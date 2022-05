Los Raiders seleccionaron a seis nuevos jugadores

Los Raiders hacen una selección de Draft en la séptima ronda durante el tercer día del evento, el sábado 30 de abril de 2022 en Las Vegas. [Foto Benjamín Hager / Las Vegas Review-Journal]

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, lanza confeti a la multitud con miembros del Blue Man Group al comienzo del tercer día del Draft de la NFL, el sábado 30 de abril de 2022 en Las Vegas. [Foto Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal]

Los jugadores de fútbol americano juvenil son honrados en el escenario principal de "NFL Draft Experience" durante el último día del Draft de la NFL en Las Vegas, el sábado 30 de abril de 2022. [Foto K.M. Cannon / Las Vegas Review-Journal]

Archivo.- El entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas, Josh McDaniels, habla durante una conferencia de prensa en el combinado de cazatalentos de la NFL en Indianápolis, el miércoles 2 de marzo de 2022. [Foto Michael Conroy / AP]

El Draft de la National Football League (NFL) llegó por primera vez a Las Vegas con un magno evento de tres días que acaparó la atención de miles de turistas y locales reunidos en el Strip de Las Vegas. Los 32 equipos de fútbol americano tuvieron la oportunidad de seleccionar a sus nuevos jugadores juveniles de cara a la próxima temporada.

Este evento, realizado del 28 al 30 de abril, comenzó con una interesante alfombra “magenta” colocada en un escenario sobre el lago del casino Bellagio. Ahí caminaron los que muy posiblemente van a ser las futuras estrellas de la NFL, muchos de ellos portaron diamantes, llamativos sombreros y trajes personalizados.

Las principales actividades interactivas para los aficionados y el teatro donde se anunciaron cada una de las selecciones, fueron instalados en las inmediaciones del casino Linq, compartiendo espacio con Caesars Forum.

Jacksonville Jaguars fue el primer equipo en elegir, y lo hizo haciéndose de los servicios de Travon Walker, jugador nativo de Georgia, que se desempeña como ala defensiva. Mientras que la segunda seleccin fue para Detroit Lions, quienes reclutaron a Aidan Hutchinson, oriundo de ese mismo estado, Michigan. Su posición también es ala defensiva y a nivel universitario consiguió 14 capturas el año pasado y quedó en segundo lugar de la votación del Trofeo Heisman.

“Siempre quise estar en Detroit, ya sabes, ir a casa siempre es increíble. Pero, bueno, también todo el cuerpo técnico realmente solidificó esa creencia y me dieron más ganas de ir ahí cuando los visité un par de veces, hace unas semanas, estoy muy agradecido”, mencionó Hutchinson ante los medios de comunicación.

La lista de las primeras 10 selecciones del Draft la completaron los siguientes jugadores: Derek Stingley Jr. (CB) con Houston Texans, Ahmad Gardner (CB) con NY Jets, Kayvon Thibodeaux (DE) con NY Gigants, Ikem Ekwonu (OT) con Carolina Panthers, Evan Neal (OT) con NY Gigants, Drake London (WR) con Atlanta Falcons, Charles Cross (OT) con Seattle Seahawks y Garret Wilson (WR) con New York Jets.

“He esperado tanto tiempo por este momento, es algo tan grande que ahora estoy abrumado”, comentó Thibodeaux en conferencia de prensa.

– Dylan Parham fue la primera selección de los Raiders

Debido a que previamente Las Vegas Raiders intercambió sus selecciones de primera y segunda ronda con Green Bay Packers, para contratar al receptor abierto Davante Adams, el conjunto “negro y plata” tuvo que esperar hasta la selección 90 de la tercera ronda para anunciar la incorporación de Dylan Parham, un guardia ofensivo procedente de la Universidad de Memphis.

“Estoy agradecido de que me hayan bendecido con esta oportunidad. En cuanto a la posición de centro/guardia, realmente me estoy enfocando en donde el equipo necesita que esté en este momento. Entonces, donde sea que me necesiten, desde el primer día trabajaré en esa posición, eso es lo que estoy dispuesto y listo para hacer”, expresó Parham mediante una video llamada con los medios de comunicación.

Además, en la cuarta, quinta y séptima ronda, los Raiders reclutaron a los siguientes jugadores: Zamir White (RB), Neil Farrell Jr. (DL), Matthe Butler (DT), Brittain Brown (RB) y Thayer Munford (T).

“Para ser honesto, no me importa en qué posición me toque jugar. Estoy feliz de ser un Raider y de ser parte de la organización que me está dando la oportunidad de competir y simplemente estar con el equipo… Tuve una visita con ellos (Raiders). Sentí que tuve una gran reunión conociendo al cuerpo técnico y viendo cómo operan, cómo ejecutan las jugadas. Es muy bonito cómo está todo, aprecio que me hayan dado la oportunidad de competir con ellos”, acotó Munford, por medio de una video llamada.

En conferencia de prensa, el entrenador de los Raiders, Josh McDaniels, declaró que “creo, honestamente, que los jóvenes que pensamos que serían seleccionados fueron seleccionados, en su mayor parte. Supusimos que habría una ‘carrera’ por los receptores, y así fue”.

Finalmente, al preguntarle su opinión sobre Las Vegas como sede del Draft 2022, McDaniels dijo que fue genial y reconoció que para él ha sido una emoción adicional debido a que este es su primer año en la ciudad.

“Estamos bendecidos de estar aquí. Tenemos la suerte de trabajar en esta organización y creo que esta ciudad sí se ha mostrado. Quiero decir, es una ciudad bastante interesante y puede albergar algunos eventos destacados, con el Draft y el Pro Bowl el año pasado y el Súper Tazón dentro de dos años. Es una oportunidad emocionante para nosotros seguir adelante para jugar frente a estos aficionados, ser el equipo local en este estado y entrar en ese estadio y tratar de hacer cosas geniales”, concluyó McDaniels.