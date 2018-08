Mark Davis de los Raiders entre los que animaron la primera temporada de las Aces

El dueño de los Oakland Raiders, Mark Davis, fotografiado durante el juego de baloncesto Las Vegas Aces vs Atlanta Dream WNBA en el Mandalay Bay Events Center en Las Vegas, el domingo 19 de agosto de 2018. (Marcus Villagran / Las Vegas Review-Journal) @brokejournalist

Flavor Flav baila con la mascota Bucket$ en el último juego de la temporada para Las Vegas Aces en el Mandalay Bay Events Center en Las Vegas, el domingo 19 de agosto de 2018. Atlanta Dream ganó 93 a 78. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Cuando los últimos segundos de su temporada inaugural se filtraron a través del reloj de arena y marcaron el reloj alrededor del cuello de Flavor Flav mientras brincoteaba al rededor de la cancha, se le ocurrió a un espectador de la escena deportiva profesional de Las Vegas que las Aces de la WNBA habían durado más de lo esperado que la Posse de la Liga Canadiense de Fútbol.

El Posse casi llegó al final de su única temporada en 1994. El equipo no pudo pagar la nómina y esencialmente se retiró antes de su último juego en el Sam Boyd Stadium antes de que el CFL escribiera cheques para salvar la cara.

El juego se trasladó a Edmonton con tan poco aviso que los fanáticos de los Eskimos que habían fletado vuelos a Las Vegas no pudieron cancelar. Así que un grupo de personas vestidas con togas verdes y doradas terminaron viendo el juego con un alimento que se bombeó a un salón de baile en el antiguo Palacio Imperial después de que se cargaron camiones llenos de Labatt’s Blue.

Para sorpresa de nadie, el entrenador de las Aces, Bill Laimbeer, no mencionó nada de esto durante su conferencia de prensa posterior al juego.

“Fuera de la cancha, creo que establecimos nuestra base de admiradores”, afirmó Laimbeer, el peor de los Bad Boys de los Detroit Pistons como jugador de la NBA. “Creo que tenemos una base de fanáticos muy orgullosos que está creciendo”.

Después de agradecer a MGM Grand y Mandalay Bay por crear una ruidosa experiencia de día de juego, Laimbeer también agradeció a los medios. Así que, como la desaparición de la Posse, también hubo un aspecto surrealista en el final de las Aces.

Hubo un elemento del fútbol profesional, también.

Davis aparece con las Aces

Las Aces se reunieron en la cancha central para saludar a los 5 mil 737 que se presentaron a un juego sin sentido y vitorearon como si fuera el Juego 5 de las Finales de la WNBA. “Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) de Sly and the Family Stone” se reprodujo en el sistema de megafonía.

La armadora de las Aces, Kelsey Plum, disparó una camiseta en dirección general de donde una cara familiar con un corte de pelo holandés aún más familiar estaba de pie y vitoreando.

Durante el juego, Mark Davis estuvo sentado en la versión de las Aces de la fila Gucci de la UNLV.

Mientras que los Lakers de la época de Showtime tenían a Jack Nicholson y Dyan Cannon y los Knicks con Spike Lee, las Aces tuvieron al dueño de los Raiders de Las Vegas de la NFL en su lista A de espectadores. Solo Davis no involucró a los jugadores de Atlanta en el combate verbal como lo haría Lee con Reggie Miller de los Pacers en el día.

“En primer lugar, me encanta el baloncesto femenino”, destacó Davis acerca de convertirse en un habitual de los juegos de las Aces. “Las mujeres son fantásticas. Las he visto durante muchos años pero ahora están mucho mejor”.

“Este equipo ha sido realmente emocionante. Comenzaron con lentitud, pero se levantaron y terminaron haciendo una buena carrera”.

Los juegos de baloncesto profesionales femeninos que comienzan a las 3 p.m. el domingo dejan mucho tiempo para el negocio del fútbol profesional. Pero generalmente no ves al dueño de los Cowboys, Jerry Jones, sentado al aire libre y posando para selfies e interactuando con fans que usan camisetas de fútbol profesional que bajan de los asientos baratos durante los tiempos de espera en los juegos de Dallas Wings.

Cuando los Wings honraron a la pionera del baloncesto femenino, Nancy Lieberman, de los antiguos Dallas Diamonds, Jones envió un saludo en video. DallasNews.com lo colocó en “otro” entre las historias de deportes en su sitio web.

Apelación del uniforme

“Lo que han hecho es simplemente fantástico”, comentó Davis cuando los fans de las Aces finalmente comenzaron a dirigirse hacia las salidas. “Las consideramos nuestras hermanas al traer deportes profesionales al área, y estamos emocionados de ser parte de ello”.

Y aquí pensaste que solo se trataba de los uniformes.

Los colores primarios de las Aces, plata y negro, reflejan los de los Raiders, pero, como señaló Davis, las Aces han agregado acentos de oro para crear su propia identidad, o tal vez escogen el que engendraron sus hermanos de la NHL durante su exitosa temporada de debut en Las Vegas.

“Agregaron un poco de oro que remembra a los Caballeros”, agregó Davis. “Pero sigue siendo plateado, negro y dorado, así que sí”.

Mucho después de que Plum y sus compañeras de equipo arrojaran camisetas conmemorativas a las gradas, sonrientes simpatizantes del baloncesto profesional femenino todavía se arremolinaban.

Las Aces no llegaron a los playoffs, pero su temporada inaugural fue un éxito. No hubo necesidad de cambiar el final de temporada a Atlanta. A diferencia de la línea de 55 yardas y los fanáticos de Esquimos de Edmonton y el Palacio Imperial, las Aces volverán.