Mountain West gana 2 ofertas del Torneo NCAA por primera vez desde 2015

El guardia de Wolf Pack, Josh Hall, y sus compañeros de equipo de la UNR se enfrentan el viernes en San Diego State en un partido de semifinales del torneo Mountain West en el Centro Thomas & Mack de Las Vegas. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El escolta de New Mexico Lobos Antino Jackson (3) recibe una falta contra el alero de los Aztecas de San Diego: Max Montana (10) en la segunda mitad de la final del torneo de baloncesto masculino Mountain Conference en el Centro Thomas & Mack en Las Vegas, el sábado 10 de marzo. 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

El guardia de San Diego State Aztecs, Trey Kell (3), el alero Nolan Narain (24) y el guardia Devin Watson (0), celebran su victoria en la final del torneo de baloncesto masculino Mountain Conference en el Centro Thomas & Mack de Las Vegas, sábado, marzo 10, 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

No. 22 UNR entró y No. 20 Saint Mary’s no lo hizo, y aunque ese solo hecho no determinará si Gonzaga se una al Mountain West, es otro argumento a favor de la conferencia.

El Mountain West ha estado en conversaciones con los Bulldogs sobre dar el salto desde la Conferencia de la Costa Oeste. Gonzaga, que ha dominado el WCC, recibió una oferta automática para el Torneo de la NCAA después de ganar su título de liga el martes en la Arena Orleans.

Sus hermanos de la Costa Oeste, Saint Mary’s, no fueron invitados como equipo de atletismo el domingo al campo de los 68 a pesar de tener un récord de 28 a 5 con el puesto 28 en Kenpom y el No. 40 en RPI. Los Gaels fueron penalizados por su débil calendario fuera de conferencia, y las derrotas de fines de temporada contra San Francisco y Brigham Young no ayudaron.

UNR (27 a 7) ganó el título de la temporada regular de Mountain West, pero cayó ante San Diego State (22 a 10) en las semifinales de la conferencia. Los Aztecas ganaron el título del torneo de Mountain West y son un sembrado No. 11 en la NCAA y se enfrentarán al No. 6 Houston (26 a 7) el jueves en Wichita, Kansas, en la Región Oeste.

“Creo que el 11 sembrado fue bastante bueno”, comentó el entrenador del estado de San Diego: Brian Dutcher. “Creo que vieron el hecho de que habíamos derrotado a Gonzaga a principios de año, que habíamos derrotado a Nevada básicamente en semanas seguidas, un equipo clasificado, así que tuvimos algunas victorias de muy buena calidad. Creo que también consideraron el hecho de que hemos ganado nueve consecutivos, por lo que pasar de la nada en la conversación a un 11 sembrado es un mérito para mi equipo y lo difícil que fue jugar hasta el final para ponerse en esta posición”.

The Wolf Pack recibieron un sembrado No. 7 como equipo en general y jugarán el No. 10 de Texas (19 a 14) el viernes en Nashville, Tennessee, en la Región Sur.

“Obviamente, hay muchos equipos de calidad que no están en este torneo, equipos que han tenido años increíbles, equipos de conferencia de poder”, dijo el entrenador de UNR: Eric Musselman. “Es realmente difícil para un joven mediano obtener una oferta general. No podría estar más orgulloso de nuestro equipo. El comité de selección nos dio mucho respeto como una semilla de siete. Estaban emocionados. Pensamos que estábamos dentro, pero nunca lo sabrás hasta que veas cómo te llaman”.

Esta es la primera vez desde 2015 que Mountain West enviará múltiples equipos al Torneo de la NCAA.

Aunque la UNR perdió dos veces en seis días ante el estado de San Diego, el Wolf Pack tuvo un calendario más difícil que Saint Mary’s, y Mountain West como conferencia presentó una liga más dura para navegar de arriba abajo que el WCC.

“Programamos juegos de carretera”, destacó Musselman. “Estoy tan feliz de que el comité haya hablado sobre los juegos de carretera y habló sobre la programación y de jugar con muy buenos equipos como TCU y Texas Tech, jugamos seis equipos en el campo (Torneo NCAA). Seis es mucho, una cantidad tremenda. Estoy tan agradecido de que nuestro grupo haya sido recompensado por eso. No atrapamos el rayo en una botella durante un corto periodo de tiempo. Esto fue ganado por nuestros muchachos”.

El comité de selección del torneo de la NCAA dejó fuera equipos como Louisville, el sur de California y el estado de Oklahoma. El presidente del torneo: Bruce Rasmussen, quien es el director atlético de Creighton, señaló los agujeros en varios currículums como razones para omitir esos equipos.

Oklahoma fue una entrada polémica para el torneo. Los Sooners, liderados por el ex entrenador de la UNLV: Lon Kruger, terminaron 18 a 13 y perdieron 11 de sus últimos 15 partidos. Fueron sembrados décimo, y jugarán el No. 7 contra Rhode Island el jueves en Pittsburgh.

“Cada juego en el calendario cuenta igual en lo que concierne al comité”, detalló Rasmussen. “Oklahoma tuvo algunas grandes victorias temprano. Tuvieron seis victorias de cuadrante uno (nivel superior), todas en el 35 RPI superior. Y aunque no jugaron bien en el tramo y les costó en la siembra, había suficiente en su currículum para ponerlos en el torneo”.