos graves errores defensivos del rival. El capitán Joel Huiqui (4) marcó el tercer gol del partido al minuto 42, llegando a tres goles en este torneo en su cuenta individual.

Antes de finalizar el primer tiempo, Ray Saari (88) acercó a Sounders 2 en el marcador con un certero disparo cruzado.

Lights FC aumentó la ventaja en la parte complementaria, Zach Mathers (32) anotó su primer gol en Las Vegas al minuto 48. El partido finalizó con triunfo para los locales.

El portero Ángel Álvarez (22) debutó en la USL con Lights FC y tuvo una destacada participación con un pase de gol y constantes atajadas que impidieron anotaciones del equipo rival.

“Mi debut, algo que había soñado, algo para lo que me había preparado y sabía que tarde o temprano tenía que llegar, mi trabajo no iba a ser desperdiciado. Sobre la continuidad, la verdad es que estoy seguro que la competencia entre los tres porteros es muy buena, hoy me tocó a mí, si hubiera jugado Thomas o Ferriño hubiera sido lo mismo o mejor de lo que yo hice hoy”, dijo Álvarez a El Tiempo.

Por su parte, el entrenador Isidro Sánchez expresó que, “si hablo de cómo planeamos este partido se morirían de la risa. Ayer (un día antes del partido) en una plática planeamos todos los detalles, cuando un equipo tiene ambición, deseo y está herido, pasa lo que sucedió hoy, tres o cuatro indicaciones que son una tontería, pero si analizas los goles o como impedimos que ellos nos ataquen es todo a base de deseo”.

El próximo juego de Las Vegas Lights FC será el 24 de junio en calidad de visitante contra Swope Park Rangers.