Los Raiders apoyan deportes escolares

La Escuela Preparatoria Liberty derrotó a su similar de Canyon Springs en un juego de fútbol americano colegial que formó parte del “Friday Night Showcase” de Las Vegas Raiders. Viernes 27 de agosto de 2021 en la Escuela Preparatoria Liberty. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Dos de las “Raiderettes” atienden al público antes de en un juego de fútbol americano colegial que formó parte del “Friday Night Showcase” de Las Vegas Raiders. Viernes 27 de agosto de 2021 en la Escuela Preparatoria Liberty. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Cientos de estudiantes y familias acudieron a ver el encuentro entre Liberty y Canyon Springs, en un juego de fútbol americano colegial que formó parte del “Friday Night Showcase” de Las Vegas Raiders. Viernes 27 de agosto de 2021 en la Escuela Preparatoria Liberty. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los grupos de animación de la Escuela Preparatoria Liberty actúan antes de un juego de fútbol americano colegial que formó parte del “Friday Night Showcase” de Las Vegas Raiders. Viernes 27 de agosto de 2021 en la Escuela Preparatoria Liberty. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los jugadores de Canyon Springs tuvieron un partido complicado ante Liberty, en un juego de fútbol americano colegial que formó parte del “Friday Night Showcase” de Las Vegas Raiders. Viernes 27 de agosto de 2021 en la Escuela Preparatoria Liberty. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Con el objetivo de seguir creando vínculos con la comunidad, Las Vegas Raiders reanudó su programa “Friday Night Showcase”, mediante el cual se apoya a distintos juegos selectos de fútbol americano de las mejores escuelas preparatorias del sur de Nevada, incluyendo uno en el norte del estado y otro en el sur de Utah. Este esfuerzo es posible gracias a una colaboración con Intermountain Healthcare.

El primer evento aconteció el viernes 27 de agosto en la Escuela Preparatoria Liberty, donde los locales recibieron a Canyon Springs ante cientos de personas reunidas en las gradas del campo de fútbol americano. Los campeones defensores, Liberty, no tuvieron problemas para ganar el partido por un abultado marcador de 40-0.

Este encuentro llegó luego de que otros partidos de la liga escolar fueran cancelados debido a situaciones relacionadas con COVID-19. Las cancelaciones incluyeron Coronado vs Basic, Foothill vs Desert Pines y Del Sol vs Desert Oasis; además de Sandy Valley vs Indian Springs y Pahrump Valley vs Rancho, estos últimos por motivos diferentes.

Mediante el “Friday Night Showcase”, los Raiders proporcionan pancartas personalizadas, bandas para la frente, calcomanías especiales, tarjetas para porristas y distintos artículos más para las escuelas y jugadores participantes.

El ambiente en la preparatoria Liberty fue bastante agradable, desde un par de horas antes del juego cientos de estudiantes y familias ya hacían fila para ingresar a las gradas y presenciar de una buena tarde-noche de fútbol americano colegial. Todo transcurrió en un entorno bastante agradable.

– “Tom Flores High School Coach of the Week”

Por otra parte, los Raiders otorgaron el reconocimiento “Tom Flores High School Coach of the Week” al entrenador de Desert Oasis, Brant Smith, quien llevó a su equipo a una reñida victoria por 9-8 ante Spring Valley en el juego de apertura para ambos quipos. Desert Oasis concretó un gol de campo de 42 yardas para ganar el partido en la recta final del tercer cuarto.

Este fue el primer reconocimiento de 2021, cabe recordar que cada semana durante la temporada de fútbol americano colegial, los Raiders presentarán a un ganador del “Tom Flores High School Coach of the Week”, lo cual incluye una donación de $1,000 por parte de la Fundación Raiders para el programa de fútbol de la escuela elegida. Al final de la temporada, un entrenador será nombrado “Tom Flores High School Coach of the Year” y será el nominado del equipo local de la NFL para el “Don Shula Coach of the Year Award”.