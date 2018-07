Llama exciclista Bernard Hinault a huelga en Tour de Francia

julio 1, 2018 - 11:30 am

[Cortesía]

El exciclista Bernard Hinault, cinco veces ganador del Tour de Francia, reiteró su llamado a la huelga a los corredores de la vuelta, que está a punto de comenzar, si el ganador del año pasado, el británico Chris Froome, pendiente de un caso de dopaje, toma la salida de la prueba.

Hinault, un mito viviente de la historia del ciclismo mundial, llamó a la huelga para protestar por la falta de castigo a Froome, quien fue encontrado positivo en un test de doping luego de correr la vuelta a España a finales del año pasado.

“Para mí, Chris Froome no debe estar al comienzo del Tour. Para mí no es un control anormal, sino positivo. Se condenó a (Alberto) Contador por lo mismo, y fue suspendido, ¿y ahora, no se va a hacer nada?”, comentó Hinault en un diario regional.

“El pelotón (de ciclistas) debería plantarse e ir a la huelga diciendo: ¡Si él empieza la carrera, nosotros no lo haremos! (…) No, no es un control anormal. Esas dosis están prohibidas. Las reglas son las mismas para todos”, agregó Hinault, uno de los cuatro ganadores en cinco ocasiones del “Tour” (la vuelta a Francia).

En un comunicado, el equipo Sky, en el que milita Froome, calificó de “incorrectas e irresponsables” las declaraciones de Hinault, quien en la actualidad tiene 63 años, y suele ser uno de los encargados de entregar premios cada año en la vuelta francesa.

El 13 de diciembre pasado, los diarios Le Monde (francés) y The Guardian (británico) publicaron que Froome, ganador cuatro veces del Tour de Francia, tuvo un control “anormal” en el que le fue detectado salbutamol, una sustancia prohibida en ciertas dosis.

El ciclista inglés de origen keniano, que este año ganó el Giro de Italia, permanece pendiente de la decisión sobre su caso de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La edición de este año del Tour de Francia comenzará el 7 de julio.