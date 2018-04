Los Golden Knights derrotan a Los Kings 1 a 0 para llegar a las semifinales del Oeste

LOS ÁNGELES – Brayden McNabb no era miembro del equipo de Los Angeles Kings cuando capturaron la Copa Stanley en 2014 y cariñosamente eran conocidos como las “cucarachas”.

Pero después de pasar las últimas tres temporadas con los Kings, era apropiado que el defensor de los Golden Knights ayudara a exterminar a su ex equipo el martes.

McNabb anotó temprano en el segundo periodo cuando los Knights lograron una victoria de 1 a 0 en el Centro Staples por una barrida de los Kings en su serie de cuartos de final de la Conferencia Oeste al mejor de siete.

“Se siente bien, seguro”, señaló McNabb. “Definitivamente es bueno derrotar a tu antiguo equipo”.

Los Knights son el tercer equipo de la NHL, la NBA y el Major League Baseball en barrer su primera serie de playoffs y el primero en lograr la hazaña en su temporada inaugural, según Elias Sports Bureau.

HISTORY MADE! The @GoldenKnights just become the first franchise in @NHL history to sweep a #StanleyCup playoff series in its inaugural season #VegasBorn pic.twitter.com/19hJoQgNE4

— Las Vegas RJ (@reviewjournal) April 18, 2018