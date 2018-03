Los Raiders firman al Mariscal reclutado por Jon Gruden de hace 10 años

OAKLAND, Calif. – Mucho ha cambiado desde 2008.

La creencia de Jon Gruden en Josh Johnson no.

El último mariscal de campo seleccionado por Gruden como entrenador de los Tampa Bay Buccaneers, en 2008, se convirtió el lunes en el primer mariscal de campo que los Raiders agregaron bajo Gruden en 2018.

Johnson firmó un contrato por un año el lunes. Se reúne no solo con su ex entrenador, sino también con un primo en el corredor Marshawn Lynch.

Johnson y Connor Cook son los suplentes de los Raiders para Derek Carr.

Es muy posible que no hayan terminado en la posición.

A medida que el grupo se mantiene, las reservas comparten una falta de experiencia en la NFL. Al menos últimamente. Aparte de la práctica y la pretemporada, Johnson no ha lanzado un pase de la NFL desde 2011, cuando fue con los Bucs. Cook, seleccionado en la quinta ronda de 2016, fue lanzado al fuego tarde como novato, intentando 21 tiros en la final de la temporada y 45 en una derrota de playoffs ante los Houston Texans.

Johnson, nativo de Oakland, fue seleccionado en la quinta ronda en 2008 de la Universidad de San Diego. Ha comenzado cinco juegos en una carrera de 10 años, completando 96 de 177 pases para mil 42 yardas, cinco touchdowns y 10 intercepciones. Todos estaban con los Bucs.

Cumplirá 32 años en mayo y ha sido un vagabundo desde entonces, pasando tiempo con los San Francisco 49ers, Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, New York Jets, Indianapolis Colts, Buffalo Bills, Baltimore Ravens, New York Giants y Houston Texans. Trabajó en Cincinnati con Jay Gruden, el hermano menor de Jon Gruden, quien ahora es el entrenador en jefe de los Washington Redskins.

Johnson no fue el único fichaje de los Raiders el lunes.

También agregaron al esquinero Shareece Wright a un contrato de un año por primera vez la semana pasada.

New Raiders CB Shareece Wright on what attracted him to team: “The opportunity, looking at the roster, looking at the coaching staff.” Jon Gruden recruited him on phone. “It made sense.” Right fit at this point in career, he said.

— Michael Gehlken (@GehlkenNFL) March 19, 2018