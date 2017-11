Más de 40,000 corredores en Maratón Rock ‘n’ Roll Las Vegas

Más de 40,000 corredores de toda la nación y de 73 países distintos se reunieron al exterior del hotel-casino New York New York, sobre Las Vegas Boulevard, para participar en la edición 2017 del reconocido y popular Maratón Rock ‘n’ Roll Las Vegas.

Los participantes (de izquierda a derecha) Peter Smith, Scott Desbois y Jen Desbois salen de la línea de salida a las afueras del casino New York-New York al comienzo del maratón de Rock ‘n’ Roll en Las Vegas el domingo 12 de noviembre de 2017. | Foto Chase Stevens Las Vegas Review-Journal.

Marisa Hird de Naperville, Illinois cruza la línea de meta ganando el primer lugar en el maratón de mujeres realizado en el Strip, cerca de The Mirage en Las Vegas, domingo 12 de noviembre de 2017. | Foto Joel Ángel Juárez / Las Vegas Review-Journal.

Gilles Rubio de Roquebrune Cap Martin, Francia, cruza la línea de meta ganando el primer puesto en la categoría varonil del Maratón de Rock ‘n’ Roll Las Vegas realizado en el Strip, cerca de The Mirage en Las Vegas, domingo 12 de noviembre de 2017. | Foto Joel Ángel Juárez / Las Vegas Review-Journal.

Agentes de la policía de Henderson antes del inicio del maratón de Rock 'n' Roll en Las Vegas el domingo 12 de noviembre de 2017. | Foto Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal.

Agentes de la policía de Las Vegas ayudan a cerrar el Strip de Las Vegas antes de que comience el maratón de Rock 'n' Roll en Las Vegas el domingo 12 de noviembre de 2017. | Foto Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal.

El Maratón GEICO Rock 'n' Roll Las Vegas llega a las calles de Las Vegas el 12 de noviembre. | Foto Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal.

El Maratón GEICO Rock 'n' Roll Las Vegas llega a las calles de Las Vegas el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas News Bureau.

El Maratón GEICO Rock 'n' Roll Las Vegas llega a las calles de Las Vegas el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas News Bureau.

El Maratón GEICO Rock 'n' Roll Las Vegas llega a las calles de Las Vegas el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas News Bureau.

El Maratón GEICO Rock 'n' Roll Las Vegas llega a las calles de Las Vegas el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas News Bureau.

El Maratón GEICO Rock 'n' Roll Las Vegas llega a las calles de Las Vegas el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas News Bureau.

El Maratón GEICO Rock 'n' Roll Las Vegas llega a las calles de Las Vegas el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas News Bureau.

El Maratón GEICO Rock 'n' Roll Las Vegas llega a las calles de Las Vegas el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas News Bureau.

El Maratón GEICO Rock 'n' Roll Las Vegas llega a las calles de Las Vegas el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas News Bureau.

El Maratón GEICO Rock 'n' Roll Las Vegas llega a las calles de Las Vegas el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas News Bureau.

El Maratón GEICO Rock 'n' Roll Las Vegas llega a las calles de Las Vegas el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas News Bureau.

El Maratón Rock 'n' Roll atrae a miles de personas al Las Vegas Strip, el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas Review-Journal.

El Maratón Rock 'n' Roll atrae a miles de personas al Las Vegas Strip, el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas Review-Journal.

El Maratón Rock 'n' Roll atrae a miles de personas al Las Vegas Strip, el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas Review-Journal.

El Maratón Rock 'n' Roll atrae a miles de personas al Las Vegas Strip, el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas Review-Journal.

El Maratón Rock 'n' Roll atrae a miles de personas al Las Vegas Strip, el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas Review-Journal.

El Maratón Rock 'n' Roll atrae a miles de personas al Las Vegas Strip, el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas Review-Journal.

El Maratón Rock 'n' Roll atrae a miles de personas al Las Vegas Strip, el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas Review-Journal.

El Maratón Rock 'n' Roll atrae a miles de personas al Las Vegas Strip, el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas Review-Journal.

El Maratón Rock 'n' Roll atrae a miles de personas al Las Vegas Strip, el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas Review-Journal.

El Maratón Rock 'n' Roll atrae a miles de personas al Las Vegas Strip, el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas Review-Journal.

El Maratón Rock 'n' Roll atrae a miles de personas al Las Vegas Strip, el 12 de noviembre de 2017. | Foto Las Vegas Review-Journal.

Más de 40,000 corredores de toda la nación y de 73 países distintos se reunieron al exterior del hotel-casino New York New York, sobre Las Vegas Boulevard, para participar en la edición 2017 del reconocido y popular Maratón Rock ‘n’ Roll Las Vegas.

Aunque el evento estaba programado para iniciar a las 4:30 de la tarde del domingo 12 de noviembre, desde las 9:00 de la mañana el tránsito vehicular ya no podía circular por el área de de los hoteles-casinos Mandalay Bay a New York New York, bloques destinados para el maratón. Situación que provocó un intenso tráfico durante prácticamente todo el día.

Este evento masivo fue el primero que se ha realizado desde el lamentable suceso del 1 de octubre donde 58 personas murieron y cientos más resultaron heridas, debido a un ataque armado durante el festival de música country Route 91.

Durante el maratón masivo se pudo observar a cientos de personas portando playeras con el hashtag #VegasStrong, mientras que en los puentes peatonales y aceras, miles de turistas registraban el emotivo momento a través de fotos y videos que tomaban con sus dispositivos móviles.

“Honestamente no sabía que esta carrera iba a ocurrir durante este fin de semana, fue una suerte haber venido. Es un atractivo extra para Las Vegas, es emocionante ver a tantas personas participando, la fila de corredores parece no tener final… Me ha encantado”, comentó Marbella Hernández, turista residente de la costa central de California.

El Maratón Rock ‘n’ Roll Las Vegas incluyó dos días de actividades, 11 y 12 de noviembre, en el cual participaron bandas musicales, espectáculos y distintas interacciones. Es importante mencionar que para este evento el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas desplegó un operativo especial que incluyó vigilancia aérea.

Aunque la gran mayoría de residentes locales y turistas no olvidan la tragedia del pasado 1 de octubre, este evento ha demostrado unión en la comunidad para demostrar que Las Vegas es un lugar seguro y uno de los destinos turísticos más importantes de Estados Unidos, donde se siguen y seguirán realizando atractivos eventos masivos.