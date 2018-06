Marc-André Fleury quiere terminar su carrera con los Golden Knights

El portero de los Golden Knights, Marc-André Fleury habla durante el día de los medios de hockey de la NHL para la final de la Stanley Cup en la T-Mobile Arena en Las Vegas el domingo 27 de mayo de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Aquí está la parte más extraña de la primera temporada de Marc-André Fleury con los Golden Knights:

No es suficiente que el portero haya tenido una de las mejores temporadas de su carrera a los 33 años. Los Caballeros recibieron una selección de segunda ronda en 2020 por elegirlo también.

Fleury era todo lo que los Caballeros esperaban, y más, cuando llegaron a un acuerdo para seleccionarlo de los Pittsburgh Penguins en el draft de expansión el verano pasado.

Deslumbró a los fanáticos en T-Mobile Arena con sus relucientes almohadillas blancas y sus acrobacias, y apoyó a los Knights en el título de la División del Pacífico y una carrera improbable hacia la final de la Copa Stanley.

“Fue una buena temporada”, destacó Fleury. “Creo que los números son algo, pero no siempre muestran los juegos y esas cosas, creo que mis compañeros de equipo son una gran parte de eso, fueron una gran ayuda para mí durante toda esta temporada”.

“No lo sé, es raro, hace un año me dijeron que ya era demasiado viejo para jugar. Todavía me divierto mucho. Ciertamente, Vegas me ha dado la oportunidad de hacer lo que amo, y no me gustaría ir a ningún lado, y espero poder terminar mi carrera aquí”.

Fleury venía de la peor temporada regular de su carrera en 2017 con los Penguins, pero “la Flor” floreció en el desierto.

Pese a faltar 25 juegos de octubre a diciembre debido a una conmoción cerebral, Fleury registró un récord de 29-13-4 y estableció mejores marcas de por vida en promedio de goles en contra (2.24) y porcentaje de salvamento (.927).

Hizo el Juego de Estrellas por tercera vez, y el 12 de marzo en Filadelfia se convirtió en el 13º portero en la historia de la NHL en alcanzar 400 victorias en su carrera.

“Fue un año loco”, aseguró Fleury. “Desde el éxito de nuestro equipo hasta el apoyo que hemos recibido de los fans, fue la mejor estructura para jugar en la liga. Hubo tantas preguntas acerca de traer un equipo de hockey a Las Vegas. Creo que todas las expectativas fueron excedidas.

“Fue muy divertido, un gran grupo de muchachos. Para ver cuántas personas conozco en la calle y decir que les gusta el equipo, siguen a nuestro equipo, están orgullosos del equipo de hockey de Las Vegas, significa mucho”.

Fleury recuperó su juego en las primeras tres rondas de la postemporada, pero no pudo mantener su ritmo histórico en la final de la Stanley Cup contra los talentosos Washington Capitals.

Fleury estaba tratando de convertirse en el 11° portero para ganar la Copa Stanley al menos cuatro veces.

Él tiene un año restante en su contrato con un salario de 5.75 mdd antes de convertirse en un agente libre sin restricciones. Pero el veterano netminder espera estar con los Caballeros el tiempo suficiente para ver qué hacen con esa selección del draft 2020.

“Creo que el año que viene todo el mundo sabe que podemos hacerlo bien”, dijo Fleury. “Y como grupo, como equipo, creo que desde el principio se esperará más, y eso está bien. Creo que podemos responder al timbre y solo intentar tener éxito durante toda la temporada”.

