Antes de que los Raiders tomen el campo para jugar en su nuevo estadio, los trabajadores moverán un campo de césped natural de 9 mil 500 toneladas en su lugar en el piso del estadio.

Una enorme bandeja de 4 pies de profundidad cargada con pasto, arena, grava, riego y componentes de drenaje rodará en 13 rieles a través de una abertura de 14 por 240 pies en el extremo sur del estadio. Con la bandeja alimentada por 76 motores eléctricos y moviéndose aproximadamente 11 pies por minuto, la tarea tomará alrededor de 90 minutos para completar antes de cada juego en casa de los Raiders.

Los arquitectos del estadio idearon el elaborado sistema para hacer crecer casi un acre de césped en una bandeja portátil al aire libre y luego colocarlo en su lugar para los juegos en respuesta a la insistencia del propietario de los Raiders, Mark Davis, de que su equipo juegue en un campo de césped natural.

La apertura de la bandeja de campo a nivel del suelo es una de las dos grandes aberturas que se han diseñado para el estadio bajo techo de 1.800 mdd y 65 mil asientos en construcción entre la Interestatal 15 y Russell Road. El otro gran estadio que se abrirá en el extremo norte del edificio albergará las puertas de lanai de 80 por 215 pies que dan a Las Vegas Strip en el nivel de la plaza.

La bandeja de campo no será exclusiva de Las Vegas, de hecho, los Raiders solo tuvieron que mirar 283 millas al sur, en Glendale, Arizona, para una operación similar.

Bandeja del estadio State Farm

El estadio State Farm, la sede de los Cardenales de Arizona de 63 mil 500 asientos y el sitio del juego anual de fútbol Fiesta Bowl, fue la primera instalación de la NFL en desarrollar una bandeja de campo móvil que transporta la superficie de juego en interiores para los juegos.

Fred Corsi, director ejecutivo de operaciones de State Farm Stadium, supervisa la mudanza, que generalmente se realiza los viernes por la tarde antes de los juegos del domingo.

El movimiento del campo de Arizona tarda aproximadamente 75 minutos en completarse porque la superficie es ligeramente más pequeña que la que se está desarrollando en Las Vegas.

11 pies por minuto

Desde la distancia, la bandeja de campo que contiene la mezcla de pasto centeno-bermuda sobre niveles de arena y grava, sistemas de drenaje y riego sobre concreto recauchutado, motores y ruedas sobre rieles de acero, parece arrastrarse.

El movimiento de la bandeja es impulsado por 48 motores eléctricos. Un cable de alimentación de más de 200 pies de largo se enchufa en la parte frontal de la bandeja y lo alimenta hasta la mitad del estadio. En el punto intermedio, el cable se desenchufa y se mueve a un puerto eléctrico trasero para completar el viaje.

Las ruedas avanzan sobre 13 rieles con un riel de guía centrado que mantiene la bandeja en una trayectoria recta.

El sistema de State Farm tiene una zanja subterránea de servicio por la que pasa la bandeja antes de ingresar al estadio. Los Cardenales recomendaron que los Raiders hagan su zanja más ancha para acomodar la variedad de escaleras y equipos utilizados para reparar ruedas y motores.

Los desarrolladores del Estadio de Las Vegas han visto funcionar el sistema de State Farm, aprendiendo eficiencias para mejorar la versión de los Raiders.

Se espera que la bandeja de Las Vegas tenga 76 motores, suficiente redundancia para que el campo aún pueda moverse si fallan tres motores por lado.

Tratando con peso extra

Don Webb, director de operaciones de la subsidiaria de desarrollo del estadio de los Raiders, y Lanson Nichols, vicepresidente de arquitectura deportiva de HNTB con sede en Kansas City, el arquitecto de registro del proyecto, explicaron las grandes diferencias entre la bandeja de Arizona y la planificada para Las Vegas.

La apertura de la bandeja de campo en Arizona pasa por debajo de una pasarela elevada que conecta los dos lados del estadio. En Las Vegas, habrá asientos y salas por encima de la apertura de la bandeja.

“Cuando empiezas a sumar todo ese peso en el nuestro, estás sentado con una capacidad de 7 mil a 10 mil personas”, indicó Webb. “No es solo todo lo concreto para las salas y las múltiples cubiertas, baños y todo lo demás, sino que es la carga en vivo de tal vez 10 mil personas las que están en eso. Phoenix no tiene que lidiar con eso, lo que significa que el soporte para toda esa estructura y peso en la nuestra es mucho más sólida que en Phoenix”.

There are enormous costs and engineering challenges of the system because we’re essentially building that portion of the stadium, a very heavy structure, on top of a bridge.

Don Webb, chief operating officer of the Raiders’ stadium development subsidiary