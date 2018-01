Miguel Berchelt desconoce por qué Cristian Mijares se bajó de pelea

El boxeador Cristian Mijares aseguró que fueron complicaciones entre empresas las que ocasionaron que se cayera su pelea con Miguel Berchelt, que estaba programada para el próximo 10 de febrero. México, 18 Ene 2018. Foto Notimex-Javier Lira.

El pugilista Miguel “Alacrán” Berchelt desconoce el motivo por el cual su retador Cristian Mijares se bajó de la pelea por el título súperpluma que estaba pactada para el 10 de febrero próximo en Quintana Roo.

Indicó que desconoce los motivos por los cuáles decidió no estar en el combate, pero refirió que pudo haber sido por miedo, y ahora tendrá que esperar al siguiente rival para defender su título.

“No sé si sea miedo o no se sentía seguro. Cualquier otro pelearía hasta gratis”, reafirmó el sonorense, y agregó que este tipo de situaciones habla de la seriedad con la que se toman las cosas, cuando todo estaba anunciado.

“Ya nos habíamos hecho un prepesaje que nos pidió el Consejo Mundial. Estoy preparado para el rival que me pongan”, afirmó el peleador.

El famoso “Alacrán” apuntó que respeta a sus contrincantes y para eso lleva una intensa preparación para cada uno de sus combates, con el objetivo de brindar un buen espectáculo a sus seguidores.

“Estoy sacrificando parte de mi bolsa, no voy a ganar como lo hago en Estados Unidos, pero eso no importa, me importa mi sueño, que era ser campeón mundial y regresar a mi tierra, para que mi gente me viera y que mi mamá, mis hermanas, mis vecinos vayan a ver al niño de 15 años que iba en su bicicleta a entrenar con sus guantes, y ahora lo vean arriba del ring”, expuso.

Mientras tanto, Guillermo Brito, director operativo de la promotora Zanfer, dijo que Jonathan Barros no estaría listo para el 10 de febrero y pidió esperar a que concreten la firma de otro desafiante.