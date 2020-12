Los Padres tienen un acuerdo para sacar a Snell de los Rays

diciembre 31, 2020 - 7:30 am

En esta foto de archivo, el abridor de los Tampa Bay Rays, Blake Snell, lanza contra Los Ángeles Dodgers durante la primera entrada en el Juego 6 de la Serie Mundial de béisbol el martes 27 de octubre de 2020 en Arlington, Texas. [Foto Eric Gay / AP]

Hace dos meses, Blake Snell fue sacado del montículo con una blanqueada de dos hits en el último juego de la Serie Mundial.

Ahora, los Tampa Bay Rays están listos para enviarlo fuera de la ciudad.

Los Padres de San Diego están cerca de completar un gran intercambio para adquirir a Snell de manos de los campeones defensores de la Liga Americana. Los equipos tienen un acuerdo en vigor y se le dijo al lanzador estrella que sería enviado a los Padres, sujeto a la revisión de los registros médicos, según una persona familiarizada con el trato. La persona habló con The Associated Press el domingo 27 de diciembre bajo condición de anonimato porque no se había hecho ningún anuncio.

Según The Athletic y ESPN, los Rays recibirían al lanzador Luis Patiño de 21 años, al receptor Francisco Mejía, al prospecto lanzador Cole Wilcox y al prospecto receptor Blake Hunt a cambio. El Athletic fue el primero en informar que los jugadores se dirigían de San Diego a Tampa Bay si se concreta el intercambio.

Snell, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana 2018, tuvo foja de 4-2 con efectividad de 3.24 en 11 aperturas durante la temporada 2020 acortada por la pandemia. Tuvo 63 ponches en 50 entradas.

Snell tuvo marca de 2-2 en la postemporada de la Liga Americana, luego acumuló 18 ponches en 10 entradas y acumuló una efectividad de 2.70 durante la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. El manager de los Rays Kevin Cash lo sacó del Juego 6 a favor del relevista Nick Anderson después de lanzar solo 73 lanzamientos en 5 1/3 entradas dominantes, una jugada muy criticada que salió por la culata cuando los Dodgers regresaron para hacerse con el título con un 3-1 victoria.

“No hay un día que pase en el que no reflexione sobre ello”, dijo Cash el mes pasado después de ganar el premio “AL Manager of the Year”.

“Esa decisión no reflejaba mi confianza en Blake. Reflejaba mucho mi confianza en Nick, y eso (lo) sentí que era, en este momento, la mejor oportunidad para nosotros de ganar el partido”.

Snell tiene tres años y $39 millones restantes en un contrato de $50 millones y cinco años que firmó con los Rays de bajo presupuesto en marzo de 2019. Le debe $ 10.5 millones el próximo año, $12.5 millones en 2022 y $16 millones en 2023.

El zurdo de 28 años les daría a los Padres un as establecido al frente de la rotación mientras intentan atrapar a los Dodgers en la División Oeste de la Liga Nacional.

Con un equipo joven y talentoso que cuenta con el campo-corto Fernando Tatís Jr. y el tercera base Manny Machado, los Padres terminaron con el segundo mejor récord en la Liga Nacional este año con 37-23, seis juegos detrás de Los Ángeles, y llegaron a los playoffs para la primera vez desde 2006.

La rotación mermada por lesiones de San Diego estaba en ruinas cuando llegó la postemporada, pero los Padres lograron superar a St. Louis en la primera ronda antes de ser barridos en tres juegos por los Dodgers en la Serie Divisional.

No se espera que Mike Clevinger, adquirido de Cleveland en agosto, regrese de la cirugía de Tommy John hasta 2022, pero los Padres tienen otros titulares de calidad en Dinelson Lamet, Zach Davies y Chris Paddack. El zurdo MacKenzie Gore es uno de los mejores lanzadores potenciales del béisbol, la joya de un sistema de granja profunda.

San Diego está listo para aprovechar esa profundidad de prospecto para conseguir a Snell. Se convertiría en el último abridor logrado canjeado en los últimos años por los ahorrativos Rays, una lista que incluye a David Price, James Shields y Chris Archer.

También marcaría el tercer intercambio entre los equipos desde diciembre pasado, cuando los Rays enviaron a Tommy Pham y Jake Cronenworth a San Diego por Hunter Renfroe, el jugador de ligas menores Xavier Edwards y un jugador por nombrar que se convirtió en el jugador de ligas menores Esteban Quiroz.

Luego, en febrero, los Padres enviaron a Manuel Margot y un jugador de ligas menores a Tampa Bay por Emilio Pagan.

Snell tiene marca de 42-30 con efectividad de 3.24 en 108 aperturas en Grandes Ligas durante cinco temporadas. Tiene 648 ponches en 556 entradas.

En la postemporada, tiene marca de 2-3 con efectividad de 2.83 en nueve juegos (siete aperturas) con 44 ponches en 35 entradas.

Snell levantó las cejas en mayo y recibió críticas por los comentarios que hizo en un sitio de juegos sociales de que se quedaría fuera de la temporada retrasada por el coronavirus si se recortara demasiado su salario de $7 millones.

“No jugaré a menos que consiga el mío”, dijo. “No voy a dividir los ingresos. Quiero todos los míos”.

La rotación de Tampa Bay ya recibió un golpe significativo en esta temporada baja con la partida del veterano derecho Charlie Morton. El equipo se negó a elegir su opción de $15 millones y el dos veces All-Star firmó con Atlanta como agente libre.