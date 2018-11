Marcell Ateman de los Raiders cambia su sala por la cancha para debutar en la NFL

El receptor abierto de los Oakland Raiders, Keon Hatcher (14), celebra con el receptor abierto Marcell Ateman (88) luego de que Hatcher anotó un touchdown contra los Seattle Seahawks durante la segunda mitad de un partido de pretemporada de fútbol de la NFL el jueves 30 de agosto de 2018, en Seattle. (Foto AP / Stephen Brashear)

ALAMEDA, Calif. — Marcell Ateman ha asistido a tres juegos de los Raiders esta temporada.

Así es.

El receptor abierto novato pasó las primeras siete semanas en el escuadrón de prácticas. Los que están en la unidad de 10 hombres no viajan con el club. Para juegos en casa tampoco están permitidos en la línea de banda. Pueden ver desde una suite del estadio, dijo Ateman, pero él ignoró esa opción porque no había asientos disponibles para su novia e hijo de 2 años, Jayden.

Así que, como un fan, lo vio desde su casa.

“Fue diferente”, señaló Ateman. “Ver las repeticiones y cosas así, era más calmado… Los estás apoyando como si estuvieras viendo desde Oklahoma”.

Este cuarto juego de los Raiders será diferente a los otros. Ateman, seleccionado en la séptima ronda, hará su debut en la temporada regular de la NFL el domingo ante los Arizona Cardinals. Su papel surge tras ocurrir una serie de lesiones en la posición. El receptor abierto Martavis Bryant (lesión en rodilla) podría perderse múltiples juegos, y el receptor abierto Jordy Nelson (lesión en rodilla) se considera cuestionable, comentó el entrenador Jon Gruden.

Ni Bryant ni Nelson practicaron el miércoles.

El receptor abierto Saeed Blacknall fue ascendido del escuadrón de práctica, y los receptores abiertos Rashard Davis y ArDarius Stewart se agregaron al escuadrón de práctica.

Ateman fue ascendido a la lista el 23 de octubre, un día después de que el receptor abierto Amari Cooper fuera cambiado a los Dallas Cowboys. Se mantuvo al margen de los partidos en casa contra los Colts de Indianapolis y los Chargers de Los Ángeles, así como un juego de carretera contra los San Francisco 49ers.

Su acceso a la acción difería de su sala de estar.

Utilizó el punto de ventaja a su favor.

“Algo que sobresale durante los juegos es que se me acerca y me hace preguntas, no de una manera molesta ni nada de eso, solo como, ‘Hey, ¿qué viste aquí? ¿Qué tal si corrieran la ruta de esta otra manera?’, así que puedo decir que no solo está aquí disfrutando de su tiempo vistiendo los colores del equipo, él realmente pone mucho trabajo y eso significa algo para él”, describió el quarterback Derek Carr.

“Lo ha demostrado, así que espero que simplemente salga y se suelte porque ha hecho todas las cosas correctas, ahora solo tiene que jugar”.

Ateman de 6 pies y 5 pulgadas, es en parte lo que atrajo a los Raiders para seleccionarlo.

Al unirse al equipo, los entrenadores y compañeros de equipo llegaron a apreciar su habilidad diaria para una gran jugada en la práctica. En el campo de entrenamiento, Ateman trabajó con la ofensiva del primer equipo a veces. Carr mostró su confianza en él para procesar un cheque realizado en la línea de golpeo y aplicar los ajustes una vez que comenzó la jugada.

El domingo será el primer juego de temporada regular de los Raiders al que Ateman viajará en avión para asistir.

Su novia y su hijo no estarán allí, añadió. Viajar en avión a los 2 años no es muy bueno, así que estarán en casa, viendo desde la sala, un lugar que Ateman conoce bien.

Pero esta vez, Jayden puede ver a su padre en la televisión en lugar de hacerlo en el sofá junto a él.

“Ella probablemente lo grabará viendo el juego porque él realmente mira la pelota”, destacó Ateman. “No siempre sabe lo que está pasando, pero le gusta ver la televisión y grita: ‘¡Abajo, listo, hut!’, bueno…su versión de eso, él intenta y es genial.”

Para más de los Raiders: Siga toda nuestra cobertura en línea de los Raiders en eltiempolv.com/RaidersNFL y en @NFLinVegas en Twitter.