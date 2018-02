LV Lights FC cerró pretemporada con tres derrotas

LV Lights FC cerró su pretemporada con tres derrotas. Sábado 24 de febrero de 2018 en estadio Cashman. [Foto Erick Verduzco / Las Vegas-Review-Journal]

Freddy Adu hizo su debut en Las Vegas. Sábado 24 de febrero de 2018 en estadio Cashman. [Foto Erick Verduzco / Las Vegas-Review-Journal]

Marcelo Alatorre se dio tiempo para convivir con los aficionados. Sábado 24 de febrero de 2018 en estadio Cashman. [Foto Erick Verduzco / Las Vegas-Review-Journal]

Las Vegas Lights FC cerró su tercia de partidos de pretemporada recibiendo a otro equipo de la MLS (primera división), DC United, conjunto que visitó el estadio Cashman para llevarse un triunfo de 2-4 ante más de 7,000 personas que nuevamente se dieron cita en el inmueble para apoyar a la nueva escuadra de ‘la ciudad de las luces’ en su preparación rumbo al inicio de la USL (segunda división.

Durante el primer tiempo la posesión del balón fue dividida, ambos equipos buscaban adelantarse en el marcador, lo que propició un juego ríspido donde Marcelo Alatorre y Julián Portugal fueron amonestados por los locales; mientras que por DC United, Oniel Fisher y Steven Birnbaum recibieron cartón preventivo.

La primera mitad finalizó con marcador de 0-1 a favor de la visita, gracias a un gol de Yamil Asad realizado en una jugada de contragolpe.

La ‘lluvia de goles’ llegó en la parte complementaria, DC United amplió la ventaja a 0-2 al minuto 50 con gol de Darren Mattocks. Dos minutos más tardes LV Lights se acercó en el marcador, 1-2, con anotación de penal por conducto de Juan Calderón.

Ya en la recta final del cotejo, al minuto 79, Ian Harkes marcó el 1-3 a favor de los visitantes, lo que propició que la gente comenzara a abandonar el estadio. No obstante, aún había emoción preparada para los minutos finales, al minuto 85 el defensor de Lights fue amonestado y un minuto más tarde marcó el gol que acercaba a los locales en la pizarra con un remate de tiro libre, 2-3.

Fredy Adu, quien jugaba su primer partido con Las Vegas, estuvo cerca de empatar el cotejo al minuto 89 pero su disparo se fue apenas por encima de la portería. DC United cerró la cuenta al minuto 90 tras aprovechar un error del portero Ricardo Ferriño para anotar el 2-4 definitivo.

Al término del encuentro, el jugador Miguel Garduño y los miembros del cuerpo técnico, José Luis Sánchez ‘Chelís’ e Isidro Sánchez, atendieron a los medios de comunicación reunidos en la sala de prensa.

Miguel Garduño consideró que, “el balance lamentablemente son tres derrotas, el equipo hoy termina con 11 jugadores, eso es un punto a favor del grupo. Debemos seguir sumando trabajo y minutos de juego, el equipo va a estar compitiendo en la USL, entonces estos equipos (MLS) son un buen parámetro para nosotros porque tienen mayor jerarquía y lo han demostrado en la cancha”.

LV Lights finalizó su pretemporada con 3 derrotas, 9 goles en contra y 4 a favor, situación que fue cuestionada por El Tiempo. La respuesta del entrenador, ‘Chelís’, fue que más allá de esos números el retroceso del equipo fue en otros factores.

“Estamos 20 pasos atrás de la semana pasada, no le estamos dando el valor a la oportunidad, estoy avergonzado. En este momento yo me iría a mi casa, pero es tanta la responsabilidad que tengo acá, no sé porque a mi edad agarro estas responsabilidades, pero los voy a sacar adelante, no sé si con estos 19 (jugadores) o con otros 19, esto es una gran oportunidad para todos.

Estamos lejos de nuestra casa, y que alguien muy lejos de tu casa confíe en tí, que la gente siga viniendo, que el dueño le siga metiendo (invirtiendo), tantas cosas que se conjugan a nuestro favor y nosotros no podemos responder a eso porque damos pasos atrás. No es ganar ni perder, ni que nos metan nueve goles, es no haber puesto en nuestras cabezas el valor de esta oportunidad, sin esta oportunidad ninguno estuviéramos trabajando en el fútbol.

Mi valor como profesional no se los voy a dar para que lo paseen (a los jugadores), yo no sé si el de ellos lo quieran pasear pero el mío no se los voy a dar, yo sí tengo un valor”, comentó Sánchez Solá en entrevista.

Por su parte el auxiliar técnico de LV, Isidro Sánchez, manifestó su inconformidad con sus jugadores al considerar que “no hay necesidad de regalar partidos”, situación que se debe trabajar de cara al inicio de la temporada.

“Sí hicimos el grueso del equipo, sí estuvimos cerca del empate en ciertos minutos. Pero es un consuelo para estúpidos decir que estuvimos ahí y que ya solo son errores puntuales, esto es Las Vegas Lights y esto se respeta, a pesar de que sea un partido amistoso contra un equipo de la MLS, a nosotros nos contrataron como profesionales y para competir en todos los partidos”, sentenció Isidro Sánchez.

LV Lights FC abrirá la temporada de la USL el 17 de marzo visitando Fresno, California.