“Mil Muertes” se llevó la noche

La compañía local Future Stars of Wrestling (FSW), presentó una función de lucha libre estilo mexicano, en su arena localizada en el 800 al Este de Karen Ave. una bodega adaptada con sillas plegables, un escenario en el que son presentados los gladiadores y por supuesto el ring, mismo que es utilizado toda la semana para entrenamientos y el fin de semana para las funciones.

Mil Muertes es miembro de Lucha Underground y fue la estrella del cartel de FSW. Domingo 20 de enero de 2019 en arena FSW. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

La compañía local Future Stars of Wrestling (FSW), presentó una función de lucha libre estilo mexicano. Domingo 20 de enero de 2019 en arena FSW. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

El Mariachi Loco posee un carisma magnético con el público y fue el más solicitado para una fotografía o autógrafo. Domingo 20 de enero de 2019 en arena FSW. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

El cártel que presentó FSW, estuvo compuesto de luchadores de Las Vegas, otros que hicieron el viaje desde Los Ángeles y gladiadores de México y Puerto Rico. Los locales son de la academia de Beny Espinosa, en su mayoría son estudiantes de UNLV y practican la lucha por las tardes, compartir el vestidor con hombres con mayor trayectoria les ayuda en su carrera.

El entrenador Espinosa, dijo, “los luchadores de Las Vegas, tienen este fogueo, aprenden del estilo mexicano de llaves y vuelos, además del americano de golpes y resistencia, FSW es otra compañía, pero no somos competencia, nos ayudamos mutuamente para promover la mejor lucha libre familiar en nuestra ciudad”.

El gran estelar de la noche fue el puertorriqueño Mil Muertes (conocido también como El Mesías), él ha pasado por las más grandes empresas de México como el Consejo Mundial de Lucha Libre o la Triple A, actualmente pertenece al repertorio de Lucha Underground, que junta a los mejores de México y Estados Unidos.

Mil Muertes habló en exclusiva con El Tiempo, “mi profesión me permite viajar por todo el mundo, he conocido Alemania, Inglaterra y México, hoy toca visitar Las Vegas y comprobar el nivel de sus luchadores, estoy en una etapa de mi carrera en la que me toca ser estelar y es un mayor compromiso con el público”.

Este gladiador es de los fundadores de Triple A, en los años 90as, así lo reconoció, “yo empecé con Antonio Peña, dueño de la compañía, bajo el nombre de Muerte Cibernética, así fui dado a conocer, hoy luego de una gran trayectoria tengo 2 personajes importantes y puedo luchar en cualquier empresa”, dijo el gladiador que se contrata de forma independiente.

En el encordado a Mil Muertes le tocó enfrentar al ex-estrella de WWE, Sinn Bodhi, un luchador de la misma talla, el “Payaso asesino” dominó gran parte de la batalla, con castigos tramposos que incluyeron utilizar un desarmador para golpear al enmascarado, luego desató la tercera cuerda para utilizarla como instrumento de tortura y estrangular a su oponente.

El público se entregó al puertorriqueño, “este si tiene cuerpo de luchador” gritó una señora asistente, “jálale las barbas”, fue imperativo otro miembro del público en su pasión por ver ganar a su ídolo. Tras soportar varios castigos a los brazos, Mil Muertes sacó fuerzas que le permitió llevar a espaldas planas al “Payaso” y llevarse la batalla.

Otro que hizo gala de su buen llaveo, fue El Mariachi Loco, también miembro de Lucha Underground, el carisma de este luchador provocó que el público se abalanzara sobre el ring para solicitarle una foto y autógrafos, “esta es nuestra nueva casa Las Vegas y FSW, vamos a regresar a brindarles la mejor lucha libre del mundo”, dijo el carismático personaje.