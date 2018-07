Los 5 mejores juegos de la NBA Summer League para ver en Las Vegas

julio 5, 2018 - 11:22 am

El alero de los Wildcats de Arizona, Deandre Ayton (13), celebra su volcada sobre los Troyanos de la USC durante el juego de baloncesto del campeonato Pac-12 en el T-Mobile Arena en Las Vegas el sábado 10 de marzo de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Marvin Bagley III de Duke habla con reporteros durante una disponibilidad de medios con los mejores prospectos de baloncesto en el Draft de la NBA, el miércoles 20 de junio de 2018, en Nueva York. (Foto AP / Mary Altaffer)

No importa que LeBron James y Lonzo Ball no estén contentos. El interés sigue siendo alto en lo que es esencialmente el equipo de origen de Las Vegas, Los Ángeles Lakers.

Los organizadores de la NBA Summer League se aseguraron de poner a los Lakers en el horario de máxima audiencia al realizar el calendario, pero la falta de poder de las estrellas es la razón por la que no están en esta lista de juegos para ver.

Los que figuran en la lista presentan selecciones de draft superiores y otros jugadores de intriga. Son la esencia de lo que se trata la Summer League, un vistazo al futuro de los jugadores que tendrán la responsabilidad de avanzar en la NBA.

Aquí están los primeros cinco enfrentamientos para ver durante el evento de 12 días que comienza el viernes, antes de que comience el torneo el miércoles.

1. Phoenix vs. Sacramento, 4:30 p.m. Sábado, Thomas & Mack Center

Si esta fuera la temporada regular, este emparejamiento ni siquiera llegaría a los tres primeros un martes por la noche. Pero para la Liga de Verano, Suns-Kings enfrenta las dos mejores selecciones del draft general. Mejor aún, ‘Deandre Ayton de los Suns y Marvin Bagley III de los Kings’ juegan la misma posición central. Los Suns por sí mismos valen la pena ver cómo los novatos, Mikal Bridges y Elie Okobo, se mezclan con Ayton.

2. Cleveland vs. Washington, 6 p.m. Viernes, Pabellón de Cox

Ahora que LeBron ha avanzado, los Cavaliers deben comenzar de nuevo. Su reconstrucción podría estar alrededor del pick No. 8 general: Collin Sexton, quien hace su debut en la Liga de Verano en este juego. Por otro lado estará la selección de primera ronda de los Wizards, Troy Brown Jr., ex jugador de Centennial High School, quien fue elegido No.15 y tendrá la oportunidad de presumir de su versátil juego.

3. Orlando vs. Phoenix, 6:30 p.m. Lunes, Thomas & Mack Center

Otro emparejamiento de grandes hombres de la lotería, esta vez con Ayton enfrentando al No. 6 elegido Mo Bamba of the Magic. Bamba tiene una envergadura de 7 pies, 10 pulgadas, la más larga medida en la historia de la NBA.

Junto a Bamba en el Magic, el ex jugador de la UNLV, Khem Birch, que ha recorrido un largo camino después de pasar tiempo en Grecia y Turquía, entre otros lugares.

4. Sacramento vs. Memphis, 3:30 p.m. Martes, Thomas & Mack Center

El No. 4 de los Grizzlies, Jaren Jackson Jr., tuvo un buen comienzo en la Liga de Verano en Salt Lake City con 29 puntos contra Atlanta el lunes. No hacer demasiado de un juego, pero parece una estrella en ciernes. Los Kings no solo cuentan con Bagley, jugadores como Harry Giles III, Justin Jackson y Frank Mason III están en la lista y definitivamente valen la pena mirar.

5. Atlanta vs. Chicago, 3 p.m. Martes, Pabellón de Cox

Trae Young, la selección número 5, está listo para mostrar que los Hawks fueron listos para canjear por él en la noche del draft, pero es probable que las preguntas sobre su capacidad para jugar lo sigan a Las Vegas. Va en contra de un equipo de los Bulls que presenta a la selección No. 7 Wendell Carter Jr. así como al No. 22 Chandler Hutchison, el producto de Boise State que fue votado por los medios como el Jugador del Año de Mountain West.

Viene esta semana: Actualizaciones de video de la NBA Summer League El personal de informes del Review-Journal ofrecerá dos actualizaciones de video todos los días en la NBA Summer League en nuestra página de Facebook, así como en reviewjournal.com/videos. Las actualizaciones incluirán: – Entrevistas y reacciones posteriores al partido, además de recapitulaciones nocturnas sobre la acción de cada día. – Lo más destacado y la visión de los anfitriones Bryan Salmond, Adam Hill y Justin Emerson. – Interacción con los fans en nuestra página de Facebook de Review-Journal Sports. La Liga de verano de la NBA comienza el viernes y se extenderá hasta el 17 de julio en el Thomas & Mack Center y Cox Pavilion.