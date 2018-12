Los Caballeros de Oro dejan escapar el triunfo

El portero de Vegas Golden Knights, Marc-André Fleury (29), tuvo una destacada actuación ante Montreal Canadiens. Sábado 22 de diciembre de 2018 en T-Mobile Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Vegas Golden Knights celebra su segundo gol del partido ante Montreal Canadiens. Sábado 22 de diciembre de 2018 en T-Mobile Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Jugadores de Montreal Canadiens observan desde la banca el juego ante Vegas Golden Knights. Sábado 22 de diciembre de 2018 en T-Mobile Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Montreal Canadiens celebra el gol que momentáneamente les daba el empate a dos ante Vegas Golden Knights. Sábado 22 de diciembre de 2018 en T-Mobile Arena. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El segundo juego de la semana como local de Vegas Golden Knights aconteció el sábado 22 de diciembre en un horario poco habitual, 1:00 de la tarde. Los Canadiens de Montreal visitaron el T-Mobile Arena con la misión de sumar puntos y así permanecer en la lucha de lo que pudiera ser el grupo más competitivo de la temporada actual de la NHL, la División Atlántica, donde se sitúan n el quinto puesto con 41 puntos.

Los Golden Knights llegaron a este encuentro en condición similar a la de su adversario, ya que hasta el momento sumaban 42 puntos, pero ubicándose en el cuarto sitio de la División Pacífico, a solo una unidad de alcanzar al segundo y tercer lugar de este grupo.

– Primer Periodo

Los Canadiens se pusieron arriba en el marcador al minuto 4, Phillip Danault (24) venció al guardameta Marc-André Fleury (29) con un fuerte disparo colocado en el ángulo superior izquierdo de la portería local.

El ambiente en las tribunas era completamente de alegría debido a la época decembrina, incluso en algunos momentos los animadores daban algunos regalos de Navidad a los aficionados, quienes esperaban que los Golden Knights pudieran sumar otro triunfo en casa.

En repetidas ocasiones los locales se perdieron claras oportunidades de empatar debido a la falta precisión al momento de intentar disparar a la portería. Por otra parte, las jugadas ofensivas generadas por los Canadiens provocaron que Marc-André Fleury (29) tuviera que intervenir de manera vistosa ante el nerviosismo y reconocimiento del público nevadense.

La precisión de los Golden Knights llegó hasta el minuto 17, tras una serie de rebotes frente a la portería visitante, Brandon Pirri (73) pudo enviar el disco al fondo de la red y con ello empatar un partido que por momentos lucía parejo. Este fue el segundo gol de la temporada para Pirri, jugador de 27 años oriundo de Toronto, Canadá.

Con empate a un gol terminó el primer tercio.

– Segundo Periodo

Los Golden Knights comenzaron el segundo tercio con una postura ofensiva, pero fue hasta el minuto 5 cuando se pusieron arriba en el marcador por conducto de Jonathan Marchessault (81), quien tras librar la marca de un defensor pudo vencer el portero rival, Carey Price (31).

Los visitantes no ‘bajarían los brazos’ y al minuto 9 pudieron empatar el encuentro con otro gol de Phillip Danault (24), quien dejó sin oportunidad al guardameta local tras desviar un disparo de larga distancia de Jordie Benn (8). La jugada ameritó que los árbitros tuvieran que revisarla debido a la posibilidad de que el disco no haya sido desviado con el palo de hockey del jugador, no obstante se determinó que el gol fue válido.

Brandon Pirri (73) anotó su segundo gol del partido y el tercero para los Golden Knights al minuto 14, aprovechó un contragolpe para encarar ‘mano a mano’ al portero Carey Price (31) y rematarle el disco por debajo de las piernas.

Con posesión del disco dividida terminó el segundo tiempo, marcador parcial de 3-2 a favor del representativo de Las Vegas.

– Tercer Periodo

El último tercio comenzó con el sonido local tocando la canción en español de “Feliz Navidad”, dedicada a los aficionados latinos que desde el año pasado han adoptado a los Golden Knights como su equipo favorito.

Aunque ambos equipos intentaron anotar durante el tercer periodo, pero fue hasta el minuto 19 cuando los visitantes consiguieron el gol del empate por conducto de Phillip Danault (24), quien logró marcar un ‘Hat-Trick’ en este encuentro.

El tiempo reglamentario terminó con empate a tres goles, por lo que el juego se fue a tiempo extra. Tres jugadores por cada equipo más los porteros intentarían marcar el gol del triunfo.

– Tiempo Extra

Evidentemente los Golden Knights tuvieron mal manejo de juego, debido a que les empataron a un minuto del final y al segundo minuto del tiempo reglamentario perdieron el encuentro con gol de Paul Byron (41). Los Canadiens se llevaron el triunfo a Montreal.

En total, Montreal Canadiens generó 47 por 26 de los Golden Knights, lo que podría suponer que el resultado fue justo.

El representativo de Las Vegas se quedó con 42 puntos y perdió una gran posibilidad de alcanzar e incluso superar José y Anaheim en el segundo y tercer puesto de la División Pacífico.