Marshawn Lynch de los Raiders ahora tiene su propio paquete de Skittles

El corredor de los Raiders: Marshawn Lynch es conocido por su amor por los Skittles, dentro y fuera del campo. Ahora, Skittles le está pagando el favor.

Skittles anunció el jueves por la mañana que Lynch obtendrá su propio paquete personalizado. La promoción muestra un empaque plateado y negro con la cara de Lynch en la esquina derecha.

Lynch anunció en Twitter que los paquetes personalizados estarán disponibles el viernes en Oakland Alameda Coliseum, la actual sede de los Raiders.

TownBizzness. My @skittles pack is pullin’ into the coliseum 2morrow. Slide thru. #marshawnspack #beastmodeaskyb #yeslawdskittles pic.twitter.com/BWXSHqG8WR

Can’t make it to Oakland tomorrow to get #MarshawnsPack? Don’t panic! Visit https://t.co/QYyUsVXREM for your chance to win two free packs. Don’t have internet? TIME TO PANIC! https://t.co/jKWoB0EY3l

— Skittles (@Skittles) August 23, 2018